Sự kiện thu hút gần 1.000 khách mời là khách hàng, chuyên viên kinh doanh. Ảnh: Ánh Dương

Siêu phẩm đón sóng APEC 2027

Diễn ra trong khán phòng sang trọng Sun Signature Gallery tại trung tâm Thị trấn Hoàng Hôn – Sunset Town (Phú Quốc), sự kiện thu hút sự tham gia của gần 1.000 khách mời. Mở đầu chương trình, các vị khách mời đã cùng nhìn lại hành trình lột xác của Phú Quốc từ một hòn đảo vắng du khách đến vị trí số 1 trên bản đồ du lịch thế giới. Hồi tháng 10, đảo ngọc của Việt Nam đã được Tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ Condé Nast Traveler bình chọn là hòn đảo đẹp nhất châu Á, đứng thứ ba thế giới năm 2025.

Sức nóng Phú Quốc đang vượt ra khỏi biên giới khi nơi đây được chọn làm địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC 2027. Điều này sẽ là đòn bẩy cho sự phát triển của Phú Quốc, đặc biệt là thu hút đầu tư thương mại, dịch vụ và BĐS.

Tập đoàn Sun Group đang chung tay cùng chính quyền Phú Quốc tăng tốc các dự án quan trọng như mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT.975 và tàu điện đô thị kết nối từ sân bay tới Trung tâm Hội nghị APEC tại bãi Đất Đỏ phía Nam đảo. Trong bối cảnh đó, xu hướng sở hữu “tấc đất tấc vàng” tại Phú Quốc sẽ ngày càng gia tăng, đặc biệt là những khu vực hưởng lợi từ cụm dự án APEC.

Phối cảnh tổng thể dự án Sun Group tại Nam đảo Phú Quốc. Ảnh: Sun Property

Tâm điểm mới tại Nam đảo

Điểm nhấn của lễ kick off là màn hé lộ siêu phẩm mới tại bãi Đất Đỏ, Nam đảo Phú Quốc của Sun Property (thành viên Sun Group). Dự án nằm tại bãi Đất Đỏ - vị trí kết nối giữa Trung tâm tổ chức hội nghị APEC và quần thể Sunset Town, vừa hưởng trọn sức nóng của các tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng đã vận hành, vừa “đi trước đón đầu” không gian phát triển mới tại Nam đảo, đang được Sun Group đầu tư, hoàn thiện.

Dự án tọa lạc tại vị trí “vàng”, kề cận Trung tâm hội nghị APEC 2027 đang được Sun Group đầu tư tại Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Dự án mới bao gồm các tòa căn hộ dịch vụ được bao quanh bởi hệ thống khách sạn đẳng cấp 5 sao, hưởng trọn đặc quyền ngắm hoàng hôn trác tuyệt bờ Tây đảo ngọc, cũng như sức nóng và hệ tiện ích của tổ hợp APEC kế bên: nhà biểu diễn đa năng với sức chứa 4.094 chỗ ngồi; Trung tâm hội nghị và triển lãm rộng hơn 157.000 m2 có sức chứa 10.000 người…

Theo đại diện Sun Property, toàn bộ hệ sinh thái Sun Group Phú Quốc hiện có tỷ lệ lấp đầy trung bình 70%. Riêng dòng căn hộ Hillside tại Sunset Town có tỷ lệ lấp đầy lên đến 97%. Là mảnh ghép ra mắt sau khi quần thể Sunset Town đã vận hành ổn định và trở thành điểm đến mới của thế giới, dòng căn hộ bãi Đất Đỏ sẽ được hưởng lợi chung từ sức nóng của khu vực Nam đảo, thu hút du khách đến nghỉ dưỡng, vui chơi, trải nghiệm.

Tương lai, khu vực bãi Đất Đỏ có thể đón dòng khách khắp nơi đến Phú Quốc bằng đường hàng không, đường thủy, đường sắt và đường bộ. Với việc mở rộng, nâng công suất sân bay Phú Quốc, xây dựng đường cao tốc mới và hệ thống tàu điện kết nối sân bay về thẳng tổ hợp APEC tại bãi Đất Đỏ, du khách đến Nam đảo sẽ vô cùng thuận tiện. Chưa kể dòng khách siêu sang sẽ cập bãi Đất Đỏ tại cảng du thuyền sẽ được xây dựng theo quy hoạch.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027. Ảnh: Sun Group

Với vị trí chiến lược, cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ và hệ sinh thái đẳng cấp, mỗi dự án tại đây đều là cơ hội đầu tư lý tưởng, hội tụ giá trị sinh lời bền vững và trải nghiệm sống đỉnh cao”, đại diện Sun Property chia sẻ tại sự kiện.

Sở Du lịch An Giang ước tính, trong vòng 5 năm tới, lượng du khách đến Phú Quốc sẽ tăng gần 3 lần, đạt gần 20 triệu lượt nhờ đòn bẩy APEC 2027. Cũng như câu chuyện đã xảy ra tại Đà Nẵng cách đây gần chục năm, APEC cùng các chính sách đột phá như miễn thị thực 30 ngày cho du khách, cho phép người Việt chơi casino… sẽ là đòn bẩy cho du lịch đảo ngọc phát triển bứt phá.

Đại diện Sun Property trao chứng nhận phân phối dự án cho các đối tác chiến lược. Ảnh: Ánh Dương

Với lượng khách được dự báo bùng nổ, nhu cầu về chỗ ở, nơi lưu trú sẽ tăng mạnh. Bên cạnh hệ thống resort, khách sạn 5 sao thương hiệu quốc tế đã vận hành tại Nam đảo, sự xuất hiện của dòng sản phẩm căn hộ dịch vụ sẽ bổ sung lựa chọn cho du khách, cũng như mở ra cơ hội đầu tư sinh lời từ việc khai thác dịch vụ lưu trú.

Sự kiện ra quân được tổ chức với phong cách mới lạ như cách Sun Property cổ vũ tinh thần các “chiến binh sale” quyết tâm chinh phục dự án và tạo sự bùng nổ trên thị trường địa ốc Phú Quốc thời gian tới.

