Ngay sau khi xuất phát, các đội mạnh như Công an TP.HCM, Đồng Tháp, Tập đoàn Lộc Trời An Giang và Quân khu 7 liên tục tổ chức tấn công, đẩy tốc độ đoàn đua lên cao nhằm tạo đột biến. Những nỗ lực tách tốp diễn ra dồn dập trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả miền Tây.

Ở điểm sprint đầu tiên, Ilia Shchegolkov (Nhựa Bình Minh TP.HCM) thể hiện sức mạnh vượt trội để cán mức đầu tiên. Đến sprint thứ hai, Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) có pha bứt tốc đơn độc thành công, giành chiến thắng đầy ấn tượng.

Patrick Patterson lần thứ 4 thắng chặng ở giải xe đạp Cúp truyền hình

Những vòng đua cuối chứng kiến các pha tấn công của Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) và Moise (TP.HCM Vinama), nhưng đều không thể thoát khỏi sự kiểm soát của đoàn đông. Lúc này, hai ê-kíp Vĩnh Long chủ động kéo tốp với tốc độ cao, tạo điều kiện lý tưởng cho chân rút chủ lực Patrick Patterson.

Không phụ sự hỗ trợ của đồng đội, tay đua người New Zealand đã tung nước rút mạnh mẽ để cán đích đầu tiên, qua đó giành chiến thắng chặng thứ 4 tại giải năm nay.

Sau chặng 22, các danh hiệu không đổi khi Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group) giữ áo vàng, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ áo cam cho tay đua Việt Nam xuất sắc. Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) mặc áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc, trong khi Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) vẫn giữ áo xanh vua nước rút. TP.HCM Vinama tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng đồng đội.

Theo lịch trình, ngày 28/4, giải xe đạp Cúp truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 sẽ diễn ra chặng 23 từ Cần Thơ đi Mỹ Tho (Đồng Tháp), dài 114 km.