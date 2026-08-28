Z Fold 8 là chiếc smartphone gập được xem là làn gió mới của Samsung trong năm nay. Đây là chiếc điện thoại gập có thiết kế mới theo xu hướng vuông và thân máy rộng hơn với màn hình tỉ lệ 4:3 khi nằm ngang, 3:4 khi để dọc và màn hình ngoài tỉ lệ 10:16.

Z Fold 8 vừa ra mắt đã giảm gần 9 triệu đồng. Ảnh: Anh Tú

Máy có độ mỏng 4,5mm khi mở, 9,7mm khi gập, nặng 201g và sở hữu chuẩn kháng nước kháng bụi IP48. Nhờ hệ thống bản lề hợp kim titan Flex Titanium, nếp gấp giữa màn hình đã được xử lý tinh tế hơn.

Thiết bị trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 tương tự bản Ultra, nhưng hệ thống camera sau sử dụng hai cảm biến 50MP và viên pin có dung lượng 4.800 mAh.

Giá lúc mở bán của Z Fold 8 cho phiên bản 12GB/256 là 46,99 triệu đồng và người dùng Việt Nam bắt đầu sở hữu chiếc máy này từ ngày 8/8 đến nay.

Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 20 ngày sau thời điểm ra mắt, giá chiếc điện thoại gập này đã giảm nhanh chóng, theo đó nơi giảm ít nhất rơi vào khoảng 2 triệu đồng và nhiều nhất lên đến 8,6 triệu đồng.

Theo đó, hệ thống cửa hàng 24hStore đang bán Z Fold 8 phiên bản 12GB/256 là 38,89 triệu đồng, nghĩa là giảm tới 8,6 triệu đồng so với giá lúc mở bán.

Hệ thống tiếp theo giảm giá mạnh chiếc điện thoại gập mới này là Di Động Việt và Minh Tuấn Mobile, khi hiện với phiên bản trên đang có giá bán 41,99 triệu đồng (giảm đến 5 triệu đồng).

Trong khi đó, Thế Giới Di Động đang bán Z Fold 8 với giá 43,99 triệu đồng (giảm 3 triệu đồng), hai ông lớn khác là FPT Shop và CellphoneS cùng bán chiếc smartphone này với giá 44,49 triệu đồng (giảm 2,5 triệu đồng).

Việc điện thoại của Samsung nhanh chóng giảm giá khi vừa ra mắt thị trường không lâu, là điều đã được dự báo trước. Cho nên rất nhiều người thường chọn mua sản phẩm sau vài tháng so với thời điểm ra mắt.

Tuy nhiên, người mua trước cũng không lỗ, khi thực tế, trong những năm qua nếu người dùng đặt trước các smartphone cao cấp của hãng này khi vừa ra mắt tại các hệ thống cửa hàng, còn được giảm giá lên tới 10 triệu đồng.

Mức giảm này được áp dụng khi người dùng không lấy các quà tặng khuyến mãi đi kèm cho chương trình đặt trước tại các hệ thống.