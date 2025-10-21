Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương đã từ trần hồi 6h02 ngày 18/10 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 98 tuổi.

Trong 80 năm hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương với nghi thức lễ tang cấp nhà nước.

Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định thành lập Ban lễ tang Nhà nước gồm 27 thành viên, do Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng ban.

Linh cữu nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng được tổ chức vào hồi 9h30 đến 12h, lễ truy điệu từ 12h ngày 24/10, lễ an táng từ 13h cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà, xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên).

Ông Trần Phương (tên khai sinh là Vũ Văn Dung) sinh ngày 1/11/1927, thường trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ông tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 9/1943, vào Đảng tháng 9/1945.

Ông nguyên là ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 4, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 5, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng), Bộ trưởng Bộ Nội thương (nay là Bộ Công Thương), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, đại biểu Quốc hội khóa 7.