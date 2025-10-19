Hội Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Hungary đã tổ chức chương trình trình diễn áo dài và trang phục truyền thống Việt Nam, mở đầu cho buổi hòa nhạc của nghệ sĩ opera nổi tiếng thế giới Miklósa Erika ở Thủ đô Budapest (Hungary).

Tiến sĩ Phan Bích Thiện (áo dài đỏ), Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary, đã thay mặt cộng đồng người Việt trao tặng nghệ sĩ Miklósa Erika một bộ áo dài được nghệ nhân Việt Nam may thủ công tinh xảo.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của “Tháng Văn hóa Áo dài Việt Nam tại châu Âu” do Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu và Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại châu Âu trực thuộc Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam phát động, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài – biểu tượng của bản sắc và tâm hồn Việt, đồng thời khẳng định vai trò chủ động, sáng tạo của phụ nữ Việt Nam trong quảng bá văn hóa dân tộc ra thế giới.

Đây là lần đầu tiên, một chương trình trình diễn áo dài Việt Nam được lồng ghép với không gian nghệ thuật hàn lâm trong buổi hòa nhạc của nghệ sĩ quốc tế ở Hungary, đánh dấu bước sáng tạo mới trong cách thức quảng bá văn hóa Việt đến bạn bè thế giới.

Màn trình diễn áo dài mở đầu buổi hòa nhạc đã gây ấn tượng mạnh với khán giả Hungary và quốc tế. Những trang phục truyền thống, tà áo dài mềm mại, duyên dáng trong ánh đèn sân khấu tạo nên không gian giao thoa độc đáo giữa nghệ thuật châu Âu và văn hóa phương Đông, đồng thời tôn vinh nét đẹp thanh lịch, tinh tế và tự tin của người phụ nữ Việt Nam trong thời hội nhập.

Trong khuôn khổ chương trình, Tiến sĩ Phan Bích Thiện, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary, đã thay mặt cộng đồng người Việt trao tặng nghệ sĩ Miklósa Erika một bộ áo dài được nghệ nhân Việt Nam may thủ công tinh xảo. Món quà đầy ý nghĩa vừa tôn vinh văn hóa Việt và biểu trưng cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Hungary.

Bà Phan Bích Thiện nhấn mạnh: "Việc trình diễn áo dài Việt Nam trong không gian buổi hòa nhạc của nghệ sỹ nổi tiếng thế giới là một cách làm mới trong hành trình quảng bá các giá trị Việt. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa, mà còn là cách để chúng ta lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam một cách tinh tế, hiệu quả và hội nhập sâu vào dòng chảy văn hóa quốc tế”.

Nghệ sĩ Miklósa Erika bày tỏ niềm vinh dự khi nhận món quà ý nghĩa này và cho biết bà cảm nhận được “vẻ đẹp của tâm hồn và tinh thần Việt Nam” qua từng chi tiết của bộ áo dài và bà chắc chắn sẽ mặc trang phục này trong chương trình biểu diễn và giao lưu văn hóa sắp tới.

Sự kiện không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần hội nhập sâu, ý tưởng sáng tạo và tự tin của phụ nữ người Việt tại Hungary nói riêng và châu Âu nói chung, nơi tà áo dài Việt Nam tiếp tục tỏa sáng, mang theo niềm tự hào dân tộc trên hành trình định vị giá trị văn hóa Việt trên trường quốc tế.