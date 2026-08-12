Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 tiếp tục mang đến sự chờ đợi lớn khi các ông lớn chuẩn bị bước vào một hành trình kéo dài với mật độ cạnh tranh khắc nghiệt. Không chỉ cuộc đua vô địch, cuộc chiến giành vé dự cúp châu Âu và trụ hạng cũng được dự báo sẽ vô cùng hấp dẫn.
Các đội bóng hàng đầu như MU, Man City, Arsenal, Liverpool hay Chelsea đều phải đối mặt với thử thách lớn khi lịch thi đấu đòi hỏi sự ổn định trong thời gian dài. Những giai đoạn thi đấu dày đặc, đặc biệt quanh kỳ nghỉ lễ cuối năm, có thể trở thành bước ngoặt quyết định thành tích của mỗi đội.
Với tính chất khốc liệt của Ngoại hạng Anh, việc có một lịch đấu thuận lợi ở từng thời điểm sẽ mang ý nghĩa quan trọng. Những đội bóng có chiều sâu đội hình, khả năng xoay tua và hạn chế chấn thương sẽ có nhiều lợi thế hơn trong cuộc đua đường dài.
Bên cạnh nhóm ứng viên vô địch, các đội bóng mới thăng hạng cũng sẽ phải nhanh chóng thích nghi với tốc độ và cường độ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Mỗi trận đấu đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu cả mùa giải.
Ngoại hạng Anh 2026/27 hứa hẹn tiếp tục là sân khấu của những màn đối đầu đỉnh cao, nơi bản lĩnh, chiến thuật và sự ổn định sẽ quyết định đội bóng nào có thể nâng cao danh hiệu vào cuối mùa.
|Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27
(giờ Việt Nam)
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|TRỰC TIẾP
|22/08/2026 02:00:00
|Arsenal - Coventry
|22/08/2026 18:30:00
|Hull City - Manchester United
|22/08/2026 21:00:00
|Everton - Crystal Palace
|22/08/2026 21:00:00
|Ipswich - Sunderland
|22/08/2026 21:00:00
|Nottingham Forest - Leeds
|22/08/2026 23:30:00
|Brentford - Tottenham
|23/08/2026 20:00:00
|Brighton - Aston Villa
|23/08/2026 20:00:00
|Manchester City - Bournemouth
|23/08/2026 22:30:00
|Newcastle - Liverpool
|25/08/2026 02:00:00
|Fulham - Chelsea
|Vòng 2
|29/08/2026 02:00:00
|Crystal Palace - Manchester City
|29/08/2026 18:30:00
|Liverpool - Nottingham Forest
|29/08/2026 21:00:00
|Coventry - Hull City
|29/08/2026 21:00:00
|Bournemouth - Everton
|29/08/2026 23:30:00
|Tottenham - Newcastle
|30/08/2026 20:00:00
|Chelsea - Brighton
|30/08/2026 20:00:00
|Leeds - Brentford
|30/08/2026 20:00:00
|Sunderland - Fulham
|30/08/2026 22:30:00
|Manchester United - Ipswich
|01/09/2026 02:00:00
|Aston Villa - Arsenal
|Vòng 3
|05/09/2026 02:00:00
|Ipswich - Liverpool
|05/09/2026 18:30:00
|Newcastle - Bournemouth
|05/09/2026 21:00:00
|Nottingham Forest - Tottenham
|05/09/2026 21:00:00
|Manchester City - Coventry
|05/09/2026 21:00:00
|Fulham - Crystal Palace
|05/09/2026 21:00:00
|Brentford - Sunderland
|05/09/2026 21:00:00
|Brighton - Leeds
|05/09/2026 23:30:00
|Hull City - Aston Villa
|06/09/2026 20:00:00
|Everton - Manchester United
|06/09/2026 22:30:00
|Arsenal - Chelsea
|Vòng 4
|12/09/2026 21:00:00
|Aston Villa - Nottingham Forest
|12/09/2026 21:00:00
