Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 tiếp tục mang đến sự chờ đợi lớn khi các ông lớn chuẩn bị bước vào một hành trình kéo dài với mật độ cạnh tranh khắc nghiệt. Không chỉ cuộc đua vô địch, cuộc chiến giành vé dự cúp châu Âu và trụ hạng cũng được dự báo sẽ vô cùng hấp dẫn.

Các đội bóng hàng đầu như MU, Man City, Arsenal, Liverpool hay Chelsea đều phải đối mặt với thử thách lớn khi lịch thi đấu đòi hỏi sự ổn định trong thời gian dài. Những giai đoạn thi đấu dày đặc, đặc biệt quanh kỳ nghỉ lễ cuối năm, có thể trở thành bước ngoặt quyết định thành tích của mỗi đội.

Với tính chất khốc liệt của Ngoại hạng Anh, việc có một lịch đấu thuận lợi ở từng thời điểm sẽ mang ý nghĩa quan trọng. Những đội bóng có chiều sâu đội hình, khả năng xoay tua và hạn chế chấn thương sẽ có nhiều lợi thế hơn trong cuộc đua đường dài.

Bên cạnh nhóm ứng viên vô địch, các đội bóng mới thăng hạng cũng sẽ phải nhanh chóng thích nghi với tốc độ và cường độ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Mỗi trận đấu đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu cả mùa giải.

Ngoại hạng Anh 2026/27 hứa hẹn tiếp tục là sân khấu của những màn đối đầu đỉnh cao, nơi bản lĩnh, chiến thuật và sự ổn định sẽ quyết định đội bóng nào có thể nâng cao danh hiệu vào cuối mùa.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27
(giờ Việt Nam)
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP
22/08/2026 02:00:00 Arsenal - Coventry
22/08/2026 18:30:00 Hull City - Manchester United
22/08/2026 21:00:00 Everton - Crystal Palace
22/08/2026 21:00:00 Ipswich - Sunderland
22/08/2026 21:00:00 Nottingham Forest - Leeds
22/08/2026 23:30:00 Brentford - Tottenham
23/08/2026 20:00:00 Brighton - Aston Villa
23/08/2026 20:00:00 Manchester City - Bournemouth
23/08/2026 22:30:00 Newcastle - Liverpool
25/08/2026 02:00:00 Fulham - Chelsea
Vòng 2  
29/08/2026 02:00:00 Crystal Palace - Manchester City
29/08/2026 18:30:00 Liverpool - Nottingham Forest
29/08/2026 21:00:00 Coventry - Hull City
29/08/2026 21:00:00 Bournemouth - Everton
29/08/2026 23:30:00 Tottenham - Newcastle
30/08/2026 20:00:00 Chelsea - Brighton
30/08/2026 20:00:00 Leeds - Brentford
30/08/2026 20:00:00 Sunderland - Fulham
30/08/2026 22:30:00 Manchester United - Ipswich
01/09/2026 02:00:00 Aston Villa - Arsenal
Vòng 3  
05/09/2026 02:00:00 Ipswich - Liverpool
05/09/2026 18:30:00 Newcastle - Bournemouth
05/09/2026 21:00:00 Nottingham Forest - Tottenham
05/09/2026 21:00:00 Manchester City - Coventry
05/09/2026 21:00:00 Fulham - Crystal Palace
05/09/2026 21:00:00 Brentford - Sunderland
05/09/2026 21:00:00 Brighton - Leeds
05/09/2026 23:30:00 Hull City - Aston Villa
06/09/2026 20:00:00 Everton - Manchester United
06/09/2026 22:30:00 Arsenal - Chelsea
Vòng 4  
12/09/2026 21:00:00 Aston Villa - Nottingham Forest
12/09/2026 21:00:00 Bournemouth - Brentford
12/09/2026 21:00:00 Chelsea - Hull City
12/09/2026 21:00:00 Crystal Palace - Ipswich
12/09/2026 21:00:00 Liverpool - Fulham
12/09/2026 23:30:00 Tottenham - Everton
13/09/2026 02:00:00 Sunderland - Arsenal
