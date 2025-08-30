Trong suốt hành trình phát triển tại Việt Nam, bên cạnh sứ mệnh kiến tạo cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày, LG luôn tích cực triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường kết nối, trao quyền và mang đến nhiều cơ hội cho thế hệ trẻ.

Trang bị kiến thức và kỹ năng cho thế hệ trẻ

Năm 2025, tinh thần đó tiếp tục được LG lan tỏa thông qua chương trình Đại sứ Sinh viên - LG Campus Ambassador 2025, nơi không chỉ tiếp sức cho các đại sứ sinh viên, mà còn đồng hành, truyền cảm hứng để hàng ngàn bạn trẻ tự tin thể hiện bản lĩnh và nuôi dưỡng khát vọng qua nhiều hoạt động học thuật - sáng tạo.

LG Campus Ambassador 2025 mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa cho sinh viên

Trong khuôn khổ chương trình năm nay, LG đã đồng hành cùng TEDxFPTUniversityHCMC 2025 trong vai trò Nhà tài trợ Kim cương. Với chủ đề “All The Way”, sự kiện mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng, những góc nhìn mới lạ xoay quanh cách từng bước nhỏ có thể tạo nên những đổi thay lớn, góp phần tiếp thêm động lực để thế hệ trẻ mạnh mẽ theo đuổi đam mê.

Sinh viên khám phá những sản phẩm mới tại không gian trải nghiệm của LG

Tại sự kiện, LG không chỉ mang đến một không gian trải nghiệm công nghệ đầy sáng tạo với loạt sản phẩm nổi bật như laptop LG gram Book, loa LG xboom Bounce, tai nghe LG xboom Buds Lite hay màn hình StanbyME 2, mà còn tạo nên những khoảnh khắc kết nối qua hàng loạt hoạt động tương tác. Không gian trải nghiệm của LG đã trở thành điểm đến sôi động, thu hút hàng trăm lượt khách tham quan và trực tiếp tham gia các minigame, trải nghiệm âm nhạc cùng nhận những món quà hấp dẫn.

Đồng hành cùng sinh viên qua các sân chơi học thuật

Bên cạnh đó, LG tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng cộng đồng sinh viên thông qua những sân chơi học thuật. Tại Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), LG là Nhà tài trợ Vàng, đồng hành cùng cuộc thi Social Pioneers 2025 - một cuộc thi toàn quốc về marketing được tổ chức thường niên.

Không chỉ trao cơ hội, với vai trò là thành viên Ban giám khảo, đại diện LG cũng mang đến những góc nhìn thực chiến từ doanh nghiệp, góp phần giúp sinh viên kết nối ý tưởng với những nhu cầu thực tiễn của thị trường. Cuộc thi năm nay quy tụ hơn 700 đội thi cùng hơn 2.100 thí sinh đến từ hơn 150 trường đại học trên toàn quốc.

LG là Nhà tài trợ Vàng, đồng hành cùng cuộc thi Social Pioneers 2025

Đặc biệt, trong ngày Chung kết, LG cũng mang đến không gian trải nghiệm công nghệ thu hút đông đảo sinh viên và khách mời. Tại đây, gần 400 sinh viên và khách tham dự đã có cơ hội khám phá những sản phẩm mới nhất của LG như laptop LG gram Book, loa LG xboom Bounce, tai nghe LG xboom Buds Lite và màn hình StanbyME 2. Không gian của LG không chỉ là nơi để trải nghiệm công nghệ, mà còn trở thành điểm kết nối sôi động với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Các bạn sinh viên hào hứng check-in, trải nghiệm sản phẩm tại không gian trải nghiệm của LG

Bên cạnh đó, LG còn đồng hành cùng cuộc thi Marketing Challengers 2025 do đại học RMIT tổ chức với vai trò Nhà tài trợ Đề bài Độc quyền (Exclusive Case Sponsor).

Đây là cách LG cùng thế hệ trẻ tìm kiếm đáp án cho một bài toán thực tế xoay quanh “Trí tuệ Nhân tạo Thấu Cảm” (Affectionate Intelligence). Không chỉ dừng lại ở việc tái định nghĩa AI, “Trí tuệ Nhân tạo Thấu Cảm”’ còn là yếu tố cốt lõi trong chiến lược phát triển trọng tâm của tập đoàn trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Như Anh, phụ trách Dự án LG Campus Ambassador chia sẻ: “Tại LG, chúng tôi đánh giá cao năng lực và mong muốn cùng thế hệ trẻ tài năng chung tay tìm kiếm những giải pháp đột phá, đóng góp trực tiếp vào định hướng kinh doanh của LG trong kỷ nguyên công nghệ".

Đại học RMIT và LG khởi động cuộc thi Marketing Challengers 2025

Ngay từ vòng 1, cuộc thi đã tạo tiếng vang lớn khi thu hút hơn 450 đội thi với 1.350 thí sinh đến từ nhiều trường đại học trên toàn quốc. Ngoài đề bài chính, Ban tổ chức cùng LG còn phát động TikTok Challenge, kêu gọi sinh viên sáng tạo video ngắn dưới 1 phút, chia sẻ khoảnh khắc thể hiện cảm giác “Life’s Good - Cuộc sống tuyệt vời” mà LG mang lại.

Hiện tại, Marketing Challengers 2025 đã bước vào Vòng 2.1 với sự góp mặt của Top 32 thí sinh xuất sắc nhất, hứa hẹn tiếp tục mang đến những màn tranh tài bùng nổ, phản ánh rõ nét tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm của thế hệ trẻ.

Thông qua chương trình LG Campus Ambassador 2025, LG không chỉ khuyến khích thế hệ trẻ khám phá và trải nghiệm những sản phẩm công nghệ mới nhất từ LG, đồng thời dùng “lăng kính” công nghệ để nhìn nhận những vấn đề xã hội hay đề xuất những giải pháp sáng tạo mà còn khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng thế hệ trẻ Việt Nam. Từ những chương trình nâng cao kỹ năng đến những sân chơi học thuật, LG luôn nỗ lực trao quyền, tiếp sức và khích lệ sinh viên dấn thân, sáng tạo và gắn kết cộng đồng.

Bích Đào