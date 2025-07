Leonardo DiCaprio trong vai Bob Ferguson. Ảnh: Warner Bros

Warner Bros. Pictures hé lộ trailer chính thức của tác phẩm chính kịch Trận chiến sau trận chiến (One Battle After Another) với sự góp mặt của 3 tên tuổi uy tín của làng điện ảnh thế giới: Leonardo DiCaprio, Sean Penn và đạo diễn Paul Thomas Anderson.

Trận chiến sau trận chiến lấy cảm hứng từ tiểu thuyết năm 1990 của tác giả Thomas Pynchon Vineland. Leonardo DiCaprio vào vai Bob Ferguson, một nhà cách mạng có phong cách lập dị, luộm thuộm. Anh và vợ (do Teyana Taylor thủ vai) cùng tham gia một nhóm lực lượng cách mạng nổi dậy mang tên French 75.

Khoảng thời gian Bob và vợ tham gia nhiều cuộc nổi dậy chống lại lực lượng quân đội và cuộc cách mạng thành công. Tuy nhiên, hai vợ chồng vô tình đắc tội với Steven J. Lockjaw (do Sean Penn thủ vai) và điều này gây ra hậu quả về sau dồn lên người con gái Willa của cả hai (do Chase Infiniti thủ vai).

Leonardo DiCaprio khác lạ không nhận ra trong phim mới. Ảnh: Warner Bros

Steven J.Lockjaw là một sĩ quan cảnh sát theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, đã ghim mối hận thù này với vợ chồng Bob Ferguson và dường như là người đứng đằng sau việc bắt cóc Willa. Xuyên suốt bộ phim sẽ là đoạn hành trình của Bob tìm kiếm con gái mình và Willa cũng chạy đua với thời gian để tái khởi động nhóm French 75, gây nên một cuộc nổi dậy chống lại kẻ thù cũ.

Trận chiến sau trận chiến do Paul Thomas Anderson, người đứng sau thành công và 3 đề cử Oscar bao gồm Phim xuất sắc nhất cho Liccorice Pizza, đạo diễn. Vai chính của bộ phim được giao cho Leonardo DiCaprio, một cái tên quen thuộc và chất lượng của làng điện ảnh. Ngoài ra, phim còn có sự góp giọng của hai tên tuổi đình đám của làng nhạc cho phần nhạc phim: Beyoncé và Kendrick Lamar.

Trận chiến sau trận chiến (One Battle After Another) dự kiến khởi chiếu tại rạp vào 26/9/2025.