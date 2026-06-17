Sáng 17/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam nêu rõ, Hội Cựu chiến binh Việt Nam thường xuyên giữ gìn, phát huy tốt bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới"; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân.

Theo Thượng tướng Bế Xuân Trường, đất nước tiếp tục thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp lại giang sơn, tạo ra không gian phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Đại hội. Ảnh: PV

Do vậy, Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc; tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tích, kết quả, những mặt còn tồn tại, tìm ra bài học nguyên nhân, đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo nhiệm kỳ mới; sửa đổi, bổ sung điều lệ Hội.

Đại hội sẽ lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành mới có phẩm chất và năng lực để lãnh đạo hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội đề ra phương hướng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội 14; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; chủ động, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp.

Đại hội cũng đề ra phương hướng tăng cường vai trò của các cấp Hội, hội viên trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ...

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và Trung tướng Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tại Đại hội. Ảnh: PV

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, các thế hệ cựu chiến binh là những người được rèn luyện, thử thách trong đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên những chiến công hiển hách.

Trong chiến đấu, các cựu chiến binh không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của dân tộc. Trong hòa bình, trở về đời thường, các cựu chiến binh vẫn giữ trọn lời thề người lính, sống có lý tưởng, kỷ luật, nghĩa tình, trách nhiệm với Đảng, với nước, với dân, với đồng chí, đồng đội.

Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục khẳng định vị trí là tổ chức chính trị - xã hội có uy tín, là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: PV

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, bất cập.

Đấu tranh bằng sự thật lịch sử, lý lẽ đúng đắn, uy tín, nhân cách

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng lớn, mục tiêu cao và yêu cầu rất khẩn trương. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với Hội Cựu chiến binh Việt Nam không chỉ là làm tốt nhiệm vụ truyền thống, mà phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tổ chức; thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đội ngũ cán bộ Hội phải tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, uy tín, trách nhiệm, năng lực vận động quần chúng; gần hội viên, sát nhân dân, hiểu cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Mỗi cán bộ, hội viên phải là tấm gương về lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; nói đi đôi với làm, sống mẫu mực, nghĩa tình, kỷ luật...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của cựu chiến binh trong xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững ổn định chính trị - xã hội từ cơ sở. Hội cần tham gia sâu hơn, thực chất hơn vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; góp ý xây dựng chủ trương, chính sách; giám sát cán bộ, đảng viên; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Giám sát, phản biện xã hội phải có trọng tâm, có địa chỉ, có sản phẩm cụ thể, hướng vào những vấn đề hội viên cần, nhân dân quan tâm, cơ sở đang vướng. Trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cựu chiến binh phải kiên định nhưng thuyết phục; đấu tranh bằng sự thật lịch sử, lý lẽ đúng đắn, uy tín, nhân cách và tấm gương sống động của chính mình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cựu chiến binh, cựu quân nhân; đồng thời phát huy cựu chiến binh như một nguồn lực phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, lấy chuyển đổi số làm khâu đột phá. Các cấp Hội cần giảm hành chính hóa, giảm hình thức, giảm hội họp không cần thiết; tăng đối thoại, tăng nắm bắt tình hình, tăng giải quyết việc cụ thể, tăng hiệu quả thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội Cựu Chiến binh Việt Nam vì có công lao to lớn, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Ảnh: PV

Mỗi hoạt động cần có mục tiêu rõ, sản phẩm cụ thể, trách nhiệm rõ ràng, hiệu quả đo lường được; hướng mạnh về cơ sở, hội viên và nhân dân.

Để Hội Cựu chiến binh Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ hội, nhất là ở cơ sở; hoàn thiện chính sách, pháp luật, nghiên cứu xây dựng Luật Cựu chiến binh phù hợp yêu cầu mới; giải quyết kịp thời chế độ, chính sách, đời sống và quyền lợi chính đáng của cựu chiến binh, cựu quân nhân.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 8 sẽ là tập thể tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; phát huy mạnh mẽ truyền thống hào hùng; luôn hướng về cơ sở, hội viên, nhân dân.