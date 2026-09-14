Lên hương - bộ phim thuộc thể loại tâm lý - gia đình mới nhất của đạo diễn Khương Ngọc dù tới 18/9 mới chính thức ra rạp nhưng đã kịp gây sốt rạp chiếu cuối tuần qua. Khai thác nội dung "nằm hòm cầu vận" mới lạ, phim lột tả những lát cắt của ngành tang lễ Việt hiện nay.

NSƯT Tuyết Thu, nghệ sĩ Hồng Đào và NSND Hồng Vân trong phim.

Lên hương xoay quanh một bà chủ trại hòm ế ẩm và một thanh niên cần tiền trang trải cuộc sống đã vô tình mắc vào một “giao kèo định mệnh". Một người cố giữ nghề, một người cố cứu mạng người mẹ đang bệnh nặng, mở ra bí mật về món nợ đã chôn vùi suốt nhiều năm.

Tác phẩm có sự góp mặt của diễn viên Hồng Đào, NSND Hồng Vân, Lê Hạ Anh đã ngay lập tức gây sốt rạp chiếu. Theo Box Office Vietnam, tính tới sáng 14/9, Lên hương đã vượt mốc 30 tỷ đồng. Sự lên ngôi của Lên hương đã chấm dứt chuỗi gần 1 tháng liên tiếp dẫn đầu phòng vé của Nghỉ hè sợ nghỉ hưu. Dù vậy, tác phẩm mới nhất của Huỳnh Lập cũng đã kịp bỏ túi 205 tỷ đồng và đứng thứ 3 phòng vé.

Hồng Đào mua vé xem "Lên hương" ngày ra rạp.

Trong khi đó, Hộ linh tráng sĩ bị đẩy xuống vị trí thứ 9 phòng vé và doanh thu không tăng đáng kể trong 1 tuần qua, hiện dừng ở 37 tỷ đồng sau hơn 2 tuần ra rạp. Mãi nợ 1 lời tạm biệt với sự góp mặt của nữ diễn viên Kiều Chinh ra rạp cùng ngày với Lên hương nhưng hiện mới thu về hơn 1 tỷ đồng.

Phim concert SOOBIN Live Concert Movie: All-Rounder công chiếu cuối tuần qua không khó khăn để leo lên vị trí á quân bảng xếp hạng doanh thu với hơn 4 tỷ đồng. Vị trí thứ 5 thuộc về bom tấn Hàn Hope: Vùng tử địa. Hiện tác phẩm thu 19 tỷ đồng tại Việt Nam.

Cuối tuần này phòng vé được dự báo tiếp tục bị Lên hương chiếm sóng khi phim chính thức ra rạp.

Trích đoạn xúc động của Hồng Đào và Võ Tấn Phát trong phim "Lên hương":

Ảnh, video: NSX