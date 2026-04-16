Khái niệm và công thức tính
Tỷ suất cổ tức (Dividend Yield) là chỉ số thể hiện mức lợi nhuận từ cổ tức so với giá thị trường của cổ phiếu, giúp nhà đầu tư đo lường hiệu quả thu nhập thụ động.
Công thức tính:
Tỷ suất cổ tức (%) = (Cổ tức tiền mặt mỗi cổ phiếu / Giá cổ phiếu hiện tại) × 100
Ví dụ:
Cổ tức: 2.000 đồng/cổ phiếu
Giá cổ phiếu: 40.000 đồng
=> Tỷ suất cổ tức = 5%
Tỷ suất cổ tức bao nhiêu là tốt?
Không có một mức tỷ suất cổ tức cố định nào được xem là “tốt” trong mọi trường hợp, tuy nhiên:
- 3% – 6%: Mức phổ biến, cân bằng giữa an toàn và lợi nhuận
- Trên 7%: Có thể hấp dẫn nhưng cần đánh giá rủi ro
- Dưới 3%: Thường là cổ phiếu tăng trưởng, ít chia cổ tức
So sánh giữa các cổ phiếu
Việc chỉ nhìn vào tỷ suất cổ tức mà bỏ qua yếu tố nền tảng doanh nghiệp có thể dẫn đến quyết định sai lầm.
Khi sử dụng tỷ suất cổ tức để so sánh, nhà đầu tư cần lưu ý:
- So sánh trong cùng ngành để đảm bảo tính tương đồng
- Kết hợp với các chỉ số tài chính khác như lợi nhuận, nợ vay
- Theo dõi lịch sử chi trả cổ tức qua nhiều năm
Cổ phiếu cổ tức cao có rủi ro gì?
Một tỷ suất cổ tức cao bất thường có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro:
- Giá cổ phiếu giảm mạnh: Khiến tỷ suất tăng “ảo”
- Doanh nghiệp khó khăn: Không duy trì được mức cổ tức
- Cắt giảm cổ tức trong tương lai
- Thanh khoản thấp: Khó mua bán
Cổ tức và tăng trưởng giá
Thông thường, doanh nghiệp sẽ phải cân đối giữa:
- Trả cổ tức cao: Ít vốn tái đầu tư → tăng trưởng chậm
- Giữ lại lợi nhuận: Tái đầu tư → tăng trưởng giá cổ phiếu
Vì vậy, tỷ suất cổ tức cao thường đi kèm với cổ phiếu ổn định, trong khi cổ phiếu tăng trưởng lại có tỷ suất thấp hơn. Nhà đầu tư cần xác định mục tiêu:
- Thu nhập ổn định → ưu tiên cổ tức
- Tăng trưởng vốn → ưu tiên giá cổ phiếu