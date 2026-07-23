Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nam ASIAD 2026, U23 Việt Nam rơi vào bảng C cùng các đối thủ U23 Uzbekistan, U23 Philippines và U23 Kuwait. Đây được đánh giá là bảng đấu khá dễ thở đối với U23 Việt Nam.

Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam ASIAD 2026

Lịch thi đấu dự kiến thì U23 Việt Nam sẽ ra quân gặp Philippines vào ngày 15/9, sau đó lần lượt chạm trán Kuwait ngày 18/9 và U23 Uzbekistan ngày 21/9.

Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết, khởi tranh từ ngày 24/9. Các trận bán kết diễn ra ngày 30/9, trong khi trận tranh huy chương đồng và chung kết được tổ chức vào 3/10.

Với lực lượng trẻ giàu triển vọng cùng sự dẫn dắt của HLV Kim Sang sik, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ vượt qua vòng bảng để hướng tới mục tiêu tạo dấu ấn tại đấu trường ASIAD 2026.

U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự ASIAD 2026

ASIAD 2026 được tổ chức tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10. Môn bóng đá nam ASIAD được bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi U23.

Trong khi đó, môn bóng đá nữ là sự tham dự của đội tuyển quốc gia. VFF quyết định cử đội U21 dự ASIAD 20 thay vì lứa U23, để chuẩn bị cho các mục tiêu dài hơi của bóng đá Việt Nam.