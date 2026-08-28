Google vừa công bố các yêu cầu kỹ thuật mới dành cho ứng dụng Android, trong bối cảnh các nhà phát triển đối mặt với tình trạng thiếu hụt chip nhớ trên toàn ngành do nhu cầu tăng vọt từ các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI).

Hãng công nghệ Mỹ đưa ra hai tiêu chuẩn chất lượng mới, tập trung vào việc giảm mức tiêu thụ bộ nhớ và tối ưu hóa mã nguồn.

Google nhận định ngành công nghiệp di động đang đối mặt với "những hạn chế nghiêm trọng về nguồn cung phần cứng, làm thay đổi khả năng trang bị bộ nhớ trên thiết bị", điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của người dùng.

Quy định mới của Google sẽ giúp các điện thoại giá rẻ đỡ 'giật, lag' hơn khi chạy ứng dụng. Ảnh: Cnet

Để giải quyết vấn đề, Google thiết lập các ngưỡng hiệu năng kỹ thuật mới trên nhiều phương diện, bao gồm mức tiêu thụ bộ nhớ động và bộ nhớ xử lý ảnh đồ họa (bitmap).

Hãng cũng bổ sung quy định tối ưu mã nguồn nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng ứng dụng phản hồi chậm, giật lag hoặc tự đóng đột ngột khi vận hành.

Quyết định siết chặt quản lý bộ nhớ của Google được đánh giá mang lại lợi thế lớn cho phân khúc smartphone giá rẻ và phổ thông.

Do tình trạng khan hiếm linh kiện và áp lực chi phí, các dòng máy giá thấp khó có thể nâng cấp dung lượng RAM lớn.

Việc buộc lập trình viên phải tinh gọn mã nguồn và cắt giảm mức chiếm dụng tài nguyên giúp các thiết bị cấu hình khiêm tốn vẫn chạy mượt mà, hạn chế tràn bộ nhớ mà nhà sản xuất không phải tăng giá bán sản phẩm.

Nhằm hỗ trợ lập trình viên, Google triển khai các công cụ cảnh báo tự động khi ứng dụng vượt quá giới hạn tài nguyên.

Nhiều công cụ chẩn đoán chuyên sâu sẽ tiếp tục ra mắt vào cuối năm nay, nổi bật là tính năng Giới hạn Bộ nhớ (Memory Limiter) giúp kiểm soát mức tiêu thụ RAM theo thời gian thực.

Theo Google, các điều chỉnh này hướng đến mục tiêu duy trì trải nghiệm ổn định cho người dùng ứng dụng và game di động trong bối cảnh linh kiện bộ nhớ ngày càng đắt đỏ và khan hiếm.

Các nhà phát triển có thời hạn đến tháng 2/2027 để hoàn tất việc tối ưu và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật trên hệ thống Android Developers.

Bên cạnh đó, Google đặt hạn chót đến tháng 4/2027 yêu cầu toàn bộ ứng dụng trên kho Play Store phải tích hợp chuẩn Đăng nhập tự động (Zero Tap Sign-In).

Quy định này bắt buộc mọi ứng dụng có tính năng tài khoản phải tự động khôi phục phiên đăng nhập khi người dùng đổi sang máy Android mới thông qua giao diện lập trình khôi phục thông tin xác thực (Android Restore Credentials API).

(Theo TechCrunch)