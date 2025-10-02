Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Ảnh: IAEA

Theo Kyiv Independent, Slavutych là một thành phố vệ tinh của nhà máy Chernobyl ở phía bắc Ukraine. Nó được xây dựng để làm nơi ở cho các nhân viên nhà máy sơ tán sau thảm họa năm 1986.

Hôm qua (1/10), một máy bay không người lái của Nga đã tấn công trạm biến áp ở Slavutych, gây mất điện trong thành phố và một số khu vực ở tỉnh Chernihiv lân cận. Bộ Năng lượng Ukraine cho hay, tình trạng khẩn cấp xảy ra tại một số cơ sở bên trong nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Báo cáo của Bộ Năng lượng Ukraine viết, do điện áp tăng đột biến, khu vực An toàn Mới bị mất điện. Khu vực An toàn mới là cấu trúc chính cô lập lò phản ứng số 4 bị phá hủy của Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và ngăn chặn việc phát tán vật liệu phóng xạ ra môi trường.

Tin tức này được đưa ra trong bối cảnh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất châu Âu, do Nga kiểm soát từ tháng 3/2022, bị ngắt kết nối khỏi lưới điện Ukraine trong hơn 100 giờ. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 30/9 đã mô tả tình hình tại nhà máy Zaporizhzhia là "nguy cấp".

Nga giành thêm một làng ở Dnipropetrovsk

Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/10 cho biết, quân đội nước này đã kiểm soát làng Verbovoye ở vùng Dnipropetrovsk, đánh dấu những bước tiến tiếp theo ở khu vực.

Hãng Tass dẫn báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga viết: "Các đơn vị của Cụm Chiến đấu Phía Đông đã liên tục tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của Ukraine và giải phóng làng Verbovoye ở vùng Dnipropetrovsk".

Quân đội Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Trong những ngày gần đây, DeepState - một nhóm các nhà phân tích quân sự của Ukraine đưa tin, quân đội Nga đã tiến về Verbove, một ngôi làng nằm cách thị trấn Pokrov khoảng 15km dọc theo đường cao tốc Zaporizhzhia-Donetsk.

Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi gần đây đã mô tả tình hình gần biên giới các tỉnh Dnipropetrovsk, Donetsk và Zaporizhzhia là căng thẳng. Tuy nhiên, ông tuyên bố rằng lực lượng Ukraine đã ngăn chặn được nỗ lực tiến công của Nga.