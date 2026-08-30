Theo báo cáo mới từ Macwelt, đợt đặt hàng trước của dòng iPhone 18 Pro có thể bắt đầu vào thứ Bảy, ngày 12/9 (giờ địa phương).

iPhone 18 Pro có thể nhận đặt trước muộn hơn thường lệ. Ảnh: Macrumors

Sự kiện thường niên ra mắt iPhone của Apple dự kiến diễn ra vào thứ Tư, ngày 9/9 (0h ngày 10/9 theo giờ Việt Nam). Tại đây, hãng được kỳ vọng sẽ công bố các mẫu iPhone 18 Pro, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên, cùng Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4.

Thông thường, Apple sẽ mở cổng nhận đặt trước vào ngày thứ Sáu ngay sau sự kiện và giao hàng vào thứ Sáu tiếp theo. Theo đúng lịch trình này, ngày nhận đặt trước năm nay sẽ rơi vào thứ Sáu, ngày 11/9. Tuy nhiên, nguồn tin uy tín cho biết "táo khuyết" sẽ lùi lịch sang thứ Bảy, ngày 12/9.

Quyết định dời lịch này được cho là liên quan đến ngày 11/9/2026 - thời điểm đánh dấu tròn 25 năm vụ tấn công khủng bố 11/9 tại Mỹ. Apple từng có tiền lệ tương tự: vào năm 2015, khi ngày mở đặt trước cũng trùng vào 11/9, hãng đã dời lịch đặt mua iPhone 6s và iPhone 6s Plus sang thứ Bảy, ngày 12/9.

Thời gian mở bán trong ngày cũng có sự thay đổi. Thay vì mở cổng lúc 5h sáng theo giờ chuẩn Thái Bình Dương (PT) như thường lệ, nguồn tin cho biết đợt đặt hàng năm nay sẽ bắt đầu từ 0h ngày thứ Bảy (giờ PT).

Lịch đặt hàng lùi lại này dự kiến áp dụng cho iPhone 18 Pro, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 và các thiết bị phần cứng khác được giới thiệu tại sự kiện. Riêng mẫu iPhone màn hình gập có thể sẽ mở đặt trước muộn hơn, dự kiến vào cuối tháng 9.

Trước đó, trang Macwelt từng đưa tin Apple ra mắt iPhone 17e vào ngày 19/2, nhưng thực tế hãng chỉ công bố vào ngày 2/3. Do đó, dù ngày mở đặt trước 12/9 có cơ sở rất cao, khung giờ mở bán lúc nửa đêm vẫn cần được kiểm chứng thêm.

(Theo Macrumors)