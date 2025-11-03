Đây là hoạt động thường niên của Thủ đô nhằm quảng bá du lịch Hà Nội gắn với việc tôn vinh, bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc - Áo dài Việt Nam.

Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, lễ hội góp phần nuôi dưỡng tình yêu với tà áo dài, nâng cao nhận thức của cộng đồng - đặc biệt là giới trẻ - về gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời khẳng định hình ảnh Hà Nội - điểm đến du lịch “an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn”.

“Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 được tổ chức với sứ mệnh kép: vừa tôn vinh và bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc của chiếc Áo dài Việt Nam, nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là giới trẻ; vừa phát triển và quảng bá du lịch Hà Nội, gắn kết hoạt động bảo tồn di sản văn hóa với khai thác giá trị kinh tế du lịch”, Phó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang cho biết.

Phó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang phát biểu tại Họp báo Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025

Đêm Khai mạc “Áo dài Hà Nội - Tỏa sáng tinh hoa di sản” diễn ra tối 7/11 tại sân khấu chính Bảo tàng Hà Nội. Chương trình quy tụ các nghệ nhân, nhà thiết kế, người mẫu và nghệ sĩ nổi tiếng, mang đến những màn trình diễn được dàn dựng công phu, nơi tà áo dài hiện lên như biểu tượng của sự giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, kết nối Hà Nội với mọi miền đất nước trong hơi thở di sản.

Tại khuôn viên Bảo tàng Hà Nội sẽ có hơn 80 gian hàng được bài trí công phu, quy tụ các nhà thiết kế, thương hiệu áo dài, làng nghề dệt, may, thêu, lụa cùng những nghệ nhân thủ công tiêu biểu của Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước.

Du khách khi đến với Lễ hội có thể chiêm ngưỡng triển lãm ảnh “Hà Nội - Áo dài Di sản”, nhìn lại hành trình của tà áo dài qua góc nhìn nghệ thuật - thời trang - văn hoá. Du khách cũng có thể thuê những bộ áo dài may sẵn được thiết kế theo nhiều phong cách.

Không dừng lại ở việc chiêm ngưỡng, lễ hội còn mời gọi công chúng “sống trong di sản” thông qua chuỗi workshop trải nghiệm sáng tạo được tổ chức liên tục trong ba ngày: thử thêu họa tiết dân gian, vẽ hoa văn trang trí áo dài, làm phụ kiện, đồ trang sức (như túi cói, guốc, vòng,…), làm chuồn chuồn tre,…

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 dự kiến sẽ hấp dẫn người dân và du khách

Song song với đó, các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống được tổ chức xuyên suốt Lễ hội, nhằm tôn vinh giá trị di sản phi vật thể và giới thiệu đến công chúng những loại hình nghệ thuật đặc sắc của dân tộc như ca trù, chèo, quan họ, xẩm,...

Bên cạnh không gian trưng bày và trải nghiệm, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 mang đến chuỗi chương trình điểm nhấn: Trình diễn áo dài thiếu nhi “Em yêu Hà Nội”; Chung kết cuộc thi thiết kế “Áo dài - Kết nối di sản”; Diễu hành áo dài quanh Hồ Hoàn Kiếm (chiều 8/11), bao gồm hoạt động tái hiện Lễ rước Tổ nghề làng may áo dài Trạch Xá, chương trình Bách hoa bộ hành và áo dài cách tân của phụ nữ phường Hoàn Kiếm, Câu lạc bộ áo dài di sản thành phố Hà Nội quy tụ hơn 1.000 người trong trang phục áo dài, cổ phục tạo nên khung cảnh rực rỡ giữa trung tâm Thủ đô.

Ngoài ra lễ hội còn có Tour trải nghiệm “Chạm Thu Hà Nội” bằng xe buýt hai tầng - nơi du khách khoác áo dài dạo qua những danh thắng nổi tiếng và lưu giữ khoảnh khắc thu Hà Nội bằng hình ảnh; Chương trình đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô Hội nhập và Phát triển.

Thế Định