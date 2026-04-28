Chúng ta nhìn lại quá khứ không phải để hoài niệm mà luôn tưởng nhớ, tri ân, ghi lòng, tạc dạ để có điểm tựa vững chắc, soi sáng con đường đi tới tương lai tươi sáng của dân tộc.

Độc lập tự do đổi bằng máu xương đồng bào, chiến sĩ

Trong nhịp đập cuộc sống và dòng chảy bất tận của thời gian, có những giá trị không bao giờ phai nhạt. Đó là hồn thiêng sông núi, là công lao trời biển của các thế hệ cha ông đã hy sinh tất cả để có được một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, có cơ đồ vị thế to lớn như ngày hôm nay.

Chúng ta đã phải đi qua những chặng đường đầy hy sinh, mất mát, nơi mỗi tấc đất đều thấm đượm máu xương đồng bào và chiến sĩ.

Lịch sử Việt Nam thế kỷ 20 là một bản đại hợp xướng về tinh thần đoàn kết, kiên trung và quả cảm, dũng cảm và hy sinh. Từ khi có Đảng, có Bác Hồ, dân tộc ta đã trải qua bao nhiêu gian khổ, hy sinh để làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 vĩ đại, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Người dân từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ vận mệnh của chính mình.

Không lâu sau đó, đất nước lại phải trải qua "chín năm làm một Điện Biên" chấn động địa cầu, đập tan xiềng xích thực dân cũ. Tiếp nối đó là ròng rã hơn 20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước - một cuộc chiến, đối đầu không cân sức giữa một dân tộc yêu hòa bình với những thế lực quân sự hùng mạnh nhất.

Khối Tôn vinh các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động và nhân chứng lịch sử trong lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng mùa xuân năm 1975. Ảnh: Phạm Hải

Giá trị của lịch sử nằm ở sự hy sinh, mất mát to lớn. Đó là hình ảnh những người mẹ đào hầm nuôi cán bộ, là những chàng trai gác lại bút nghiên, rời xa giảng đường để vào chiến trường đánh quân xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đỉnh cao của khát vọng và ý chí ấy là thực hiện mệnh lệnh của Đảng và quân đội: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa”. Quân và dân ta đã làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc, non sông thu về một dải. Đồng bào cả nước hân hoan chung niềm vui chiến thắng, rợp cờ đỏ sao vàng và cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Trên khắp mọi miền của Tổ quốc rộn ràng những lời ca “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, “Việt Nam - Hồ Chí Minh”.

Kỳ tích bắt đầu từ đống đổ nát của chiến tranh

Sau chiến tranh, Việt Nam đứng trước những thử thách khắc nghiệt không kém gì bom đạn của chiến tranh: nghèo nàn, lạc hậu và sự bao vây cấm vận của các thế lực thù địch. Chính trong gian khó, bản lĩnh Việt Nam một lần nữa tỏa sáng thông qua công cuộc Đổi mới từ Đại hội 6 năm 1986 do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. “Đổi mới hay là chết” là thông điệp mang tính đột phá, bước ngoặt lịch sử, chuyển đổi từ cơ chế quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Từ một nước phải nhập khẩu lương thực, người dân thiếu cái ăn cái mặc, khó khăn, thiếu thốn trăm bề, Việt Nam đã vươn lên thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo, cà phê và nhiều nông sản khác.

Sau 40 năm đổi mới, quy mô kinh tế nước ta đã tăng gần 106 lần, đạt 476,3 tỷ USD vào năm 2024 và năm 2025 đạt 514 tỷ USD. GDP bình quân đầu người đạt mức 5.026 USD (năm 2025), đứng top 32 trên thế giới, đứng top 4 trong các nước ASEAN.

