Chốn an tịnh giữa mùa lễ hội

Không gian tại khu vực Am - Chùa Ngọa Vân được bao trùm bởi sự thanh tịnh, tiếng chuông chùa vang vọng giữa mây ngàn, khói hương trầm lan tỏa và những bậc đá rêu phong. Đây không chỉ là cảnh quan mà là một hành trình chiêm bái tâm linh đầy tự tại của trải nghiệm du xuân, vãn cảnh cầu bình an chốn thiền tự. Sự trang nghiêm này tạo nên một bầu không khí tách biệt hoàn toàn giữa cảnh dòng người nô nức bên ngoài và không gian thanh tịnh của nội tự.

Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Chùa Trung Ngọa Vân

Ngọa Vân là nơi kết thúc trọn vẹn hành trình tu hành của Phật Hoàng Trần Nhân Tông (1258-1308). Từ một vị vua anh minh hai lần đánh thắng giặc Nguyên Mông, Ngài đã chọn nơi này để tu hành những ngày cuối đời và nhập niết bàn, khởi đầu cho mạch nguồn tâm linh của Thiền phái Trúc Lâm.

Chính tại đây, tinh thần "Cư trần lạc đạo" (Ở đời vui đạo) và tư tưởng nhập thế đã đạt đến đỉnh cao. Ngọa Vân vì thế không chỉ là Di tích quốc gia đặc biệt mà còn là biểu tượng sống động của sự gắn kết giữa Đạo pháp và Dân tộc, nhắc nhở hậu thế về lòng yêu nước và sự an lạc tự tại.

Xu hướng tìm kiếm giá trị thực

Du khách đến Ngọa Vân trong mùa xuân 2026 không đặt nặng nhu cầu giải trí hay check-in. Thay vào đó, phần lớn người hành hương tìm đến đây với nhu cầu tìm kiếm sự tĩnh lặng và thể hiện lòng thành kính.

Chính sự thay đổi trong nhu cầu này đã định hình nên phong cách du lịch đầy văn minh tại Ngọa Vân. Du khách tự giác đi nhẹ, nói khẽ, giữ gìn trật tự chung để bảo vệ không gian mà họ đang tận hưởng. Yếu tố "tĩnh" vì thế trở thành điểm nhấn, thu hút những du khách mong muốn tìm về giá trị cốt lõi của văn hóa và tín ngưỡng.

Du khách đi nhẹ nói khẽ, giữ gìn trật tự chung khi đến Ngọa Vân

Mỗi du khách đều có đủ không gian và thời gian để dâng hương cầu nguyện

Nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa Phật giáo đặc sắc

Các nghi lễ lớn tại Ngọa Vân năm nay được tổ chức theo hướng tiết chế, trang nghiêm, đặt trọng tâm vào trải nghiệm nội tâm của người hành hương thay vì yếu tố phô trương hình thức.

Mở đầu là Lễ khai hội Xuân Bính Ngọ 2026 (mùng 9 Tết). Tại đây, các nghi thức truyền thống được thực hiện bài bản, giúp người tham dự cảm nhận trọn vẹn sự linh thiêng và hào khí của đất trời vào xuân.

Ông Phạm Đình Huỳnh - Phó trưởng ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử

Điểm nhấn của mùa lễ hội chính là Tết Thượng Nguyên (Rằm tháng Giêng). Tết Thượng Nguyên tại Ngọa Vân mang đậm dấu ấn tĩnh tại của Thiền phái Trúc Lâm. Du khách sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa nghệ thuật chọn lọc, tham gia nghi thức tâm linh truyền thống, dâng đăng và thưởng thức ẩm thực chay thanh đạm. Chuỗi hoạt động này tạo điều kiện để mỗi người có đủ thời gian lắng lại, chiêm nghiệm và kết nối sâu sắc hơn với giá trị tâm linh của miền Thánh địa.

Tết Thượng Nguyên lung linh hoa đăng tại Ngọa Vân

Hành trình về Ngọa Vân trong mùa xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ dừng lại ở nhu cầu tín ngưỡng hay vãn cảnh đơn thuần, mà đã trở thành một cuộc "trở về" đúng nghĩa với những giá trị văn hóa cội nguồn.

Đây là cơ hội để mỗi người gột rửa những lo toan thường nhật, tái tạo nguồn năng lượng tích cực từ sự an nhiên, tự tại của tinh thần Thiền phái Trúc Lâm. Rời Ngọa Vân với tâm thế bình an và trí tuệ sáng suốt, du khách sẽ có thêm điểm tựa tinh thần vững chãi. Đó chính là hành trang quý báu nhất để khởi đầu một năm mới hanh thông, thuận lợi và đong đầy hạnh phúc, khẳng định sức sống bền bỉ của văn hóa tâm linh trong dòng chảy hiện đại.

Thông tin về Tết Thượng Nguyên (Rằm Tháng Giêng) xin liên hệ: Làng thiền Ngọa Vân Hotline: 0961184389 - 0937641080 – 0333191080

Địa chỉ: Thôn Trại Lốc, Phường An Sinh, Tỉnh Quảng Ninh

Bích Đào