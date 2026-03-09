Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 khai mạc tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường đi bộ Nguyễn Huệ tối ngày 6/3/2026.

Đêm khai mạc Lễ hội Áo dài TP.HCM 2026 với sân khấu hoành tráng, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật trình diễn truyền thống và ứng dụng công nghệ hiện đại, tạo nên không gian thưởng thức giàu cảm xúc

Lễ hội năm nay được tổ chức vào thời điểm ý nghĩa, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lấy hình tượng chủ đạo là “Sợi tơ vàng” - biểu tượng cho sự bền bỉ của các làng nghề và dòng chảy văn hóa ngàn đời, chương trình nghệ thuật khai mạc đã dẫn dắt khán giả đi qua hành trình chuyển mình từ những giá trị truyền thống đến khát vọng vươn tầm quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, sau 12 năm tổ chức, Lễ hội Áo dài đã góp phần quan trọng vào việc định vị TP.HCM là điểm đến văn hóa - sáng tạo - hội nhập.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại đêm khai mạc Lễ hội Áo dài 2026

Chương trình nghệ thuật khai mạc kéo dài 90 phút, được cấu trúc theo ba chương: “Sợi tơ thời gian - Dòng chảy di sản”, “Sợi tơ kết nối - Thành phố của ánh sáng” và “Dệt nên khát vọng”. Điểm nhấn của sự kiện là việc ứng dụng công nghệ 3D Mapping kết hợp cùng nghệ thuật trình diễn hiện đại, tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng trên sân khấu mang hình tượng “kén tơ” trung tâm.

Sự kiện có quy mô ấn tượng khi quy tụ 36 nhà thiết kế áo dài nổi tiếng từ ba miền Bắc - Trung - Nam; gần 400 bộ trang phục được trình diễn bởi hơn 600 diễn viên và người mẫu; 37 đại sứ là các nghệ sĩ và nhân vật có tầm ảnh hưởng như NSND Bạch Tuyết, Diva Mỹ Linh, Hoa hậu Tiểu Vy, cùng các doanh nhân tiêu biểu.

Ca sĩ Kyo York và bé Gabi trình diễn tiết mục Hello Vietnam

Là một đại sứ của chương trình, doanh nhân Trang Phương (Founder & CEO Bon Spa) góp phần lan tỏa thông điệp về hình ảnh phụ nữ Việt thế hệ mới: bản lĩnh trong kinh doanh, luôn trân trọng và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Không chỉ dừng lại ở sàn diễn nghệ thuật, Lễ hội Áo dài 2026 còn mở rộng không gian tương tác với chuỗi 17 hoạt động xuyên suốt tháng Ba. Điển hình là hành trình “Áo dài và Metro” kết nối các điểm du lịch bằng tuyến tàu điện hiện đại hay chương trình đồng diễn áo dài quy tụ hàng chục nghìn người tham gia vào ngày 8/3.

Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện, Đại sứ Trang Phương cho biết: “Áo dài không chỉ là trang phục mà còn là tâm hồn Việt. Khi mỗi người phụ nữ tự tin khoác lên mình tà áo dài, đó cũng là lúc chúng ta đang góp phần lan tỏa một di sản văn hóa sống động giữa nhịp sống hiện đại”.

Chương trình khai mạc Lễ hội Áo dài TP.HCM để lại những dấu ấn khó quên với khán giả và khách tham dự

Sự đồng hành của các đại sứ và cộng đồng doanh nghiệp như Bon Spa, Saigontourist Group, Vietnam Airlines... đã góp phần khẳng định sức sống mãnh liệt của áo dài trong mọi lĩnh vực của đời sống, từ nghệ thuật đến kinh doanh và du lịch. Lễ hội sẽ tiếp tục mở ra chuỗi hoạt động rực rỡ xuyên suốt tháng Ba tại TP.HCM.

Bích Đào