Tốc độ tăng trưởng ấn tượng đã đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia tăng trưởng cao của khu vực và thế giới, trở thành một trong những nền kinh tế năng động và có độ mở cao. Một số tập đoàn kinh tế Việt Nam bắt đầu vươn tầm quốc tế, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và năng lực cạnh tranh tạo đà cho nền kinh tế Việt Nam từ năm 2026 và những năm tiếp sau có bước tiến vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Đảng và Nhà nước luôn xác định con người là trung tâm của sự phát triển. Chúng ta đã đạt được những thành tựu ấn tượng về xóa đói giảm nghèo, nâng cao tuổi thọ và chất lượng cuộc sống. Văn hóa Việt Nam, với bản sắc "hòa nhập nhưng không hòa tan", đã trở thành sức mạnh mềm, là cầu nối hữu nghị với bạn bè trên thế giới.

Hơn 80 năm xây dựng và phát triển, đất nước ta đã có một quân đội tinh nhuệ, hiện đại cùng với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thế trận quốc phòng và an ninh nhân dân, đủ sức làm chủ khoa học công nghệ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ biên giới, vùng trời và biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Vị thế của Việt Nam được nâng cao rõ rệt trên trường quốc tế thông qua việc tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực không ngừng được mở rộng và nâng cao.

Hướng tới một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng

Thành tựu của 40 năm đổi mới là minh chứng cho việc chúng ta đã kế thừa xứng đáng di sản và sức mạnh nội sinh của dân tộc. Thế giới đang bước vào kỷ nguyên của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với những thay đổi nhanh chóng và biến động không ngừng. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để Việt Nam "cất cánh".

Sau hơn 40 năm đổi mới, Việt Nam đã tích lũy được nền tảng thế và lực, hội tụ đủ những điều kiện cần thiết để đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ hiện thực hóa mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước. Điểm tựa của quá khứ hào hùng phải được chuyển hóa thành động lực sáng tạo, bứt phá, vươn lên, không thể chậm trễ.

Không còn là cuộc chiến trên chiến trường, chúng ta đang bước vào cuộc chiến trí tuệ toàn cầu, trên mặt trận công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ lõi và kinh tế xanh. Giữa làn sóng toàn cầu hóa, việc giữ gìn ngôn ngữ, phong tục, tập quán, văn hóa Việt Nam, đạo lý "uống nước nhớ nguồn" là yếu tố cốt lõi để dân tộc Việt Nam không bị đánh mất mình. Phát triển kinh tế đi liền với giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, đó chính là cái "gốc" hồn cốt, sức mạnh nội sinh của dân tộc ta.

Mỗi phút giây bình yên, ấm no, tự do, hạnh phúc mà chúng ta có như ngày hôm nay được đổi bằng máu xương của hàng triệu cuộc đời thanh xuân nằm lại dưới lòng đất mẹ. Sống và cống hiến hết mình là trách nhiệm với lịch sử, với Tổ quốc, với nhân dân. Đó không chỉ là khẩu hiệu mà là hành động, là mệnh lệnh của cuộc sống hôm nay - trong những ngày cả nước ca khúc khải hoàn đại thắng mùa Xuân 1975.

Chúng ta có Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng cùng các nghị quyết có tính “trụ cột” như: Nghị quyết số 57 ”phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số”, Nghị quyết số 59 về “hội nhập quốc tế trong tình hình mới”, Nghị quyết số 66 về “đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, Nghị quyết số 68 về “phát triển kinh tế tư nhân”, Nghị quyết số 70 về “bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết số 71 về “đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”, Nghị quyết số 72 về “một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”, Nghị quyết số 79 về “phát triển kinh tế nhà nước”, Nghị quyết số 80 về “phát triển văn hóa”.

Các nghị quyết này đã và đang là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Mục tiêu xuyên suốt mọi hoạt động của Đảng là lấy dân làm gốc, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo mọi chính sách.

Lịch sử hào hùng gắn với kỷ nguyên vươn mình. Trong niềm vui của mùa Xuân đại thắng, chúng ta có quyền tự hào, trọn một niềm tin đi theo con đường của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết chung một ý chí và hành động, trên dưới một lòng vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình vì một Việt Nam phát triển, phồn vinh, hạnh phúc và thịnh vượng.