Quy định số 19 quy định mục đích, yêu cầu, nguyên tắc; nội dung, phương thức; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; chế độ kiểm tra, giám sát, khen thưởng và xử lý vi phạm trong công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng.

Mọi hoạt động của cán bộ, đảng viên phải nhất quán tuyệt đối về chính trị, tư tưởng

Quy định nêu nguyên tắc công tác chính trị, tư tưởng phải lấy mục tiêu kiên trì, bảo vệ và phát huy "4 kiên định" làm định hướng hành động; mọi hoạt động của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải nhất quán tuyệt đối về chính trị, tư tưởng. Quán triệt quan điểm chính trị, tư tưởng và văn hóa tạo ra nội lực tinh thần để Đảng lãnh đạo dân tộc đi xa và đi vững trong kỷ nguyên mới.

"4 kiên định" gồm: - Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. - Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. - Kiên định đường lối đổi mới của Đảng. - Kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Nguyên tắc tiếp là chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư; vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và trách nhiệm nêu gương của cấp ủy các cấp, nhất là bí thư cấp ủy. Thực hành và phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng, đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát ngôn và hành động trong Đảng.

Quy định nêu nguyên tắc chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, đánh giá, định hướng dư luận xã hội và dự báo sát diễn biến tình hình quốc tế và trong nước để kịp thời định hướng chính trị, tư tưởng trong Đảng, trong xã hội, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, không để bị động, bất ngờ.

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 14. Ảnh: TTXVN

Công tác chính trị, tư tưởng phải gắn chặt, liên thông với công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị; bảo đảm rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ chế tài, có tiêu chí cụ thể để lượng hóa, kiểm tra, giám sát; lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất.

Cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu chịu trách nhiệm cao nhất trong đánh giá về chính trị, tư tưởng của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý theo phân cấp.

Nội dung công tác chính trị, tư tưởng

Theo Quy định số 19, công tác chính trị gồm giữ vững bản chất cách mạng, đồng thời vận dụng linh hoạt, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và sự phát triển của thời đại.

Công tác chính trị cũng gồm giữ vững định hướng chính trị, kiên định lập trường tư tưởng trong mọi hoạt động; bảo đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương, cấp ủy các cấp; thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư.

Về nội dung công tác tư tưởng, quy định nhấn mạnh việc thống nhất nhận thức và hành động về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về tầm nhìn và mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Công tác tư tưởng còn là xây dựng văn hóa Đảng thiết lập chuẩn mực đạo đức cách mạng, sự tiên phong, gương mẫu, liêm chính, kỷ luật của cán bộ, đảng viên; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy giá trị văn hóa Việt Nam.

Theo quy định, cần đổi mới phương thức công tác tư tưởng theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng cơ sở dữ liệu số; nâng cao năng lực truyền thông chính trị hiện đại, chủ động nắm, phân tích, dự báo diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội; kịp thời định hướng dư luận xã hội, nhất là trong các vấn đề phức tạp, nhạy cảm...

Không chia sẻ, bình luận thông tin đi ngược với đường lối, chủ trương

Quy định số 19 dành riêng một chương về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trong đó có nghe, nói, viết và hành động theo nghị quyết.

Với tiếp nhận thông tin, cán bộ, đảng viên chủ động tiếp nhận, phân tích thông tin khách quan, khoa học; không chạy theo dư luận, không né tránh vấn đề phức tạp nảy sinh trong thực tiễn; tăng cường ứng dụng công nghệ số và các nền tảng truyền thông số trong tiếp nhận, phân tích và xử lý thông tin.

Cán bộ, đảng viên cần tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, phản ánh trung thực với cấp có thẩm quyền.

Với phát ngôn, nói và viết, cán bộ, đảng viên tuyệt đối tuân thủ kỷ luật phát ngôn, quy định về cung cấp và sử dụng thông tin; nói và viết đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng dư luận tích cực trên các phương tiện truyền thông và không gian mạng. Ngoài ra, cán bộ, đảng viên không bày tỏ cảm xúc, thái độ trái với định hướng chính trị; không chia sẻ, bình luận thông tin đi ngược với đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật.

Cán bộ, đảng viên viết báo cáo, bài tham luận, bài phát biểu phải đúng định hướng chính trị, bảo đảm tính Đảng, tính chiến đấu, tính giáo dục, nêu gương, khách quan, chuẩn xác.

Cán bộ, đảng viên cần kiên quyết bảo vệ cái đúng, sự thật; kiên trì giải thích, uốn nắn các nhận thức lệch lạc; chủ động đấu tranh với các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch bằng các luận điểm khoa học, thuyết phục. Cán bộ, đảng viên đấu tranh ngăn chặn nguy cơ "trung tính hóa tư tưởng", thờ ơ chính trị, né tránh chính kiến; kiên quyết chống các biểu hiện dân chủ cực đoan, dân tuý, lợi dụng diễn đàn để phục vụ lợi ích riêng.