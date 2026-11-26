Lần thứ ba trong vòng bốn năm được vinh danh tại The Edge Malaysia Property Excellence Awards, ParkCity Group tiếp tục khẳng định dấu ấn phát triển các dự án BĐS quốc tế, với nền tảng là triết lý quy hoạch và kiến tạo cộng đồng The ParkCity Way.

Ông Datuk Joseph Lau, Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn ParkCity Group và ông Yap Chin Hua, Tổng Giám đốc ParkCity Hanoi tại lễ trao giải. Ảnh: ParkCity Hanoi

Ngày 17/11 vừa qua, tại Kuala Lumpur (Malaysia), Le Jardin - phân khu biệt thự đơn lập thuộc khu đô thị ParkCity Hanoi - đã được trao giải Outstanding Overseas Project (Dự án Nước ngoài xuất sắc) tại The Edge Malaysia Property Excellence Awards 2026. Giải thưởng tiếp tục củng cố thành tích phát triển các dự án được quy hoạch bài bản của ParkCity Group ngoài Malaysia.

Đáng chú ý, đây là lần thứ ba trong vòng bốn năm ParkCity Group giành giải thưởng ở hạng mục này. Trước Le Jardin, hai dự án khác cũng thuộc ParkCity Hanoi là The Mansions và Park Kiara lần lượt được vinh danh vào các năm 2023 và 2025.

Việc liên tiếp có ba dự án được ghi nhận tại giải thưởng bất động sản uy tín hàng đầu của Malaysia cho thấy tính nhất quán trong định hướng phát triển của tập đoàn, đồng thời khẳng định năng lực phát triển các dự án bất động sản cao cấp của ParkCity Group tại thị trường nước ngoài.

Với quy mô 57 căn biệt thự đơn lập trên diện tích 4,46 ha, Le Jardin được phát triển theo định hướng kiến tạo một không gian an cư riêng tư, đẳng cấp nhưng vẫn hài hòa với thiên nhiên.

Dự án nổi bật với các căn biệt thự mang dấu ấn kiến trúc Pháp thanh lịch cùng hệ thống cảnh quan được chăm chút, tạo nên bản sắc riêng trong tổng thể khu đô thị ParkCity Hanoi. Le Jardin cho thấy cách tiếp cận có chủ đích của chủ đầu tư trong phát triển nhà ở, hài hòa giữa bản sắc kiến trúc và sự tiện nghi trong đời sống thường nhật.

Le Jardin nổi bật với các căn biệt thự mang dấu ấn kiến trúc Pháp thanh lịch nằm hài hoà giữa thiên nhiên. Ảnh: ParkCity Hanoi

Giải thưởng Outstanding Overseas Project 2026 không chỉ ghi nhận những giá trị nổi bật của Le Jardin mà còn phản ánh triết lý phát triển đã được ParkCity Group kiên trì theo đuổi trong nhiều năm. Đó là The ParkCity Way - nền tảng định hình cách tập đoàn quy hoạch, phát triển và quản lý các khu đô thị, được hình thành từ kinh nghiệm xây dựng Desa ParkCity, khu đô thị kiểu mẫu tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Theo ParkCity Group, một nơi chốn đáng sống không chỉ được quyết định bởi những công trình hiện hữu mà còn bởi trải nghiệm của chính những cư dân sinh sống tại đó. Vì vậy, phát triển bất động sản không đơn thuần là xây dựng nhà ở hay cung cấp các tiện ích, mà cần hướng đến việc hình thành một môi trường sống có sự kết nối giữa quy hoạch, cảnh quan, hạ tầng, và các nhu cầu thiết yếu của cư dân. Đây cũng là nền tảng để xây dựng những cộng đồng có bản sắc, nơi mỗi cá nhân và gia đình không chỉ tìm thấy không gian sinh hoạt phù hợp mà còn có cơ hội kết nối, gắn bó với những người xung quanh.

Một điểm quan trọng trong triết lý này là sự nhất quán về những nguyên tắc cốt lõi nhưng linh hoạt trong cách triển khai.

ParkCity Group không áp dụng một mô hình phát triển cố định cho mọi thị trường, mà điều chỉnh cách tiếp cận để phù hợp với đặc điểm văn hóa, điều kiện và nhu cầu của từng địa phương. Nhờ đó, những giá trị đã được đúc kết từ Desa ParkCity có thể tiếp tục được phát huy tại Việt Nam, đồng thời tạo nên bản sắc riêng cho từng dự án.

Tại ParkCity Hanoi, triết lý này được thể hiện thông qua định hướng phát triển tổng thể khu đô thị, trong đó các dự án thành phần không tồn tại độc lập mà cùng đóng góp vào chất lượng chung của toàn khu.

Với quy mô 77,4 ha, ParkCity Hanoi được quy hoạch hướng tới một môi trường sống hài hòa giữa không gian nhà ở, cảnh quan xanh và các tiện ích phục vụ cộng đồng. Mỗi dự án có đặc trưng kiến trúc và sản phẩm riêng, nhưng đều nằm trong một định hướng phát triển thống nhất, lấy chất lượng môi trường sống và nhu cầu của cư dân làm trọng tâm.

Khu đô thị xanh được quy hoạch đồng bộ ParkCity Hanoi. Ảnh: ParkCity Hanoi

Với sự hiện diện tại Malaysia và Việt Nam, ParkCity Group tiếp tục phát huy kinh nghiệm trong quy hoạch tổng thể và kiến tạo không gian, hướng tới xây dựng những cộng đồng sống động, bền vững và không ngừng phát triển thịnh vượng.

Thành tích của Le Jardin vì thế không chỉ là niềm tự hào của riêng dự án, mà còn góp phần khẳng định giá trị của The ParkCity Way - triết lý phát triển đặt con người ở vị trí trung tâm - mà ParkCity Group kiên định theo đuổi trong suốt hành trình hơn 30 năm phát triển.

Lệ Thanh