|Bournemouth - Brentford
|12/09/2026 21:00:00
|Chelsea - Hull City
|12/09/2026 21:00:00
|Crystal Palace - Ipswich
|12/09/2026 21:00:00
|Liverpool - Fulham
|12/09/2026 23:30:00
|Tottenham - Everton
|13/09/2026 02:00:00
|Sunderland - Arsenal
|13/09/2026 20:00:00
|Coventry - Brighton
|13/09/2026 22:30:00
|Manchester United - Manchester City
|15/09/2026 02:00:00
|Leeds - Newcastle
|Vòng 5
|19/09/2026 02:00:00
|Brentford - Chelsea
|19/09/2026 18:30:00
|Tottenham - Aston Villa
|19/09/2026 21:00:00
|Brighton - Arsenal
|19/09/2026 21:00:00
|Everton - Ipswich
|19/09/2026 21:00:00
|Leeds - Crystal Palace
|19/09/2026 21:00:00
|Manchester City - Sunderland
|19/09/2026 21:00:00
|Newcastle - Hull City
|19/09/2026 23:30:00
|Nottingham Forest - Coventry
|20/09/2026 20:00:00
|Bournemouth - Liverpool
|20/09/2026 22:30:00
|Fulham - Manchester United
|Vòng 6
|10/10/2026 21:00:00
|Arsenal - Leeds
|10/10/2026 21:00:00
|Aston Villa - Brentford
|10/10/2026 21:00:00
|Chelsea - Bournemouth
|10/10/2026 21:00:00
|Coventry - Newcastle
|10/10/2026 21:00:00
|Crystal Palace - Nottingham Forest
|10/10/2026 21:00:00
|Hull City - Everton
|10/10/2026 21:00:00
|Ipswich - Fulham
|10/10/2026 21:00:00
|Liverpool - Manchester City
|10/10/2026 21:00:00
|Manchester United - Tottenham
|10/10/2026 21:00:00
|Sunderland - Brighton
|Vòng 7
|17/10/2026 21:00:00
|Bournemouth - Sunderland
|17/10/2026 21:00:00
|Brentford - Liverpool
|17/10/2026 21:00:00
|Brighton - Crystal Palace
|17/10/2026 21:00:00
|Everton - Chelsea
|17/10/2026 21:00:00
|Fulham - Hull City
|17/10/2026 21:00:00
|Leeds - Manchester United
|17/10/2026 21:00:00
|Manchester City - Ipswich
|17/10/2026 21:00:00
|Newcastle - Aston Villa
|17/10/2026 21:00:00
|Nottingham Forest - Arsenal
|17/10/2026 21:00:00
|Tottenham - Coventry
|Vòng 8
|24/10/2026 21:00:00
|Arsenal - Everton
|24/10/2026 21:00:00
|Aston Villa - Manchester City
|24/10/2026 21:00:00
|Chelsea - Tottenham
|24/10/2026 21:00:00
|Coventry - Fulham
|24/10/2026 21:00:00
|Crystal Palace - Newcastle
|24/10/2026 21:00:00
|Hull City - Brentford
|24/10/2026 21:00:00
|Ipswich - Nottingham Forest
|24/10/2026 21:00:00
|Liverpool - Brighton
|24/10/2026 21:00:00
|Manchester United - Bournemouth
|24/10/2026 21:00:00
|Sunderland - Leeds
|Vòng 9
|31/10/2026 22:00:00
|Aston Villa - Fulham
|31/10/2026 22:00:00
|Bournemouth - Leeds
|31/10/2026 22:00:00
|Brentford - Nottingham Forest
|31/10/2026 22:00:00
|Chelsea - Manchester United
|31/10/2026 22:00:00
|Coventry - Sunderland
|31/10/2026 22:00:00
|Hull City - Ipswich
|31/10/2026 22:00:00
|Liverpool - Arsenal
|31/10/2026 22:00:00
|Manchester City - Brighton
|31/10/2026 22:00:00
|Newcastle - Everton
|31/10/2026 22:00:00
|Tottenham - Crystal Palace
|Vòng 10
|07/11/2026 22:00:00
|Arsenal - Hull City
|07/11/2026 22:00:00
|Brighton - Brentford
|07/11/2026 22:00:00
|Crystal Palace - Liverpool
|07/11/2026 22:00:00
|Everton - Coventry
|07/11/2026 22:00:00
|Fulham - Newcastle
|07/11/2026 22:00:00
|Ipswich - Bournemouth
|07/11/2026 22:00:00
|Leeds - