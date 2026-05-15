LG Electronics Việt Nam giới thiệu dải sản phẩm TV AI và loa thanh 2026 tại sự kiện "Tuyệt phẩm kiến tạo tinh hoa"

LG OLED evo AI W6: TV dán tường công nghệ không dây siêu mỏng

Dẫn đầu dải sản phẩm OLED 2026 là TV LG OLED evo W6, đánh dấu sự trở lại của thiết kế dán tường nổi danh với màn hình siêu mỏng chỉ khoảng 9,9mm. Sản phẩm tích hợp công nghệ truyền tải không dây hình ảnh và âm thanh chất lượng cao lên đến 4K 165Hz thông qua Zero Connect Box, đồng thời đạt chứng nhận True Wireless Lossless Vision từ TÜV Rheinland cho khả năng truyền tải hình ảnh 4K không dây với chất lượng thị giác tương đương tín hiệu gốc.

Bên cạnh W6, LG tiếp tục nâng cấp các dòng TV LG OLED evo AI G6, C6 và B6 với kích thước từ 48 đến 97 inch. Công nghệ Hyper Radiant Color Technology mang đến độ sáng vượt trội, màu đen sâu đặc trưng và khả năng tối ưu hiển thị trong nhiều điều kiện ánh sáng. Dải OLED evo AI cũng đạt chứng nhận Reflection Free Premium từ Intertek với độ phản chiếu ở mức 0,3%. Bộ xử lý α11 AI thế hệ thứ ba giúp tối ưu hình ảnh, âm thanh và cá nhân hóa trải nghiệm theo thời gian thực, đồng thời hỗ trợ gaming với tần số quét lên đến 165Hz, Cloud Gaming 4K 120Hz và độ trễ tay cầm dưới 2,5ms.

LG Micro RGB evo AI: TV LCD cao cấp sắc màu rực rỡ

Hệ sinh thái giải trí tại gia của LG năm nay được mở rộng với TV LG Micro RGB evo AI kích thước 100 inch, một danh mục sản phẩm hoàn toàn mới trong phân khúc TV LCD cao cấp. TV LG Micro RGB evo AI ứng dụng công nghệ Micro RGB Primary Color Ultra với hệ thống đèn LED RGB siêu nhỏ, cho phép kiểm soát trực tiếp ba màu đỏ, xanh lá và xanh dương để tái tạo màu sắc rực rỡ nhưng vẫn chính xác.

Điểm nổi bật của TV LG Micro RGB evo AI là sự kết hợp giữa công nghệ Micro RGB và bộ xử lý α11 AI thế hệ thứ ba - vốn được trang bị trên dòng OLED của LG - giúp tối ưu màu sắc, ánh sáng và độ tương phản theo thời gian thực.

LG QNED evo AI 2026: Màn hình MiniLED siêu lớn cho thể thao, gaming và giải trí

Ở dải sản phẩm QNED năm nay, LG mở rộng toàn bộ danh mục TV LG QNED evo AI MiniLED 2026. Dải sản phẩm bao gồm QNED90, QNED86, QNED81, QNED80 và QNED70 với kích thước từ 43 inch đến màn hình siêu lớn 115 inch, đáp ứng đa dạng nhu cầu giải trí, đặc biệt là thể thao quy mô lớn.

TV LG QNED evo AI 2026 được trang bị Dynamic QNED Color Pro, Precision Dimming Ultra, AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Pro và AI Sound Pro, nhằm tăng cường màu sắc, độ tương phản, độ chi tiết và âm thanh trên màn hình lớn. Với khả năng hỗ trợ VRR lên đến 165Hz và Motion Booster lên đến 330Hz, QNED90 kích thước 115 inch và QNED86 được định vị để đáp ứng các nội dung chuyển động nhanh như thể thao và game.

Bên cạnh phần cứng, LG tiếp tục mở rộng trải nghiệm AI trên nền tảng webOS. Microsoft Copilot và Gemini được tích hợp trực tiếp trên TV, cho phép người dùng đặt câu hỏi, tìm kiếm nội dung hoặc nhận hỗ trợ ngay trên màn hình. AI Voice ID giúp nhận diện người dùng bằng giọng nói để cá nhân hóa giao diện và đề xuất nội dung theo từng thành viên trong gia đình. AI Concierge tìm kiếm thông tin theo ngữ cảnh nội dung đang xem, trong khi AI Chatbot hỗ trợ phát hiện lỗi và gợi ý phương án xử lý.

LG cũng giới thiệu hệ thống loa thanh mới gồm LG Sound Suite và S95AR. LG Sound Suite là hệ thống âm thanh tại gia đầu tiên trên thế giới được tích hợp công nghệ Dolby Atmos FlexConnect, cho phép TV và loa thanh liên kết với các loa phụ không dây để tạo thành hệ thống âm thanh chuẩn rạp phim.

Tại sự kiện, ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam chia sẻ: “Thế hệ TV AI và loa thanh 2026 không chỉ vượt xa thế hệ tiền nhiệm mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ của LG về một chuẩn mực nghe nhìn không thỏa hiệp. Đây là những tuyệt phẩm công nghệ, kiến tạo nên tinh hoa trải nghiệm cho người dùng Việt Nam”.

(Nguồn: LG Electronics Việt Nam)