Sự kiện thu hút đông đảo tăng ni, Phật tử, nhân dân và du khách thập phương, góp phần tôn vinh giá trị lịch sử - văn hóa của Thiền phái Trúc Lâm và di sản nhà Trần.

Tổ chức khoa học, bảo đảm trang nghiêm

Tọa lạc trên đỉnh núi Bảo Đài (Quảng Ninh), Am - Chùa Ngọa Vân là một trong những điểm di tích quan trọng bậc nhất trong quần thể di tích nhà Trần, gắn liền với sự kiện Phật Hoàng Trần Nhân Tông tu hành và hóa Phật.

Trong khuôn khổ Lễ Thượng Nguyên, nhiều hoạt động được tổ chức bài bản, đan xen hài hòa giữa phần lễ và phần hội. Nghi thức dâng hương tại Am và Chùa Ngọa Vân được cử hành trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính và tri ân tiền nhân.

Nghi thức dâng hương tại Ngọa Vân được cử hành trang nghiêm

Chương trình nghệ thuật chủ đề về cuộc đời và đạo nghiệp của Phật Hoàng tạo điểm nhấn giàu tính giáo dục truyền thống, tiếp nối bằng nghi thức truyền đăng, thả hoa đăng và màn pháo hoa tầm thấp khép lại đêm lễ. Không gian ẩm thực chay “Bếp Ngọa Vân” mang đến trải nghiệm văn hóa ẩm thực Phật giáo trong tinh thần giản dị, hòa hợp.

Lễ dâng đăng thành kính tại Ngọa Vân

Chương trình được tổ chức đồng bộ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn hành hương văn minh, qua đó giữ gìn cảnh quan và sự tôn nghiêm của di tích quốc gia đặc biệt.

Tri ân công đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Trong không khí thành kính, nghi thức dâng hương tại Am - Chùa Ngọa Vân được cử hành trang nghiêm, thể hiện lòng tri ân đối với Phật Hoàng Trần Nhân Tông - vị vua anh minh của triều Trần, người hai lần lãnh đạo quân dân Đại Việt chiến thắng quân Nguyên Mông, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc.

Sau khi hoàn thành sứ mệnh với quốc gia, ngài xuất gia tu hành, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - dòng thiền mang bản sắc Việt Nam, đề cao tinh thần nhập thế, gắn đạo với đời. Tư tưởng cốt lõi của Phật Hoàng được thể hiện trong triết lý “cư trần lạc đạo” - sống giữa đời thường nhưng giữ được tâm thanh tịnh, lấy trách nhiệm xã hội làm nền tảng cho sự tu dưỡng cá nhân.

Ban thờ Phật hoàng Trần Nhân Tông

Hoạt động tưởng niệm và tri ân công đức Phật Hoàng tại Ngọa Vân không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo, mà còn là dịp nhắc nhớ về một hệ giá trị bền vững - nơi tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và đạo lý nhân văn được kết tinh trong một con người lịch sử tiêu biểu.

Nhiều hoạt động văn hóa Phật giáo đặc sắc

Đêm Nguyên tiêu, không gian Ngọa Vân lung linh và huyền ảo với chương trình nghệ thuật đặc sắc. Khác với những sân khấu giải trí thông thường, âm nhạc tại đây mang âm hưởng thiền ca sâu lắng, chuyển tải trọn vẹn triết lý nhân sinh và tinh thần nhập thế. Sự hòa quyện giữa âm hưởng hào hùng của dân tộc và sự tôn nghiêm của đạo pháp đã khơi dậy niềm tự hào, lòng thành kính và để lại những dư âm cảm xúc sâu sắc trong lòng du khách.

Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc

Điểm nhấn then chốt của chương trình là nghi thức truyền đăng và dâng đăng. Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng, biểu trưng cho trí tuệ và lòng từ bi, gửi gắm ước nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Đêm hội Lễ Thượng Nguyên khép lại trọn vẹn với màn pháo hoa rực rỡ giữa núi rừng thiêng liêng, tạo dấu ấn sâu sắc đối với du khách thập phương.

Lan tỏa thông điệp an lành, hướng tới phát triển bền vững

Bên cạnh Lễ Thượng Nguyên, Ngọa Vân dự kiến sẽ duy trì chuỗi hoạt động văn hóa tâm linh xuyên suốt năm, bao gồm các lễ tưởng niệm Đệ Nhị Tổ Pháp Loa, Đệ Tam Tổ Huyền Quang và đại lễ Phật đản…

Hạ tầng du lịch được nâng cấp đồng bộ với điểm nhấn là hệ thống cáp treo hiện đại, kết hợp hài hòa giữa yếu tố tiện nghi và không gian tôn nghiêm, giúp hành trình tìm về sự an nhiên của du khách thêm trọn vẹn.

Hệ thống hạ tầng thuận lợi cho du khách đến Ngọa Vân chiêm bái

Việc tổ chức Lễ Thượng Nguyên tại Ngọa Vân tiếp tục khẳng định định hướng phát triển du lịch tâm linh của tỉnh Quảng Ninh theo hướng bền vững, lấy bảo tồn và phát huy giá trị di sản làm nền tảng. Thông qua công tác tổ chức bài bản, nội dung giàu chiều sâu văn hóa, sự kiện không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc mà còn tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.

