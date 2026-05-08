LG Dualcool AI với “Trí tuệ nhân tạo thấu cảm” đã thay đổi cách điều hòa có thể bảo vệ sức khỏe trong mùa hè

Cánh vẫy gió kép và cảm biến AI giảm nỗi lo “sốc nhiệt”

Công nghệ Dual Vane & Soft Air giúp duy trì nhiệt độ ổn định, loại bỏ cảm giác gió buốt cục bộ

Theo cảnh báo của các chuyên gia y tế, trong mùa hè nắng nóng, nguy cơ sốc nhiệt có thể xảy ra nếu vừa đi nắng về đã vào phòng lạnh chênh lệch nhiệt độ cao, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ.

Thấu hiểu điều này, LG Dualcool AI nâng cấp công nghệ thông minh AI Air tự động điều chỉnh nhiệt độ, tốc độ và hướng thổi giúp làm mát từ từ, dễ chịu, tránh lạnh buốt. Thiết kế Dual Vane kết hợp chế độ Soft Air phân bổ luồng gió khắp không gian, không thổi trực tiếp vào cơ thể nhưng vẫn duy trì độ mát ổn định.

Bên cạnh đó, “cảm biến phát hiện con người” có thể nhận diện chuyển động trong phạm vi hơn 5m (góc quét 90° dọc và 100° ngang), từ đó tự động điều chỉnh hướng gió, hạn chế thổi trực tiếp vào người dùng và tối ưu trải nghiệm thoải mái hơn.

Ổn định thân nhiệt cả đêm với tính năng Sleep Timer+

Cá nhân hóa giấc ngủ ngon với chế độ gió và nhiệt độ riêng biệt trên app LG ThinQ

Ngoài ra, nhiều người dễ bị “rét run, tỉnh giấc giữa đêm” vì thân nhiệt giảm 1–2°C nếu để nhiệt độ điều hoà quá lạnh trong khi ngủ. Lặp lại thường xuyên có thể gây cảm lạnh, sổ mũi vào buổi sáng. Đồng thời, không khí khô còn khiến trẻ nhỏ và người lớn tuổi dễ bị khô da, rát họng khi dùng điều hòa lâu.

Vấn đề này được xử lý đơn giản với tính năng Sleep Timer+ trên điều hòa LG Dualcool AI. Chỉ vài bước trên ứng dụng thông minh LG ThinQ, “AI thấu cảm” sẽ tự nhận diện thói quen sử dụng và điều chỉnh nhiệt độ theo thân nhiệt khi ngủ, giúp tránh lạnh buốt ban đêm, đồng thời tiết kiệm điện.

LG Dualcool AI còn trang bị bộ “vũ khí đắc lực” khác là hệ cảm biến thông minh, chủ động kiểm soát và duy trì độ ẩm phòng ở mức 60-65%. Đây là mức ẩm lý tưởng để bảo vệ làn da và niêm mạc mũi họng, được các chuyên gia sức khỏe khuyến nghị cũng như tuân thủ chặt chẽ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5687:2024.

Bảo vệ hệ hô hấp với Màng lọc bụi mịn và Công nghệ diệt khuẩn

Mùa hè, không khí ô nhiễm hơn do phản ứng hóa học gia tăng, tạo nhiều bụi mịn ở tầng thấp. Những hạt siêu nhỏ này dễ xâm nhập vào nhà, gây vấn đề hô hấp; đồng thời vi khuẩn tích tụ trong dàn lạnh, ống gió, màng lọc cũng làm tăng nguy cơ bệnh đường thở.

Theo cam kết từ nhà sản xuất LG, máy điều hoà LG Dualcool AI trang bị màng lọc bụi mịn PM2.5 kết hợp công nghệ Plasmaster™ Ionizer++ có khả năng loại bỏ đến 99,9% vi khuẩn, mang đến bầu không khí trong lành và sạch khuẩn suốt cả mùa hè cho mỗi gia đình.

Người dùng cũng có thể an tâm với 2 chế độ “đáng tiền” khác trên LG Dualcool AI: Chế độ tự động làm sạch (Auto Cleaning) giúp làm khô dàn lạnh sau khi sử dụng, hạn chế ẩm mốc và mùi hôi; và Chế độ đóng băng làm sạch (Freeze Cleaning) hỗ trợ vệ sinh sâu bên trong, loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn, duy trì không khí luôn sạch và tươi mới.

Phục hồi sức khỏe nhờ thiết lập môi trường ngủ ngon giấc

LG Dualcool AI duy trì không gian yên tĩnh tuyệt đối ngay cả khi làm lạnh nhanh

Ngủ đủ 8 tiếng là quan trọng, nhưng chất lượng giấc ngủ mới là yếu tố quyết định. Không gian yên tĩnh với độ ồn thấp từ LG Dualcool AI giúp giấc ngủ sâu và trọn vẹn hơn.

Thực tế đo đạc cho thấy, ở chế độ Soft Air máy chỉ phát ra độ ồn trong mức 38-39 dB thấp hơn cả chế độ ngủ của nhiều dòng máy lọc không khí hiện nay. Ngay cả khi cần làm lạnh với cường độ cao, độ ồn được kiểm soát ở khoảng 45 dB và khoảng 50 dB (Jet Mode).đảm bảo vận hành êm ái.

Ngoài ra, người dùng có thể cá nhân hóa trải nghiệm trên app LG ThinQ, điều chỉnh nhiệt độ và luồng gió phù hợp, tạo không gian ngủ dễ chịu, giúp cơ thể phục hồi và tỉnh táo hơn vào ngày hôm sau.

(Nguồn: LG Việt Nam)