Từ startup triệu USD đến quyết định rời đi gây chú ý

Tống Vũ Hàng, người có nhiều công trình nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo (AI) được trích dẫn rộng rãi, nhận bằng tiến sĩ năm 2022, đồng thời là một trong số ít cá nhân giành giải thưởng danh giá JP Morgan AI Research Award.

Theo chia sẻ của Tiến sĩ Tống Vũ Hàng, ông cùng nghiên cứu sinh Walter Goodwin đã đồng sáng lập startup Fractile vào năm 2021. Công ty nhanh chóng nổi lên với tham vọng phát triển chip AI có tốc độ vượt trội so với các sản phẩm hiện có, nhằm đón đầu nhu cầu tính toán ngày càng tăng.

Tuy nhiên, vào tháng 2 năm nay, một hãng truyền thông tại Anh đưa tin ông đã rời Fractile từ tháng 5/2024, động thái thu hút sự chú ý của giới công nghệ.

Tiến sĩ Tống Vũ Hàng gia nhập Đại học Nam Kinh từ đầu năm 2026. Ảnh: SCMP

Theo City AM, tờ báo kinh doanh, tài chính tại London, sự rời đi của ông diễn ra trong bối cảnh xuất hiện những nghi vấn liên quan đến lý lịch học thuật và mối liên hệ trước đây với Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh (Beihang), nơi ông hoàn thành chương trình cử nhân.

Dù vậy, cả ông Tống và Fractile đều không đưa ra bình luận chính thức. Không có bằng chứng cho thấy ông liên quan đến bất kỳ hành vi sai phạm nào, cũng như không có cáo buộc về việc chuyển giao tài sản trí tuệ.

Theo SCMP, một số nguồn tin thân cận với công ty cho biết mối liên hệ này có thể gây khó khăn trong việc khó phù hợp với định hướng phát triển của startup. Trong khi đó, đại diện Fractile khẳng định ông rời đi để theo đuổi các hướng kỹ thuật và kinh doanh khác, điều không hiếm gặp ở các công ty công nghệ giai đoạn đầu.

Hiện trên website Fractile không còn nhắc đến ông.

Hồ sơ khoa học và hướng đi mới trong nghiên cứu AI

Trước khi gia nhập Đại học Nam Kinh, ông từng tham gia ngắn hạn vào một số startup AI khác và nộp hồ sơ dẫn dắt phòng thí nghiệm Atom of Learning (AtoL).

Tại Đại học Oxford, nghiên cứu của Tiến sĩ Tống tập trung vào việc giải mã và trích xuất các nguyên lý học tập của hệ thần kinh sinh học, từ đó “dịch ngược” thành thuật toán hoặc phần cứng chuyên biệt.

Ông cho biết cách tiếp cận này “không chỉ giúp chúng ta tiến gần hơn tới AI thực sự, mà còn nâng cao hiểu biết về bộ não - cơ quan phức tạp nhất của con người - qua đó hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến học tập và các rối loạn thần kinh nói chung”.

Trong thời gian làm tiến sĩ, ông Tống công bố 13 bài báo khoa học tại các hội nghị AI hàng đầu và tạp chí uy tín. Năm 2022, ông là một trong 6 người trên thế giới nhận giải thưởng của JP Morgan - nhằm tôn vinh “thế hệ nhà khoa học AI hàng đầu tiếp theo”.

Theo Đại học Nam Kinh, có 381 nhà khoa học trẻ từ nước ngoài tham gia tuyển chọn vào Trường Trí tuệ Nhân tạo năm 2025, nhưng chỉ 80 người vượt qua.

Trên website AtoL, Tiến sĩ Tống cho biết ông có thể nhận 2 học viên thạc sĩ và 1 nghiên cứu sinh tiến sĩ nhập học năm 2026, đồng thời có nguồn tài trợ thường xuyên cho các vị trí sau tiến sĩ. “Để tạo ra bước nhảy vọt gấp 100 lần về hiệu năng cho thế hệ AI tiếp theo, chúng ta phải xây dựng lại từ nền tảng”, ông viết.