Ngày 15/1, truyền thông Brazil đưa tin nam diễn viên Henri Castelli (48 tuổi) bất ngờ lên cơn động kinh và ngã gục trong nhà chung chương trình Big Brother Brazil 26 chỉ vài giờ sau khi vừa trở lại từ bệnh viện.

Theo lời các thí sinh, Henri đột ngột choáng váng, trợn mắt, cơ thể co cứng và rơi vào tình trạng nguy kịch, buộc mọi người phải hỗ trợ khẩn cấp.

Nam diễn viên Henri Castelli.

Trước đó, vào khoảng 9h30 sáng cùng ngày, trong lúc tham gia phần thi sức bền kéo dài hơn 15 tiếng phát sóng trực tiếp, Henri bất ngờ ngã xuống hồ bóng và lên cơn co giật. Cuộc thi bị tạm dừng để đội ngũ y tế can thiệp và đưa anh đi cấp cứu. Sau khi kiểm tra tại bệnh viện, nam diễn viên quay lại nhà chung trong sự động viên của các thí sinh nhưng không lâu sau lại tiếp tục gặp vấn đề sức khỏe.

Theo chia sẻ của các thí sinh như Maxiane, Aline Campos và Brigido thuật lại rằng Henri ban đầu trông khá ổn, còn trò chuyện về sự cố trước đó, song nhanh chóng xuất hiện dấu hiệu bất thường rồi ngã gục lần thứ hai, khiến nhiều người hoảng loạn.

Khoảnh khắc nam diễn viên ngất xỉu trên sóng truyền hình:

Ê-kíp Big Brother Brazil 26 cho biết Henri đã được chăm sóc y tế kịp thời, hiện vẫn tỉnh táo nhưng cần tiếp tục theo dõi. Đài TV Globo xác nhận anh đã được chuyển đến bệnh viện để làm thêm các xét nghiệm, đồng thời chưa có thông tin về việc nam diễn viên có thể quay lại chương trình hay không.

Henri Castelli sinh năm 1978, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Brazil, từng ghi dấu ấn qua loạt phim truyền hình ăn khách như: Malhação, Cobras & Lagartos, Na Forma da Lei, Flor do Caribe và I Love Paraisópolis.