13/09/2026 20:00:00 Coventry - Brighton
13/09/2026 22:30:00 Manchester United - Manchester City
15/09/2026 02:00:00 Leeds - Newcastle
Vòng 5  
19/09/2026 02:00:00 Brentford - Chelsea
19/09/2026 18:30:00 Tottenham - Aston Villa
19/09/2026 21:00:00 Brighton - Arsenal
19/09/2026 21:00:00 Everton - Ipswich
19/09/2026 21:00:00 Leeds - Crystal Palace
19/09/2026 21:00:00 Manchester City - Sunderland
19/09/2026 21:00:00 Newcastle - Hull City
19/09/2026 23:30:00 Nottingham Forest - Coventry
20/09/2026 20:00:00 Bournemouth - Liverpool
20/09/2026 22:30:00 Fulham - Manchester United
Vòng 6  
10/10/2026 21:00:00 Arsenal - Leeds
10/10/2026 21:00:00 Aston Villa - Brentford
10/10/2026 21:00:00 Chelsea - Bournemouth
10/10/2026 21:00:00 Coventry - Newcastle
10/10/2026 21:00:00 Crystal Palace - Nottingham Forest
10/10/2026 21:00:00 Hull City - Everton
10/10/2026 21:00:00 Ipswich - Fulham
10/10/2026 21:00:00 Liverpool - Manchester City
10/10/2026 21:00:00 Manchester United - Tottenham
10/10/2026 21:00:00 Sunderland - Brighton
Vòng 7  
17/10/2026 21:00:00 Bournemouth - Sunderland
17/10/2026 21:00:00 Brentford - Liverpool
17/10/2026 21:00:00 Brighton - Crystal Palace
17/10/2026 21:00:00 Everton - Chelsea
17/10/2026 21:00:00 Fulham - Hull City
17/10/2026 21:00:00 Leeds - Manchester United
17/10/2026 21:00:00 Manchester City - Ipswich
17/10/2026 21:00:00 Newcastle - Aston Villa
17/10/2026 21:00:00 Nottingham Forest - Arsenal
17/10/2026 21:00:00 Tottenham - Coventry
Vòng 8  
24/10/2026 21:00:00 Arsenal - Everton
24/10/2026 21:00:00 Aston Villa - Manchester City
24/10/2026 21:00:00 Chelsea - Tottenham
24/10/2026 21:00:00 Coventry - Fulham
24/10/2026 21:00:00 Crystal Palace - Newcastle
24/10/2026 21:00:00 Hull City - Brentford
24/10/2026 21:00:00 Ipswich - Nottingham Forest
24/10/2026 21:00:00 Liverpool - Brighton
24/10/2026 21:00:00 Manchester United - Bournemouth
24/10/2026 21:00:00 Sunderland - Leeds
Vòng 9  
31/10/2026 22:00:00 Aston Villa - Fulham
31/10/2026 22:00:00 Bournemouth - Leeds
31/10/2026 22:00:00 Brentford - Nottingham Forest
31/10/2026 22:00:00 Chelsea - Manchester United
31/10/2026 22:00:00 Coventry - Sunderland
31/10/2026 22:00:00 Hull City - Ipswich
31/10/2026 22:00:00 Liverpool - Arsenal
31/10/2026 22:00:00 Manchester City - Brighton
31/10/2026 22:00:00 Newcastle - Everton
31/10/2026 22:00:00 Tottenham - Crystal Palace
Vòng 10  
07/11/2026 22:00:00 Arsenal - Hull City
07/11/2026 22:00:00 Brighton - Brentford
07/11/2026 22:00:00 Crystal Palace - Liverpool
07/11/2026 22:00:00 Everton - Coventry
07/11/2026 22:00:00 Fulham - Newcastle
07/11/2026 22:00:00 Ipswich - Bournemouth
07/11/2026 22:00:00 Leeds - Tottenham
07/11/2026 22:00:00 Manchester United - Aston Villa
07/11/2026 22:00:00 Nottingham Forest - Manchester City
07/11/2026 22:00:00 Sunderland - Chelsea
Vòng 11  
21/11/2026 22:00:00 Aston Villa - Sunderland
21/11/2026 22:00:00 Bournemouth - Nottingham Forest
21/11/2026 22:00:00 Brentford - Everton
21/11/2026 22:00:00 Chelsea - Leeds
21/11/2026 22:00:00 Coventry - Crystal Palace
21/11/2026 22:00:00 Hull City - Brighton
