Theo đó, dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngân hàng sẽ nghỉ giao dịch tại quầy vào ngày thứ Hai (27/4), tức 11/3 âm lịch (nghỉ bù theo Luật Lao động do ngày Giỗ tổ Hùng Vương rơi vào ngày Chủ nhật).

Thời gian giao dịch trở lại là thứ Ba, ngày 28/4.

Lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, ngân hàng nghỉ giao dịch tại quầy từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5.

Thời gian giao dịch trở lại là thứ Hai, ngày 4/5.

Trong thời gian nghỉ lễ, khách hàng vẫn có thể sử dụng các dịch vụ ngân hàng thông qua ứng dụng ngân hàng số, thẻ và hệ thống ATM/POS của các ngân hàng.

Mặc dù các giao dịch chuyển khoản nội bộ ngân hàng, chuyển khoản nhanh Napas 24/7 vẫn hoạt động bình thường trong kỳ nghỉ lễ, khách hàng cần lưu ý đối với việc chuyển khoản thường liên ngân hàng.

Trước kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, chuyển khoản thường liên ngân hàng sẽ được ngân hàng xử lý đến 16h ngày 24/4. Các giao dịch thực hiện sau thời điểm này sẽ được thực hiện từ 5h ngày 28/4.

Trước kỳ nghỉ Lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, ngân hàng sẽ xử lý các giao dịch chuyển khoản thường liên ngân hàng đến 16h ngày 29/4. Các giao dịch thực hiện sau thời điểm này sẽ được thực hiện từ 5h ngày 4/5.