Tại các siêu thị BRGMart, khu vực lễ hội được thiết kế bắt mắt, mang đậm dấu ấn văn hóa Canada. Điểm nhấn thu hút khách hàng là hoạt động chế biến và dùng thử sản phẩm (sampling) tại chỗ. Qua các món ăn được phục vụ nóng hổi, người tiêu dùng dễ dàng cảm nhận độ mềm tự nhiên, vị ngọt đậm đà của thịt bò Canada cao cấp. Tại đây, đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp cũng trực tiếp tư vấn bí quyết lựa chọn và chế biến từng phần thịt sao cho phù hợp nhất với món nướng, lẩu, áp chảo hay bít tết (steak) cho bữa cơm gia đình.

Đồng hành cùng chuỗi trải nghiệm, BRGMart áp dụng mức giảm giá sâu đến 20% cho danh mục sản phẩm phong phú, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các gia đình bận rộn:

- Thịt ba chỉ bò Canada AAA cuộn: Gói 300g và 500g

- Thịt bắp bò Canada: Gói 300g và 500g

- Thịt lõi vai bò AAA (350g) & Dẻ sườn AAA (250g)

- Thịt bít tết Qualibeef Steak (200g) & Thịt bò xay (200g)

Tất cả sản phẩm đều được đóng gói theo quy cách hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt và thuận tiện cho việc bảo quản, chế biến.



Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Tổng giám đốc hệ thống siêu thị BRGMart chia sẻ: “Thông qua hoạt động này, BRGMart mong muốn trở thành cầu nối đưa nguồn nông sản quốc tế tươi ngon, chất lượng cao đến tay người tiêu dùng. Chúng tôi cam kết mang lại trải nghiệm mua sắm trực quan, giúp khách hàng hoàn toàn an tâm về chất lượng với chi phí phù hợp nhất cho mọi gia đình”.

(Nguồn: BRGMart)