21/11/2026 22:00:00 Liverpool - Manchester United
21/11/2026 22:00:00 Manchester City - Fulham
21/11/2026 22:00:00 Newcastle - Arsenal
21/11/2026 22:00:00 Tottenham - Ipswich
Vòng 12  
28/11/2026 22:00:00 Arsenal - Manchester City
28/11/2026 22:00:00 Brighton - Newcastle
28/11/2026 22:00:00 Crystal Palace - Hull City
28/11/2026 22:00:00 Everton - Liverpool
28/11/2026 22:00:00 Fulham - Bournemouth
28/11/2026 22:00:00 Ipswich - Aston Villa
28/11/2026 22:00:00 Leeds - Coventry
28/11/2026 22:00:00 Manchester United - Brentford
28/11/2026 22:00:00 Nottingham Forest - Chelsea
28/11/2026 22:00:00 Sunderland - Tottenham
Vòng 13  
03/12/2026 03:00:00 Aston Villa - Everton
03/12/2026 03:00:00 Bournemouth - Brighton
03/12/2026 03:00:00 Brentford - Arsenal
03/12/2026 03:00:00 Chelsea - Crystal Palace
03/12/2026 03:00:00 Coventry - Ipswich
03/12/2026 03:00:00 Hull City - Nottingham Forest
03/12/2026 03:00:00 Liverpool - Sunderland
03/12/2026 03:00:00 Manchester City - Leeds
03/12/2026 03:00:00 Newcastle - Manchester United
03/12/2026 03:00:00 Tottenham - Fulham
Vòng 14  
05/12/2026 22:00:00 Aston Villa - Crystal Palace
05/12/2026 22:00:00 Bournemouth - Hull City
05/12/2026 22:00:00 Brentford - Manchester City
05/12/2026 22:00:00 Chelsea - Liverpool
05/12/2026 22:00:00 Everton - Fulham
05/12/2026 22:00:00 Leeds - Ipswich
05/12/2026 22:00:00 Manchester United - Coventry
05/12/2026 22:00:00 Newcastle - Sunderland
05/12/2026 22:00:00 Nottingham Forest - Brighton
05/12/2026 22:00:00 Tottenham - Arsenal
Vòng 15  
12/12/2026 22:00:00 Arsenal - Bournemouth
12/12/2026 22:00:00 Brighton - Everton
12/12/2026 22:00:00 Coventry - Aston Villa
12/12/2026 22:00:00 Crystal Palace - Manchester United
12/12/2026 22:00:00 Fulham - Brentford
12/12/2026 22:00:00 Hull City - Tottenham
12/12/2026 22:00:00 Ipswich - Newcastle
12/12/2026 22:00:00 Liverpool - Leeds
12/12/2026 22:00:00 Manchester City - Chelsea
12/12/2026 22:00:00 Sunderland - Nottingham Forest
Vòng 16  
19/12/2026 22:00:00 Arsenal - Manchester United
19/12/2026 22:00:00 Bournemouth - Coventry
19/12/2026 22:00:00 Brentford - Newcastle
19/12/2026 22:00:00 Brighton - Ipswich
19/12/2026 22:00:00 Chelsea - Aston Villa
19/12/2026 22:00:00 Leeds - Fulham
19/12/2026 22:00:00 Liverpool - Tottenham
19/12/2026 22:00:00 Manchester City - Hull City
19/12/2026 22:00:00 Nottingham Forest - Everton
19/12/2026 22:00:00 Sunderland - Crystal Palace
Vòng 17  
26/12/2026 22:00:00 Aston Villa - Leeds
26/12/2026 22:00:00 Coventry - Chelsea
26/12/2026 22:00:00 Crystal Palace - Arsenal
26/12/2026 22:00:00 Everton - Sunderland
26/12/2026 22:00:00 Fulham - Brighton
26/12/2026 22:00:00 Hull City - Liverpool
26/12/2026 22:00:00 Ipswich - Brentford
26/12/2026 22:00:00 Manchester United - Nottingham Forest
26/12/2026 22:00:00 Newcastle - Manchester City
26/12/2026 22:00:00 Tottenham - Bournemouth
Vòng 18  
31/12/2026 03:00:00 Aston Villa - Liverpool
31/12/2026 03:00:00 Coventry - Brentford
31/12/2026 03:00:00 Crystal Palace - Bournemouth
31/12/2026 03:00:00 Everton - Manchester City
