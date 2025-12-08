Từ siêu đô thị biển thành “thủ phủ” giải trí

Năm 2025 đánh dấu bước thăng hoa của “thành phố lễ hội” phía Đông Thủ đô khi hàng loạt sự kiện quy mô “khủng” liên tục được tổ chức, mở ra nhịp sống sôi động suốt bốn mùa.

Đầu năm mới, Lễ hội Ánh sáng Phương Đông - lễ hội mùa xuân lớn nhất Việt Nam mở màn rực rỡ với hành trình 58 ngày và hơn 580 hoạt động nghệ thuật, ẩm thực, giải trí. Trong khuôn khổ sự kiện này, Lễ hội Đèn lồng Quốc tế đem đến một đại tiệc ánh sáng quy mô toàn cầu.

Tiếp đó, Ocean BBQ & Brew Festival quy tụ các đầu bếp quốc tế, mang đến trải nghiệm nướng và bia đầy sắc vị, mở ra mùa hè của những trải nghiệm ẩm thực - giải trí đặc sắc chưa từng có.

“Biển người” check-in Lễ hội đèn lòng quốc tế Ocean City đầu năm 2025

Không chỉ ngập tràn không khí lễ hội, Ocean City còn trở thành tâm điểm của các đại nhạc hội hoành tráng. Show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thu hút hơn 220.000 khán giả tới Ocean City. Hai đêm world tour của “ông hoàng” Kpop G-DRAGON đón hơn 100.000 người và đưa Ocean City lên bản đồ sự kiện quốc tế.

Cuối năm, sự kiện Y-Concert Vinhomes Ocean Park 3 dự kiến diễn ra ngày 20/12/2025, với chuỗi hoạt động kéo dài hàng chục giờ liên tục, sẽ khép lại một năm lễ hội rực rỡ của thành phố điểm đến phía Đông Thủ đô.

Những kỷ lục về lượng người tham dự sự kiện liên tục được thiết lập tại Ocean City

Điều đáng chú ý là không chỉ “nở rộ” vào mùa cao điểm, nhịp lễ hội tại Ocean City trải dài suốt 12 tháng trong năm. Các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và thể thao diễn ra thường xuyên, đem lại một đời sống đô thị luôn tươi mới và tràn năng lượng cho cộng đồng cư dân.

Điểm đến hàng đầu của hàng triệu người trong nước và quốc tế

Không phải ngẫu nhiên mà Ocean City được gọi là “thành phố lễ hội”. Danh xưng ấy được kiến tạo từ một tầm nhìn quy hoạch dài hạn, hạ tầng chuẩn quốc tế và hệ thống tiện ích giải trí - văn hoá phát triển đồng bộ ở quy mô hiếm có, biến lễ hội thành nhịp sống thường nhật của cư dân và du khách.

Về hạ tầng, Ocean City nằm ở tâm điểm đón trọn làn sóng phồn vinh của khu Đông Hà Nội. Cầu Vĩnh Tuy 2, cầu Ngọc Hồi, cầu Trần Hưng Đạo kéo Ocean City về sát các trung tâm văn hóa - chính trị của Hà Nội. Cư dân “sống ở biển, làm việc trong phố” vô cùng thuận tiện.

Trong khi đó, các tuyến cao tốc, quốc lộ hiện hữu cùng Vành đai 3.5 và Vành đai 4 giúp Ocean City kết nối thuận tiện với toàn bộ các cực tăng trưởng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, gồm Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh… Lợi thế này giúp Ocean City hút mạnh dòng khách an cư, thuê ở cũng như du lịch, tạo nền tảng cho mọi mô hình kinh doanh, dịch vụ.

Đáng chú ý, những công trình cấp vùng như sân vận động PVF 60.000 chỗ, sân golf Trump International Hưng Yên, khu đô thị thể thao Olympic, cảng hàng không quốc tế Gia Bình… sau khi hoàn thành sẽ liên tục bổ sung dòng khách và dòng vốn đầu tư cho siêu đô thị biển.

Về tiện ích, những tâm điểm giao thương, giải trí như Grand World hay Little Hong Kong đang trở thành “vũ trụ trải nghiệm” của khu Đông, nơi dòng người đổ về suốt ngày đêm để mua sắm, khám phá văn hoá và tận hưởng nhịp sống sôi động. Cùng với đó, các “kỳ quan biển” như VinWonders Water Park và VinWonders Wave Park liên tục khuấy động mùa du lịch, đưa Ocean City trở thành thiên đường nghỉ dưỡng biển chuẩn 5 sao ngay cạnh trung tâm Hà Nội.

Các “kỳ quan biển” là thỏi nam châm hút hàng vạn du khách tới Ocean City vui chơi và tận hưởng kỳ nghỉ như Nha Trang, Phú Quốc

Bên cạnh những điểm đến giải trí tầm cỡ, hệ sinh thái tiện ích dịch vụ all-in-one gồm Vinschool, Vinmec, Vincom Mega Mall, cùng gần 200 tiện ích nội khu kiến tạo một chuẩn sống tiện nghi, đủ đầy như ở những thành phố hàng đầu khu vực. Tại đây, ranh giới giữa nghỉ dưỡng và đời sống thường nhật đã xóa nhòa, để mỗi khoảnh khắc đều là một trải nghiệm đáng giá.

Từ một “nơi để ở”, Ocean City đã trở thành “điểm đến của mọi hành trình”. Cư dân tận hưởng nhịp sống lễ hội mỗi ngày, trong khi du khách xem đây là điểm hẹn văn hóa - giải trí sôi động bậc nhất khi đặt chân đến Hà Nội. Ocean City, nhờ đó, đang khẳng định vị thế biểu tượng mới của du lịch, giải trí Việt Nam - nơi mà ai đến rồi cũng muốn quay lại thêm nhiều lần nữa. Dòng khách đổ về liên tục làm tăng nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng, dịch vụ và mua sắm, khiến hoạt động kinh doanh tại siêu đô thị luôn sầm uất, trở thành động lực tăng giá mạnh mẽ cho bất động sản.

