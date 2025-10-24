Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang ngày 24/10 đã thông qua chủ trương đầu tư dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 theo phương thức đối tác công tư (PPP), tổng mức đầu tư dự kiến gần 9.000 tỷ đồng.

Theo tờ trình của UBND tỉnh, đây là hợp phần quan trọng trong tuyến đường sắt đô thị Phú Quốc, nhằm hình thành hệ thống giao thông công cộng hiện đại, thân thiện với môi trường, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách, đồng thời đáp ứng yêu cầu tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Tuyến tàu điện có chiều dài khoảng 17,7 km, bố trí từ 5 đến 7 nhà ga và một trung tâm bảo dưỡng phương tiện. Đoàn tàu gồm 3-5 khoang, tốc độ thiết kế 70-100 km/giờ.

Đại biểu HĐND tỉnh An Giang biểu quyết thông qua các tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: T.T

Công trình dự kiến khởi công trong quý IV năm nay và hoàn thành vào quý II/2027, với thời hạn hợp đồng tối đa 40 năm kể từ khi đưa vào sử dụng.

Dự án được thực hiện theo hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), thuộc loại hợp đồng PPP. Tỷ lệ vốn nhà nước tham gia tối đa 70% tổng mức đầu tư (tương đương hơn 6.200 tỷ đồng) trong đó ngân sách trung ương chiếm 70%, phần còn lại do địa phương đối ứng. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn theo hình thức “trường hợp đặc biệt” theo quy định của pháp luật.

Khi hoàn thành, tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 sẽ kết nối các trục giao thông trọng điểm từ sân bay quốc tế Phú Quốc đến Đại lộ APEC và trung tâm hội nghị APEC, góp phần giảm tải phương tiện cá nhân, hạn chế tai nạn giao thông và phát thải khí nhà kính.

Không chỉ phục vụ APEC 2027, công trình còn được kỳ vọng trở thành bước khởi đầu cho định hướng phát triển đô thị xanh, thông minh tại đảo Ngọc, tạo cú hích cho ngành dịch vụ - du lịch và việc làm cho người dân địa phương.