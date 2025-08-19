Tại TPHCM diễn ra lễ khánh thành tòa nhà Trung tâm Tài chính Quốc tế Saigon Marina IFC – công trình cao 55 tầng nằm bên sông Sài Gòn, được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của đô thị hiện đại và là hạt nhân đầu tiên trong chiến lược xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Toà nhà Saigon Marina IFC tọa lạc tại số 2 Tôn Đức Thắng, khu vực trung tâm TPHCM. Tòa tháp có 55 tầng nổi, 5 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 106.000 m² trên khu đất rộng 6.000 m². Với chiều cao và vị trí đắc địa, công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới trong đường chân trời của thành phố.

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng các đại biểu đến dự lễ khánh thành toà nhà Saigon Marina IFC. Ảnh: Tuấn Kiệt

Cùng thời điểm, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND TPHCM và UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ khánh thành, đưa vào khai thác Dự án thành phần 1A – đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc Vành đai 3 TPHCM. Công trình dài 8,14 km, tổng vốn đầu tư gần 7.000 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư.

Cũng trong sáng nay, UBND TPHCM phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công dự án cao tốc TPHCM – Mộc Bài (gói thầu rà phá bom mìn, di dời hạ tầng kỹ thuật). Dự án có tổng chiều dài 51 km, trong đó 24,7 km đi qua TPHCM và 26,3 km đi qua Tây Ninh. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, tổng vốn đầu tư hơn 19.600 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức đối tác công – tư (PPP).

Tại Bắc Ninh, sáng nay Bộ Công an long trọng tổ chức lễ khởi công Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dự và chủ trì buổi lễ.

Với quy hoạch lên tới gần 2.000 ha, đây là công trình trọng điểm quốc gia, được định vị là sân bay lưỡng dụng chiến lược cho Vùng Thủ đô. Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không mà còn mang sứ mệnh khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ hàng không thế giới, được kỳ vọng trở thành một biểu tượng quốc gia mới.

Điểm nhấn đặc biệt của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là cam kết phát triển bền vững theo chuẩn mực quốc tế ESG, đặt mục tiêu Net-Zero vào năm 2050 và xây dựng nhà ga hành khách đạt chuẩn công trình xanh.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu nhấn nút khởi công dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Ảnh: Anh Hùng

Tại điểm cầu Cà Mau, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã dự lễ khởi công 3 dự án hạ tầng chiến lược, bao gồm: Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tuyến giao thông từ đất liền ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.

Trong đó, dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi có tổng vốn đầu tư dự kiến gần 59.000 tỷ đồng, dài hơn 80km, quy mô 4 làn xe. Đây là mảnh ghép cuối cùng, nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam từ Lạng Sơn đến tận Mũi Cà Mau.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ khởi công các dự án hạ tầng chiến lược tại Cà Mau. Ảnh: Trần Tuyên

Tại Đà Nẵng, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khởi công khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam. Khu tái định cư có quy mô 4,69 ha, tổng mức đầu tư hơn 76 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Công trình được đầu tư đồng bộ các hạng mục: san nền, giao thông, thoát nước, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng, cây xanh, phòng cháy chữa cháy và hạ tầng viễn thông.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội đặc biệt quan trọng, khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc đồng hành cùng Trung ương triển khai công trình thế kỷ - tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Theo ông, dự án không chỉ phục vụ trực tiếp công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo chỗ ở ổn định cho người dân, mà còn mở ra động lực mới cho phát triển hạ tầng đô thị, thúc đẩy kết nối vùng và hội nhập quốc tế.

Ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hà Nam

Tại Ninh Bình có 4 dự án trọng điểm được tổ chức khởi công, khánh thành. Các dự án khởi công sáng nay nổi bật có dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư trên địa bàn phường Đồng Văn phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại tổ dân phố Giáp Nhì.

Bên cạnh dự án nêu trên, tại Ninh Bình, nhiều dự án trọng điểm khác cũng được nhắc đến trong bối cảnh các điểm cầu trực tuyến. Cụ thể, có ba điểm cầu được thiết lập tại: Dự án Đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội TP. Hoa Lư, nằm trên đường Vạn Hạnh, phường Hoa Lư; Dự án Nhà máy sản xuất thực phẩm của Pepsico tại Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng, phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng; Dự án Hệ thống thu hồi lưu huỳnh tại Nhà máy đạm Ninh Bình, thuộc Khu công nghiệp Khánh Phú, phường Đông Hoa Lư.

