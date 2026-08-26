Tại hội nghị, 16 dự án được ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trao quyết định đầu tư, những dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng 16.075 tỷ đồng. Các dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực gồm y tế, phát triển đô thị, nhà ở xã hội, bảo vệ môi trường, thương mại, dịch vụ, du lịch, khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế quan trọng khác.

Tỉnh Quảng Ninh khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án; Hỗ trợ trong khuôn khổ pháp luật, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm các dự án được triển khai đúng mục tiêu, đúng tiến độ, đúng quy định và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đất đai, tài nguyên.

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Công

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương phải chủ động, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ; thực hiện đúng tinh thần “đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp”. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm với các thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, đất đai, xây dựng, môi trường, hạ tầng và các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Văn Khắng cho biết, mỗi dự án là một cam kết, một công trình, một năng lực sản xuất mới và một nguồn lực mới cho sự phát triển của Quảng Ninh.

Đặc biệt, trong bối cảnh Quảng Ninh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển rộng hơn, yêu cầu cao hơn và đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư càng có ý nghĩa quan trọng.

"Quảng Ninh xác định rõ doanh nghiệp là chủ thể, là trung tâm của hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh. Sau lễ trao hôm nay, tôi trân trọng đề nghị các nhà đầu tư khẩn trương chuyển từ được trao quyết định sang triển khai dự án trên thực tế, biến các cam kết đầu tư thành những công trình, dây chuyền sản xuất, sản phẩm và giá trị kinh tế - xã hội cụ thể", ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Các nhà đầu tư được ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trao quyết định đầu tư. Ảnh: Phạm Công

Chia sẻ thêm, ông Bùi Văn Khắng nhận định, Quảng Ninh hôm nay đang đứng trước một không gian phát triển mới và những cơ hội phát triển mới. Việc Quốc hội thông qua chủ trương để Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là niềm tự hào lớn, nhưng đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm rất lớn đối với cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân.

Quảng Ninh cần những dự án tốt hơn, xanh hơn, hiện đại hơn, có hàm lượng công nghệ cao hơn và tạo ra giá trị lớn hơn. Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh mong muốn các nhà đầu tư này sẽ trở thành những đối tác lâu dài của Quảng Ninh, không chỉ đầu tư một dự án, mà cùng tỉnh kiến tạo một môi trường phát triển mới, một nền kinh tế năng động, hiện đại, xanh và bền vững.