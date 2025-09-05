Lễ khai giảng năm học 2025-2026 cũng là dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT), nên việc tổ chức cũng có những khác biệt so với các năm trước.

Lễ khai giảng năm nay trên cả nước được tổ chức theo hình thức đặc biệt và trọng thể nhằm khẳng định vai trò, vị thế và truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành giáo dục, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, hướng tới một năm học hiệu quả, chất lượng.

Điểm đặc biệt, lễ khai giảng năm nay được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) vào lúc 8-9h30, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và kết nối trực tuyến tới tất cả các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học (công lập và ngoài công lập) trên cả nước.

Trong hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 do Bộ GD-ĐT tổ chức mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh những yêu cầu đổi mới ngay từ việc tổ chức lễ khai giảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm học 2024 -2025, triển khai nhiệm vụ năm 2025 - 2026. Ảnh: Trần Hiệp.

“Ngày khai giảng, lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự ở đầu cầu Trung ương tại Hà Nội, lãnh đạo các tỉnh dự tại đầu cầu mỗi tỉnh, các xã cũng vậy. Và chỉ một người phát biểu là Tổng Bí thư”, Thủ tướng nói.

Yêu cầu được Thủ tướng đưa ra là tổ chức một lễ khai giảng trang trọng, nhanh gọn, hiệu quả, vui tươi. Trong đó, Thủ tướng đặc biệt lưu ý không để các cháu phải đứng nắng, không để học sinh phờ phạc cả người thì mất hết ý nghĩa ngày khai giảng.

Không chỉ riêng lễ khai giảng, Thủ tướng cũng nhấn mạnh những yêu cầu với năm học mới, đó là toàn ngành giáo dục tiếp tục tập trung và thực hiện quan điểm định hướng chủ đạo: Học sinh, sinh viên là trung tâm, chủ thể; thầy cô giáo là động lực; nhà trường là bệ đỡ; gia đình là điểm tựa; xã hội là nền tảng.

Thủ tướng khẳng định cần xây dựng giáo trình, chương trình học tập hiện đại, học phải đi đôi với hành. “Học được nhưng phải làm được. Học thật, thi thật và hiệu quả thật; phù hợp với sự phát triển của đất nước. Các thầy cô dứt khoát phải là động lực, truyền cảm hứng cho học sinh, sinh viên”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai giảng tại Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội, sáng 5/9/2024. Ảnh: Hoàng Minh

Thực tế nhiều địa phương, nhiều trường đã lan tỏa tinh thần đổi mới trong công tác chuẩn bị, hướng đến tổ chức lễ khai giảng gọn nhẹ, với nhiều hoạt động thiết thực.

Tại điểm Trường Tiểu học Khai Minh (phường Bến Thành, TPHCM), ngoài dự kiến tiếp sóng chương trình kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục cùng cả nước, nhà trường đã sớm có thông báo đến quý phụ huynh, quý đối tác về việc không nhận hoa chúc mừng. Nếu đối tác, phụ huynh có lòng thì chuyển sang ủng hộ quỹ khuyến học để chăm lo cho các em còn khó khăn.

Trường THPT Dương Văn Thì (phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) cũng thông báo không nhận hoa tại lễ khai giảng năm học mới và xin được đổi thành các suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Những suất học bổng này sẽ được nhà trường trao tặng cho học sinh trong lễ khai giảng như một món quà khích lệ tinh thần vượt khó, nuôi dưỡng ước mơ và tiếp thêm động lực học tập. Mỗi suất học bổng dù lớn hay nhỏ đều là sự sẻ chia, yêu thương, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, đồng hành cùng nhà trường trong hành trình ươm mầm tri thức.

Một năm học mới bắt đầu từ lễ khai giảng. Với mỗi học sinh, đó là thời điểm đánh dấu một bước khởi đầu mới với nhiều kỳ vọng, hy vọng và sự phấn đấu trong học tập.

Năm học 2025-2026 với ngành Giáo dục, lễ khai giảng còn có ý nghĩa đặc biệt, đó không chỉ là khởi đầu của một năm học mới mà còn là sự khai mở cho nền giáo dục bước vào kỷ nguyên mới.