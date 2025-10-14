Chương trình dự kiến có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các ban, bộ, ngành, Hội Việt - Mỹ, các viện nghiên cứu, trường đại học.

Về phía Hoa Kỳ, sự kiện dự kiến có sự tham dự của một số doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ tại Việt Nam và một số tổ chức, cá nhân Hoa Kỳ là đối tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Việt - Mỹ.

Bác Hồ chụp ảnh lưu niệm với nhóm tình báo Con Nai (Dear Team) thuộc Cơ quan tình báo Chiến lược Mỹ (OSS) tháng 8/1945. Ảnh: Tư liệu.

Lễ kỷ niệm nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ. Sự kiện góp phần cùng ngoại giao Nhà nước thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, khẳng định chủ trương, chính sách, quan điểm của Việt Nam trong phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững với Hoa Kỳ, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Đây cũng là dịp để các hội viên, đối tác và những người quan tâm đến giao lưu nhân dân Việt - Mỹ gặp gỡ, hồi tưởng lịch sử, chia sẻ về những thành tựu trong quan hệ hai nước đã đạt được và trao đổi ý tưởng nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động, vai trò của Hội Việt - Mỹ nói riêng và kênh giao lưu nhân dân Việt - Mỹ nói chung góp phần phát triển quan hệ tốt đẹp hơn nữa của hai nước trong tương lai.

Tại Lễ kỷ niệm, khán giả sẽ được thưởng thức chương trình hòa nhạc đặc biệt Kết nối giai điệu Việt - Mỹ với sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi của hai nước với một nhạc mục được tuyển chọn kỹ lưỡng. Đây là lần hiếm hoi khán giả Việt Nam được đón Dàn nhạc giao hưởng Johns Creek Symphony Orchestra dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng quốc tế Henry Cheng cùng sự tham gia của nghệ sĩ dương cầm Maxim Lando, Divo Tùng Dương; các nghệ sĩ Mikaela Ayira, Dương Đức Hải, nghệ sĩ kèn Clarinet Trần Khánh Quang....