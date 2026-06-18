Lệnh ATC là gì? Tổng quan về lệnh giao dịch quan trọng

Lệnh ATC (At-The-Close) là một loại lệnh đặc biệt, đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá đóng cửa của một cổ phiếu. Lệnh ATC được sử dụng trong phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa, thường diễn ra vào cuối mỗi ngày giao dịch.

Về cơ bản, lệnh ATC là lệnh mua hoặc bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa. Điều đặc biệt của lệnh này là nhà đầu tư không cần phải đặt một mức giá cụ thể. Thay vào đó, họ chỉ cần đặt lệnh mua hoặc bán với ký hiệu ATC, và hệ thống sẽ tự động khớp lệnh tại mức giá được xác định là giá đóng cửa của phiên giao dịch đó.

Lệnh ATC được áp dụng trên sàn Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và sàn HNX (Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) trong phiên khớp lệnh định kỳ cuối ngày. Mục đích chính của lệnh ATC là giúp thị trường tìm ra một mức giá cân bằng, phản ánh cung cầu tại thời điểm kết thúc phiên, từ đó tạo ra một giá đóng cửa ổn định và minh bạch.