31/12/2026 03:00:00 Fulham - Arsenal
31/12/2026 03:00:00 Hull City - Leeds
31/12/2026 03:00:00 Ipswich - Chelsea
31/12/2026 03:00:00 Manchester United - Sunderland
31/12/2026 03:00:00 Newcastle - Nottingham Forest
31/12/2026 03:00:00 Tottenham - Brighton
Vòng 19  
02/01/2027 22:00:00 Arsenal - Ipswich
02/01/2027 22:00:00 Bournemouth - Aston Villa
02/01/2027 22:00:00 Brentford - Crystal Palace
02/01/2027 22:00:00 Brighton - Manchester United
02/01/2027 22:00:00 Chelsea - Newcastle
02/01/2027 22:00:00 Leeds - Everton
02/01/2027 22:00:00 Liverpool - Coventry
02/01/2027 22:00:00 Manchester City - Tottenham
02/01/2027 22:00:00 Nottingham Forest - Fulham
02/01/2027 22:00:00 Sunderland - Hull City
Vòng 20  
07/01/2027 03:00:00 Arsenal - Brentford
07/01/2027 03:00:00 Brighton - Bournemouth
07/01/2027 03:00:00 Crystal Palace - Chelsea
07/01/2027 03:00:00 Everton - Aston Villa
07/01/2027 03:00:00 Fulham - Tottenham
07/01/2027 03:00:00 Ipswich - Coventry
07/01/2027 03:00:00 Leeds - Manchester City
07/01/2027 03:00:00 Manchester United - Newcastle
07/01/2027 03:00:00 Nottingham Forest - Hull City
07/01/2027 03:00:00 Sunderland - Liverpool
Vòng 21  
16/01/2027 22:00:00 Aston Villa - Manchester United
16/01/2027 22:00:00 Bournemouth - Ipswich
16/01/2027 22:00:00 Brentford - Brighton
16/01/2027 22:00:00 Chelsea - Sunderland
16/01/2027 22:00:00 Coventry - Everton
16/01/2027 22:00:00 Hull City - Arsenal
16/01/2027 22:00:00 Liverpool - Crystal Palace
16/01/2027 22:00:00 Manchester City - Nottingham Forest
16/01/2027 22:00:00 Newcastle - Fulham
16/01/2027 22:00:00 Tottenham - Leeds
Vòng 22  
23/01/2027 22:00:00 Arsenal - Newcastle
23/01/2027 22:00:00 Brighton - Manchester City
23/01/2027 22:00:00 Crystal Palace - Tottenham
23/01/2027 22:00:00 Everton - Brentford
23/01/2027 22:00:00 Fulham - Aston Villa
23/01/2027 22:00:00 Ipswich - Hull City
23/01/2027 22:00:00 Leeds - Chelsea
23/01/2027 22:00:00 Manchester United - Liverpool
23/01/2027 22:00:00 Nottingham Forest - Bournemouth
23/01/2027 22:00:00 Sunderland - Coventry
Vòng 23  
30/01/2027 22:00:00 Aston Villa - Ipswich
30/01/2027 22:00:00 Bournemouth - Fulham
30/01/2027 22:00:00 Brentford - Manchester United
30/01/2027 22:00:00 Chelsea - Nottingham Forest
30/01/2027 22:00:00 Coventry - Leeds
30/01/2027 22:00:00 Hull City - Crystal Palace
30/01/2027 22:00:00 Liverpool - Everton
30/01/2027 22:00:00 Manchester City - Arsenal
30/01/2027 22:00:00 Newcastle - Brighton
30/01/2027 22:00:00 Tottenham - Sunderland
Vòng 24  
06/02/2027 22:00:00 Arsenal - Liverpool
06/02/2027 22:00:00 Brighton - Hull City
06/02/2027 22:00:00 Crystal Palace - Coventry
06/02/2027 22:00:00 Everton - Newcastle
06/02/2027 22:00:00 Fulham - Manchester City
06/02/2027 22:00:00 Ipswich - Tottenham
06/02/2027 22:00:00 Leeds - Bournemouth
06/02/2027 22:00:00 Manchester United - Chelsea
06/02/2027 22:00:00 Nottingham Forest - Brentford
06/02/2027 22:00:00 Sunderland - Aston Villa
Vòng 25  
11/02/2027 03:00:00 Aston Villa - Bournemouth
11/02/2027 03:00:00 Coventry - Liverpool
11/02/2027 03:00:00 Crystal Palace - Brentford
11/02/2027 03:00:00 Everton - Leeds
11/02/2027 03:00:00 Fulham - Nottingham Forest
11/02/2027 03:00:00 Hull City - Sunderland
11/02/2027 03:00:00 Ipswich - Arsenal
11/02/2027 03:00:00 Manchester United - Brighton
11/02/2027 03:00:00 Newcastle - Chelsea
11/02/2027 03:00:00 Tottenham - Manchester City
Vòng 26  
20/02/2027 22:00:00 Arsenal - Fulham
20/02/2027 22:00:00 Bournemouth - Crystal Palace
20/02/2027 22:00:00 Brentford - Coventry
20/02/2027 22:00:00 Brighton - Tottenham
20/02/2027 22:00:00 Chelsea - Ipswich
20/02/2027 22:00:00 Leeds - Aston Villa
20/02/2027 22:00:00 Liverpool - Hull City
20/02/2027 22:00:00 Manchester City - Newcastle
20/02/2027 22:00:00 Nottingham Forest - Manchester United
20/02/2027 22:00:00 Sunderland - Everton
Vòng 27  
27/02/2027 22:00:00 Aston Villa - Chelsea
27/02/2027 22:00:00 Coventry - Bournemouth
27/02/2027 22:00:00 Crystal Palace - Sunderland
27/02/2027 22:00:00 Everton - Nottingham Forest
27/02/2027 22:00:00 Fulham - Leeds
27/02/2027 22:00:00 Hull City - Manchester City
27/02/2027 22:00:00 Ipswich - Brighton
27/02/2027 22:00:00 Manchester United - Arsenal
27/02/2027 22:00:00 Newcastle - Brentford
27/02/2027 22:00:00 Tottenham - Liverpool
Vòng 28  
04/03/2027 03:00:00 Arsenal - Crystal Palace
04/03/2027 03:00:00 Bournemouth - Tottenham
04/03/2027 03:00:00 Brentford - Ipswich
04/03/2027 03:00:00 Brighton - Fulham
04/03/2027 03:00:00 Chelsea - Coventry
04/03/2027 03:00:00 Leeds - Hull City
04/03/2027 03:00:00 Liverpool - Aston Villa
04/03/2027 03:00:00 Manchester City - Everton
04/03/2027 03:00:00 Nottingham Forest - Newcastle
04/03/2027 03:00:00 Sunderland - Manchester United
Vòng 29  
13/03/2027 22:00:00 Aston Villa - Hull City
13/03/2027 22:00:00 Bournemouth - Newcastle
13/03/2027 22:00:00 Chelsea - Arsenal
13/03/2027 22:00:00 Coventry - Manchester City
13/03/2027 22:00:00 Crystal Palace - Fulham
13/03/2027 22:00:00 Leeds - Brighton
13/03/2027 22:00:00 Liverpool - Ipswich
13/03/2027 22:00:00 Manchester United - Everton
13/03/2027 22:00:00 Sunderland - Brentford
13/03/2027 22:00:00 Tottenham - Nottingham Forest
Vòng 30  
20/03/2027 22:00:00 Arsenal - Sunderland
20/03/2027 22:00:00 Brentford - Bournemouth
20/03/2027 22:00:00 Brighton - Coventry
20/03/2027 22:00:00 Everton - Tottenham
20/03/2027 22:00:00 Fulham - Liverpool
20/03/2027 22:00:00 Hull City - Chelsea
20/03/2027 22:00:00 Ipswich - Crystal Palace
20/03/2027 22:00:00 Manchester City - Manchester United
20/03/2027 22:00:00 Newcastle - Leeds
20/03/2027 22:00:00 Nottingham Forest - Aston Villa
Vòng 31  
10/04/2027 21:00:00 Aston Villa - Brighton
10/04/2027 21:00:00 Bournemouth - Manchester City
10/04/2027 21:00:00 Chelsea - Fulham
10/04/2027 21:00:00 Coventry - Arsenal
10/04/2027 21:00:00 Crystal Palace - Everton
10/04/2027 21:00:00 Leeds - Nottingham Forest
10/04/2027 21:00:00 Liverpool - Newcastle
10/04/2027 21:00:00 Manchester United - Hull City
10/04/2027 21:00:00 Sunderland - Ipswich
10/04/2027 21:00:00 Tottenham - Brentford
Vòng 32  
17/04/2027 21:00:00 Arsenal - Aston Villa