Tại Đồng Tháp, Vĩnh Long diễn ra lễ khánh thành dự án cầu Rạch Miễu 2 với tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng. Cầu Rạch Miễu được khánh thành đã nối liền hai bờ sông Tiền giữa tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long. Công trình có tổng chiều dài hơn 17km, được khởi công từ tháng 3/2022 và đã xuất sắc về đích sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch.

Việc đưa cầu Rạch Miễu 2 vào sử dụng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm bài toán ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 60 và cầu Rạch Miễu hiện hữu.

Công trình không chỉ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ TP.HCM tới các tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là một biểu tượng cho sự tự lực, tự cường, khẳng định năng lực của các kỹ sư, công nhân Việt Nam trong việc làm chủ công nghệ xây dựng cầu đường phức tạp.

Toàn cảnh cầu Rạch Miễu 2. Ảnh: Hoài Thanh

Tỉnh Nghệ An sáng nay đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2, một trong những công trình y tế trọng điểm của vùng Bắc Trung Bộ. Dự án có tổng mức đầu tư 1.259 tỷ đồng, với quy mô 1.000 giường bệnh.

Công trình nhóm A này được khởi công từ tháng 1/2023 và hoàn thành vượt tiến độ, sẵn sàng phục vụ người dân. Bệnh viện được đầu tư hàng loạt trang thiết bị hiện đại bậc nhất như hệ thống xạ trị Synergy Platform, PET/CT, SPECT/CT, 16 phòng mổ đạt chuẩn quốc tế, cho phép triển khai gần 700 kỹ thuật điều trị ung thư chuyên sâu và tiên tiến.

Việc đưa cơ sở mới vào hoạt động giúp tạo nên một quy trình điều trị ung thư khép kín, chất lượng cao ngay tại địa phương. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả chữa trị mà còn giúp người dân tỉnh Nghệ An và các vùng lân cận giảm bớt gánh nặng chi phí, không còn phải vất vả di chuyển lên tuyến trung ương.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2. Ảnh: Thiện Lương

Tỉnh Hà Tĩnh hôm nay cũng đồng loạt tổ chức lễ khởi công 3 dự án trọng điểm trên các lĩnh vực công nghiệp, an sinh xã hội và hạ tầng với tổng vốn đầu tư lên đến gần 14.000 tỷ đồng.

Sự kiện nổi bật nhất là lễ khởi công Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng tại Khu kinh tế Vũng Áng. Với tổng mức đầu tư hơn 13.276 tỷ đồng và quy mô gần 965ha, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành một trung tâm công nghiệp hiện đại, tạo ra cú hích lớn, thu hút đầu tư và thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế cho tỉnh.

Tiếp đó là dự án nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen (TP Hà Tĩnh) với tổng vốn 550 tỷ đồng đã chính thức được khởi động. Dự án sẽ cung cấp hơn 500 căn hộ chung cư cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ, góp phần quan trọng vào việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn.

Dự án khu tái định cư tại phường Hà Huy Tập, có tổng vốn 37 tỷ đồng. Công trình này đóng vai trò tiên quyết, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong tương lai, thể hiện sự chuẩn bị chủ động của Hà Tĩnh cho các đại dự án quốc gia.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng. Ảnh: Thiện Lương

TP Hải Phòng tổ chức lễ khánh thành cầu Máy Chai - một trong những công trình giao thông trọng điểm của thành phố với tổng vốn trên 2.000 tỷ đồng.

Với chiều dài gần 2,2km, cây cầu có vai trò chiến lược, kết nối trực tiếp khu vực đô thị lõi của Hải Phòng với đảo Vũ Yên và Trung tâm hành chính mới của thành phố. Công trình sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ đảo vào trung tâm xuống chỉ còn chưa đầy 5 phút, mở ra không gian phát triển mới đầy tiềm năng.

Cầu Máy Chai là một trong 9 công trình, dự án trọng điểm được TP Hải Phòng đồng loạt khởi công, khánh thành trong ngày hôm nay. Loạt dự án này trải dài trên nhiều lĩnh vực, nổi bật có: Khởi công nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi, khởi công tuyến giao thông kết nối Quốc lộ 17B, khánh thành đường dẫn cầu Đồng Việt...

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu đã biểu dương tinh thần "vượt nắng thắng mưa, 3 ca, 4 kíp" của các chủ đầu tư, nhà thầu đã làm việc không nghỉ để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình. Ông nhấn mạnh, đây là những dự án tạo động lực đột phá cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cảng trong giai đoạn tới.

