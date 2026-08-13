Bundesliga mùa giải 2026/27 dự kiến khởi tranh vào ngày 29/8/2026 và khép lại vào cuối tháng 5/2027, với 18 đội bóng tranh tài theo thể thức vòng tròn hai lượt, tổng cộng 34 vòng đấu. Đây tiếp tục là sân chơi của những cuộc cạnh tranh hấp dẫn giữa Bayern Munich, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig cùng nhiều đội bóng giàu tham vọng khác.

Tâm điểm mùa giải chắc chắn là hành trình bảo vệ chức vô địch của Bayern Munich. Những vòng đấu đầu tiên sẽ là cơ hội để “Hùm xám” tạo lợi thế trong cuộc đua đường dài, trước khi bước vào chuỗi trận căng thẳng với các đối thủ lớn.

Các trận đại chiến đáng chú ý như Der Klassiker giữa Bayern Munich và Dortmund, màn so tài giữa Bayern với Leverkusen hay những cuộc đối đầu của nhóm cạnh tranh Champions League sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua ngôi đầu.

Bên cạnh đó, giai đoạn cuối năm và đầu năm mới được xem là thử thách lớn khi các đội phải thi đấu với mật độ dày đặc. Những vòng đấu cuối cùng vào tháng 4 và tháng 5/2027 cũng hứa hẹn quyết định cuộc đua vô địch, suất dự cúp châu Âu và cuộc chiến trụ hạng.

Với sự cạnh tranh ngày càng cân bằng, Bundesliga 2026/27 được kỳ vọng sẽ mang đến một mùa giải kịch tính, nơi Bayern không còn dễ dàng thống trị và các đối thủ sẵn sàng tạo nên bất ngờ.