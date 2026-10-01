Ngày thi đấu 1/10 tiếp tục là một ngày quan trọng với đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 khi nhiều VĐV bước vào các nội dung quyết định, trong đó có những môn được kỳ vọng tạo thêm dấu ấn trên bảng tổng sắp huy chương.

Tâm điểm chú ý sẽ nằm ở môn bắn cung, khi Đặng Công Đức tranh tài ở tứ kết nội dung cung 3 dây nam lúc 13h34. Nếu thi đấu thành công, cung thủ Việt Nam có cơ hội tiến sâu vào bán kết, tranh huy chương vào buổi chiều cùng ngày.

Ở môn bắn súng, bộ ba Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành và Vũ Tiến Nam bước vào vòng loại 25m súng ngắn bắn nhanh nam lúc 9h40, trước khi các VĐV xuất sắc nhất tranh tài ở chung kết lúc 15h30.

Bên cạnh đó, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam sẽ có trận bán kết gặp Đài Loan (Trung Quốc) lúc 9h00, mở ra cơ hội cạnh tranh huy chương ở môn thể thao điện tử.

Ngoài ra, cầu mây, golf, jujitsu, taekwondo và vật tiếp tục có các VĐV Việt Nam tranh tài. Với lịch thi đấu dày đặc, ngày 1/10 được kỳ vọng sẽ mang đến thêm những kết quả tích cực cho đoàn thể thao Việt Nam trong chặng cuối ASIAD 20.

Lịch thi đấu ASIAD 20 đoàn Việt Nam hôm nay 01/10: