Lễ hội Quốc tế là sự kiện thường niên được tổ chức tại trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội. Kể từ năm 2012 thành lập trường đến nay, đây là sự kiện được cộng đồng trường mong đợi mỗi năm và là dịp mang các gia đình, học sinh và tập thể nhà trường cũng như địa phương đến gần nhau để cùng tôn vinh văn hóa và tinh thần cộng đồng.

Khu gian hàng văn hóa thể hiện tinh thần cộng đồng

Hằng năm tại lễ hội, các phụ huynh của trường luôn chuẩn bị các gian hàng truyền thống, biến khuôn viên trường thành một không gian văn hóa sôi động.

Năm nay lễ hội có những gian hàng đại diện cho các quốc gia như Hàn Quốc, Việt Nam, Malaysia, Brazil và Tây Ban Nha. Tại đây trưng bày các hiện vật, ẩm thực truyền thống, trang phục và câu chuyện văn hóa, mang đến cho các khách tham quan những trải nghiệm chân thực và ý nghĩa.

Community Street nâng cao nhận thức và truyền cảm hứng hành động

Khu Community Street năm nay chào đón ngày càng nhiều các đối tác cộng đồng của trường BIS Hà Nội. Những tổ chức cộng đồng như Tổ chức Rồng Xanh (Blue Dragon Children Foundation), Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng SCDI hay Lớp học của Trẻ điếc đã chia sẻ những dự án thiết thực của họ nhằm nâng cao nhận thức của người tham dự về những vấn đề xã hội và bán sản phẩm để gây quỹ cho những mục tiêu ý nghĩa.

Bên cạnh đó, tại khu Community Street, các nhóm học sinh của trường BIS Hà Nội cũng giới thiệu những dự án CAS (Sáng tạo - Hoạt động - Dịch vụ) của riêng mình với tinh thần nhiệt huyết và sáng tạo. Dự án CAS là một trong ba học phần cốt lỗi của chương trình Tú Tài Quốc tế IB, chương trình học dành cho học sinh khối 12-13 (tương đương 11-12 theo hệ giáo dục Việt Nam), được giảng dạy tại BIS Hà Nội. Để hoàn thành chương trình IB, học sinh phải thực hiện một dự án CAS trong đó có sự kết hợp giữa các yếu tố của Sáng tạo (Creative), Hoạt động (Activity) và Phục vụ cộng đồng (Service).

Đây là những sáng kiến do chính các em dẫn dắt và hành động nhằm tạo ra tác động tích cực cho xã hội, góp phần tăng thêm chiều sâu về mục đích học tập, giúp các em phát triển toàn diện kỹ năng bên cạnh các môn học thuật.

Các gian hàng CAS tại Lễ hội Quốc tế năm nay bao gồm các hoạt động như bán đồ ăn gây quỹ, tổ chức workshop cho trẻ em, trưng bày và tuyên truyền về đồ ăn truyền thống các quốc gia, mang đến một điểm nhấn thú vị cho sự kiện.

Sân khấu sôi động với những màn biểu diễn ấn tượng của học sinh

Xuyên suốt ngày hội, học sinh từ các khối lớp đã mang đến sân khấu một chuỗi các tiết mục âm nhạc và vũ đạo đầy sắc màu, được hỗ trợ bởi các thầy cô bộ môn Nghệ thuật Biểu diễn.

Khối Tiểu học mở màn với Fanga Alafia, một bài hát và điệu nhảy truyền thống của Tây Phi, mang lại bầu không khí rộn ràng và vui tươi. Tiết mục Flamenco Fireball của học sinh khối 4 thổi bùng đam mê và nhịp điệu, tiếp nối là phần trình diễn sôi động của học sinh khối 5 với ca khúc Volare! của Gipsy Kings.

Nhóm học sinh tiểu học của lớp ngoại khóa Kpop Dance gây ấn tượng với tiết mục Rebel Heart, trong khi đội múa khối 10 mang đến không khí lễ hội Carnival của Brazil qua điệu nhảy A Linha Curva. Dàn hợp xướng Trung học khép lại với màn trình diễn đầy nội lực của bài hát Tarekita đến từ Ấn Độ.

Khán giả cũng được thưởng thức một trích đoạn đặc biệt từ vở nhạc kịch trung học West Side Story với tiết mục America do học sinh trình bày.

Mỗi tiết mục là minh chứng cho sự chăm chỉ, sáng tạo và tự tin của học sinh BIS Hà Nội, thể hiện cách các em tôn vinh văn hóa thông qua âm nhạc và vũ đạo.

Ẩm thực, mua sắm và hoạt động gắn kết cộng đồng

Trong lễ hội, các gia đình đã cùng trải nghiệm một hành trình ẩm thực qua gần 20 quầy đồ ăn mang hương vị từ khắp nơi trên thế giới. Khu vực mua sắm và hoạt động sáng tạo cũng tạo thêm bầu không khí sôi động với các sản phẩm độc đáo và trải nghiệm tương tác. Khu trò chơi, được các thầy cô giáo tại BIS Hà Nội tổ chức, mang đến những trò chơi vui nhộn cho mọi lứa tuổi với những màn thi đấu đầy thân thiện.

Tất cả những không gian này đã góp phần tạo nên một môi trường ấm áp, nơi các khách tham dự có thể cùng nhau khám phá, kết nối và chia sẻ câu chuyện.

Tôn vinh bản sắc cộng đồng quốc tế tại BIS Hanoi

Lễ hội Quốc tế BIS Hà Nội 2025 cũng là dịp để tôn vinh những nét đặc sắc của cộng đồng trường. Các gia đình tự hào chia sẻ văn hóa của mình, học sinh biểu diễn đầy tự tin, và tình bạn bè gắn kết qua ẩm thực, trò chơi và những trải nghiệm chung. Tất cả đã cùng nhau thể hiện sức mạnh của cộng đồng tại BIS Hà Nội, đúng như cam kết Một nơi để gắn kết (A Place to Belong) của nhà trường.

Tìm hiểu thêm về chương trình học quốc tế tại BIS Hà Nội tại website www.bishanoi.com hoặc liên hệ:

Văn phòng Tuyển sinh Trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội

Hotline: 024 3946 0435 - Máy lẻ: 888

Zalo: 088 860 2022

Email: bishanoi@bishanoi.com

Lệ Thanh