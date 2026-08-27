Ngày 27/8, Samsung công bố Galaxy S26 FE với màn hình 6,7 inch, hệ thống ba camera và Android 17. Thiết bị sử dụng màn hình Dynamic AMOLED 2X độ phân giải FHD+, tần số quét tối đa 120 Hz và độ sáng 1.900 nit. Máy có kích thước 161,6 x 76,9 x 7,4 mm, trọng lượng 193 gram.

Galaxy S26 FE tích hợp một số tính năng AI và chụp ảnh cao cấp. Ảnh: XK

Cấu hình camera gồm camera chính 50MP có chống rung quang học, camera góc siêu rộng 12MP và camera tele 8MP hỗ trợ zoom quang học 3x, cùng camera trước 12MP. Máy cũng hỗ trợ zoom kỹ thuật số tối đa 30x.

Một số tính năng phần mềm tập trung vào chụp và chỉnh sửa ảnh. My FanCam có khả năng theo dõi chủ thể và tự động điều chỉnh khung hình khi quay. Super Steady kết hợp Horizontal Lock nhằm giữ đường chân trời ổn định hơn trong video. Trong khi đó, Photo Assist cho phép chỉnh sửa ảnh bằng câu lệnh ngôn ngữ tự nhiên.

Samsung cũng đưa lên máy một số tính năng AI như Now Brief, Now Nudge và Circle to Search. Now Brief có thể hiển thị các thẻ thông tin được cá nhân hóa, trong khi Now Nudge đưa ra gợi ý dựa trên một số ứng dụng và thông báo từ bên thứ ba. Circle to Search hỗ trợ tìm kiếm nhiều đối tượng trong cùng một hình ảnh.

Galaxy S26 FE dùng chip Exynos 2500 sản xuất trên tiến trình 3 nm, pin 4.900 mAh, sạc có dây 45 W và sạc không dây 15 W. Theo thông số do Samsung công bố, máy có thể đạt 65% pin trong khoảng 30 phút với bộ sạc 45 W, nhưng củ sạc được bán riêng.

Thiết bị chạy Android 17 với giao diện One UI 9, hỗ trợ 5G, Wi-Fi 6E và Bluetooth 5.4. Máy đạt chuẩn kháng nước, bụi IP68. Samsung cam kết tối đa bảy lần nâng cấp hệ điều hành và bảy năm cập nhật bảo mật cho sản phẩm.

Tại Việt Nam, Galaxy S26 FE có ba màu gồm xanh Blueberry, xám Graphite và xanh Pistachio. Phiên bản 8 GB RAM, 128 GB có giá 18,99 triệu đồng, trong khi bản 256 GB có giá 21,99 triệu đồng. Máy bắt đầu được bán từ ngày 28/8.

Ở mức giá này, Galaxy S26 FE bước vào nhóm smartphone cận cao cấp, nơi người dùng có nhiều lựa chọn từ cả Android và iOS. iPhone 17e hiện có giá từ 17,999 triệu đồng cho bản 256 GB, thấp hơn khoảng 1 triệu đồng. Máy có màn hình 6,1 inch, chip A19 và camera Fusion 48 megapixel, nhưng không có camera tele riêng như Galaxy S26 FE. Trong khi đó, Xiaomi 17T Pro có giá niêm yết 21,99 triệu đồng cho bản 12 GB RAM, 256 GB.