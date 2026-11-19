Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu 8 xã phía Bắc hoàn thành quy hoạch trước ngày 31/12, đẩy nhanh các dự án hạ tầng, công nghiệp và dịch vụ để tạo động lực tăng trưởng cho Thủ đô.

Sáng 19/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy 8 xã gồm Sóc Sơn, Kim Anh, Nội Bài, Đa Phúc, Trung Giã, Quang Minh, Tiến Thắng và Yên Lãng.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 10 tháng đầu năm 2026, các xã tập trung kiện toàn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thúc đẩy tăng trưởng, giải phóng mặt bằng và giải quyết các vấn đề dân sinh.

Các địa phương đã cụ thể hóa Thông báo số 127-TB/TU của Thành ủy Hà Nội thành kế hoạch, phân công trách nhiệm và tiến độ để xử lý 5 điểm nghẽn trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Tại Quang Minh, kinh tế 10 tháng ước tăng 11%, tổng giá trị sản xuất đạt 69.746 tỷ đồng, trong đó công nghiệp và xây dựng chiếm 90,68%. Tiến Thắng ước đạt tổng giá trị sản phẩm 6.137 tỷ đồng, tăng 9,9%, tiếp tục phấn đấu tăng trưởng cả năm từ 11% trở lên.

Thu ngân sách trên địa bàn xã Nội Bài đạt 1.389,217 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch.

Tại Trung Giã, số thu 10 tháng ước đạt 565,088 tỷ đồng, bằng 200% dự toán thành phố giao. Tại Yên Lãng đã giải ngân 831 tỷ đồng, bằng 90,8% kế hoạch vốn đầu tư công được giao. Đa Phúc đang tập trung giải phóng mặt bằng 12 dự án với tổng diện tích 96,74ha.

Các xã và sở, ngành cũng trao đổi về tình trạng ô nhiễm môi trường, lấn chiếm đất rừng, xây dựng trái phép và các dự án chậm triển khai.

Tại Kim Anh, xã đã cưỡng chế 5 trong 6 trường hợp xây dựng vi phạm trên đất rừng, đất nông nghiệp. Sau khi xã thông báo yêu cầu dừng hoạt động, 132 cơ sở không đủ điều kiện kinh doanh đã ngừng hoạt động và không đón khách lưu trú.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông đề nghị, các xã đẩy nhanh việc lập, phê duyệt quy hoạch chung và quy hoạch phân khu, đồng thời đầu tư kết nối hạ tầng để thu hút đầu tư. Với các dự án chậm tiến độ, ông đề nghị UBND thành phố và các sở, ngành tháo gỡ vướng mắc, kiên quyết thu hồi những dự án không triển khai.

Về môi trường, ông Nguyễn Trọng Đông cho biết, thành phố định hướng đầu tư đồng bộ công nghệ đốt rác phát điện. Các ngành và địa phương được yêu cầu nghiên cứu sử dụng quỹ đất để di dời người dân trong vùng ảnh hưởng của các bãi rác, bảo đảm quyền lợi của người dân.

Hoàn thành quy hoạch trước ngày 31/12

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ghi nhận nỗ lực của 8 xã trong kiện toàn bộ máy, phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo an sinh.

Ông đánh giá, kết quả đạt được còn chưa tương xứng với tiềm năng, trong khi Thành ủy đã xác định khu vực này là không gian phát triển mới, một động lực tăng trưởng quan trọng của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu tập trung giải quyết các vấn đề về nước sạch, chống ngập, tiêu thoát nước và vệ sinh môi trường. Ảnh: Viết Thành

Theo ông, quy hoạch khu vực phía Bắc phải đặt trong mối liên kết liên tỉnh, liên vùng. Từng xã cần lựa chọn khâu đột phá phù hợp với thế mạnh của mình, gắn nhiệm vụ với chỉ tiêu, tiến độ và trách nhiệm của người đứng đầu.

Ông yêu cầu, mỗi việc có một đầu mối, một cá nhân chịu trách nhiệm và lấy hiệu quả kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, sự hài lòng của người dân để đánh giá kết quả.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu 8 xã hoàn thành việc xây dựng, ban hành và công bố quy hoạch trước ngày 31/12, cùng thời hạn với 124 quy hoạch còn lại chưa hoàn thành của thành phố. Quy hoạch cần làm rõ tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, khai thác giá trị các công trình văn hóa, tâm linh, phát triển logistics và dịch vụ khám, chữa bệnh gắn với trung tâm dưỡng lão.

Các xã được giao đẩy nhanh tiến độ các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị và dịch vụ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời, đẩy nhanh giải ngân các dự án hạ tầng đã được thành phố quyết định đầu tư.

Cùng với đó, các địa phương cần có lộ trình đào tạo, hỗ trợ người dân chuyển đổi việc làm trong quá trình đô thị hóa, siết kỷ luật quản lý đất đai và xử lý các vi phạm đã được cấp có thẩm quyền kết luận.

Ngoài ra, ông Trần Đức Thắng đề nghị UBND TP Hà Nội, các sở, ngành và 8 xã tập trung giải quyết các vấn đề về nước sạch, chống ngập, tiêu thoát nước và vệ sinh môi trường.

Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã ghi nhận các kiến nghị của địa phương và cam kết giải quyết để tạo điều kiện phát triển khu vực phía Bắc.

Thành Huế