17/04/2027 21:00:00 Brentford - Leeds
17/04/2027 21:00:00 Brighton - Chelsea
17/04/2027 21:00:00 Everton - Bournemouth
17/04/2027 21:00:00 Fulham - Sunderland
17/04/2027 21:00:00 Hull City - Coventry
17/04/2027 21:00:00 Ipswich - Manchester United
17/04/2027 21:00:00 Manchester City - Crystal Palace
17/04/2027 21:00:00 Newcastle - Tottenham
17/04/2027 21:00:00 Nottingham Forest - Liverpool
Vòng 33  
24/04/2027 21:00:00 Aston Villa - Coventry
24/04/2027 21:00:00 Bournemouth - Arsenal
24/04/2027 21:00:00 Brentford - Fulham
24/04/2027 21:00:00 Chelsea - Manchester City
24/04/2027 21:00:00 Everton - Brighton
24/04/2027 21:00:00 Leeds - Liverpool
24/04/2027 21:00:00 Manchester United - Crystal Palace
24/04/2027 21:00:00 Newcastle - Ipswich
24/04/2027 21:00:00 Nottingham Forest - Sunderland
24/04/2027 21:00:00 Tottenham - Hull City
Vòng 34  
01/05/2027 21:00:00 Arsenal - Tottenham
01/05/2027 21:00:00 Brighton - Nottingham Forest
01/05/2027 21:00:00 Coventry - Manchester United
01/05/2027 21:00:00 Crystal Palace - Aston Villa
01/05/2027 21:00:00 Fulham - Everton
01/05/2027 21:00:00 Hull City - Bournemouth
01/05/2027 21:00:00 Ipswich - Leeds
01/05/2027 21:00:00 Liverpool - Chelsea
01/05/2027 21:00:00 Manchester City - Brentford
01/05/2027 21:00:00 Sunderland - Newcastle
Vòng 35  
08/05/2027 21:00:00 Bournemouth - Manchester United
08/05/2027 21:00:00 Brentford - Aston Villa
08/05/2027 21:00:00 Brighton - Sunderland
08/05/2027 21:00:00 Everton - Hull City
08/05/2027 21:00:00 Fulham - Ipswich
08/05/2027 21:00:00 Leeds - Arsenal
08/05/2027 21:00:00 Manchester City - Liverpool
08/05/2027 21:00:00 Newcastle - Coventry
08/05/2027 21:00:00 Nottingham Forest - Crystal Palace
08/05/2027 21:00:00 Tottenham - Chelsea
Vòng 36  
15/05/2027 21:00:00 Arsenal - Nottingham Forest
15/05/2027 21:00:00 Aston Villa - Newcastle
15/05/2027 21:00:00 Chelsea - Everton
15/05/2027 21:00:00 Coventry - Tottenham
15/05/2027 21:00:00 Crystal Palace - Brighton
15/05/2027 21:00:00 Hull City - Fulham
15/05/2027 21:00:00 Ipswich - Manchester City
15/05/2027 21:00:00 Liverpool - Brentford
15/05/2027 21:00:00 Manchester United - Leeds
15/05/2027 21:00:00 Sunderland - Bournemouth
Vòng 37  
23/05/2027 21:00:00 Bournemouth - Chelsea
23/05/2027 21:00:00 Brentford - Hull City
23/05/2027 21:00:00 Brighton - Liverpool
23/05/2027 21:00:00 Everton - Arsenal
23/05/2027 21:00:00 Fulham - Coventry
23/05/2027 21:00:00 Leeds - Sunderland
23/05/2027 21:00:00 Manchester City - Aston Villa
23/05/2027 21:00:00 Newcastle - Crystal Palace
23/05/2027 21:00:00 Nottingham Forest - Ipswich
23/05/2027 21:00:00 Tottenham - Manchester United
Vòng 38  
30/05/2027 22:00:00 Arsenal - Brighton
30/05/2027 22:00:00 Aston Villa - Tottenham
30/05/2027 22:00:00 Chelsea - Brentford
30/05/2027 22:00:00 Coventry - Nottingham Forest
30/05/2027 22:00:00 Crystal Palace - Leeds
30/05/2027 22:00:00 Hull City - Newcastle
30/05/2027 22:00:00 Ipswich - Everton
30/05/2027 22:00:00 Liverpool - Bournemouth
30/05/2027 22:00:00 Manchester United - Fulham
30/05/2027 22:00:00 Sunderland - Manchester City