Lễ hội chùa Cổ Lễ năm nay diễn ra từ ngày 2 - 5/11 (tức từ ngày 13 - 16/9 âm lịch). Đây là một trong những lễ hội mùa thu lớn nhất của tỉnh, thu hút đông đảo người dân, du khách thập phương về tham dự.

Trong khuôn khổ lễ hội có nhiều hoạt động đặc sắc như: lễ rước Phật, rước Đức Thánh tổ, các tiết mục diễn xướng tâm kinh, cùng những trò chơi dân gian độc đáo như đấu vật, cờ người, múa lân sư rồng, hát chèo, hát văn…

Điểm nhấn đặc biệt của Lễ hội chùa Cổ Lễ là hội thi bơi chải trên dòng sông khu vực chùa. Hội thi bơi chải có sự tham gia của 5 dòng họ lớn trong xã là: Nguyễn, Phan, Lê, Dương và Đào Phạm Dương (Dương nhì), chia làm 4 chải mỗi chải 16 người gồm các tay chèo, 1 tay lái, 1 tay đánh mõ và 1 người tát nước. Các đội được phân biệt qua màu sắc quần áo xanh, đỏ, tím, vàng.

Với những giá trị tiêu biểu, ngày 6/3/2023, Lễ hội chùa Cổ Lễ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.