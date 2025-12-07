Cấu trúc khổng lồ bằng thép tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Ảnh: Wikipedia.

Theo hãng tin CNN, IAEA, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc (LHQ), ngày 5/12 đã ra thông báo, lớp bảo vệ an toàn mới tại Chernobyl đã bị hư hại nghiêm trọng vì vụ tấn công của máy bay không người lái (UAV) hồi tháng 2 và đã mất đi các chức năng an toàn cơ bản, gồm cả khả năng ngăn chặn.

Ukraine cáo buộc Nga tiến hành vụ không kích tại Chernobyl ngày 14/2, song Moscow đã phủ nhận.

Theo IAEA, vụ tấn công đã nhắm trúng lớp bảo vệ an toàn mới, gây ra hỏa hoạn và làm hỏng lớp vỏ bảo vệ xung quanh khu vực. Cơ quan này đã khuyến nghị thực hiện một cuộc cải tạo lớn đối với kết cấu thép khổng lồ, vốn được thiết lập tại khu vực này cách đây vài năm để phục vụ cho các hoạt động dọn dẹp và đảm bảo an toàn cho khu vực.

Cách đây gần 4 thập niên, một vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine, khiến hơn 8 triệu người phơi nhiễm với phóng xạ hạt nhân. Vụ việc được coi là thảm kịch khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi nhấn mạnh: "Việc sửa chữa tạm thời phần mái đã được thực hiện một cách hạn chế nhưng vẫn cần phục hồi kịp thời và toàn diện để ngăn chặn sự xuống cấp thêm và đảm bảo an toàn hạt nhân lâu dài". Quan chức này nói thêm, các kết cấu chịu lực và hệ thống giám sát lớp bảo vệ an toàn mới không bị thiệt hại vĩnh viễn nào.

Theo ông Grossi, IAEA, cơ quan hiện diện thường trực ở khu vực thảm họa, sẽ tiếp tục làm mọi việc có thể để hỗ trợ các nỗ lực khôi phục an toàn và an ninh hạt nhân.

Lớp bảo vệ an toàn mới là một cấu trúc thép khổng lồ hình vòm được xây dựng tại khu vực Chernobyl để che phủ lò phản ứng số 4 đã bị phá hủy. Được xây dựng vào năm 2010 và hoàn thành vào năm 2019, vòm thép được thiết kế để tồn tại trong 100 năm và đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ khu vực.