Toàn cảnh cầu Máy Chai. Ảnh: Hoài Anh

Tỉnh Phú Thọ đồng loạt khởi công, khánh thành 7 công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Sự kiện tâm điểm là lễ khánh thành dự án Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng, với tổng mức đầu tư lên tới 9.220 tỷ đồng.

Đây là công trình năng lượng cấp đặc biệt quan trọng của quốc gia. Một dấu mốc ý nghĩa đã diễn ra vào 4h27 rạng sáng cùng ngày, khi tổ máy số 1 của nhà máy đã chính thức phát điện thương mại, hoà lưới thành công vào hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tặng hoa, chúc mừng lễ khởi công Dự án Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park. Ảnh: Thiệu Vũ

Bên cạnh đó, Phú Thọ cũng khánh thành nhiều công trình lớn khác do các Bộ, ngành Trung ương đầu tư như Hồ chứa nước Cánh Tạng và Trạm biến áp 500 KV Vĩnh Yên.

Đồng thời, tỉnh cũng triển khai 4 dự án cấp địa phương, bao gồm khởi công Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên, Khu tái định cư phục vụ tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, và đưa vào sử dụng công trình Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh cùng Trung tâm y tế khu vực Yên Lạc, thể hiện sự phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Tại TP Cần Thơ, Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã tổ chức lễ khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV với tổng mức đầu tư hơn 27.600 tỷ đồng (tương đương 1,3 tỷ USD). Đây được xem là dự án then chốt, có vai trò quyết định trong toàn bộ chuỗi dự án khí - điện Lô B - Ô Môn.

Các đại biểu dự lễ khởi công Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV. Ảnh: Hoài Thanh

Nhà máy được xây dựng với công suất thiết kế 1.155 MW, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình hỗn hợp thế hệ mới, giúp tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện hơn với môi trường. Dự án do liên danh nhà thầu Doosan Enerbility (Hàn Quốc) và PECC2 thi công, dự kiến sẽ phát điện thương mại vào tháng 12/2028, đồng bộ với thời điểm nguồn khí Lô B được đưa vào bờ.

Khi đi vào vận hành, Ô Môn IV sẽ cung cấp một nguồn điện sạch, ổn định cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Công trình này sẽ nâng tổng công suất nguồn điện do Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Việt Nam quản lý lên hơn 9.300 MW, chiếm khoảng 10% tổng công suất của hệ thống điện toàn quốc.

Tỉnh Quảng Trị sáng nay tổ chức lễ khởi công dự án Nhà ở xã hội Bảo Ninh 1. Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh trong lĩnh vực phát triển nhà ở, hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu an cư và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng, tọa lạc trong khu đô thị Bảo Ninh. Hạng mục chính bao gồm 2 khối nhà ở xã hội 9 tầng và 2 khối thương mại dịch vụ 3 tầng, cung cấp ra thị trường 432 căn hộ có diện tích từ 35m² đến 75m².

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Phong Phú, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã đề nghị các bên liên quan tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối để sớm bàn giao căn hộ cho người dân theo đúng cam kết.

Các đại biểu nhấn nút khởi công dự án Nhà ở xã hội Bảo Ninh 1. Ảnh: Hải Sâm

Tỉnh Tây Ninh sáng nay đồng loạt khởi công 3 dự án trọng điểm về phát triển hạ tầng giao thông và đô thị. Nổi bật nhất là đại dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây tại xã Phước Vĩnh Tây, với tổng vốn đầu tư lên tới 90.000 tỷ đồng (tương đương 3,5 tỷ USD). Với quy mô gần 1.090ha, dự án bao gồm tổ hợp nhà ở, thương mại, y tế, giáo dục, vui chơi giải trí, được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út phát biểu tại lễ khởi công dự án. Ảnh: Nguyễn Huế

Cùng với đó là hai dự án hạ tầng quan trọng khác. Dự án đường dẫn vào 3 cầu trên đường tỉnh 827E, có tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, giữ vai trò kết nối hạ tầng giao thông liên vùng. Dự án thứ ba là Khu công nghiệp Bình Hòa Nam 1 tại xã Đức Huệ, có tổng vốn 3.900 tỷ đồng và quy mô hơn 322 ha do Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An làm chủ đầu tư.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út khẳng định, đây là các dự án hạ tầng thiết yếu, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển không gian kinh tế, mở rộng mạng lưới giao thông, công nghiệp, đô thị, hứa hẹn tạo ra sức bật mạnh mẽ cho tỉnh trong thời gian tới.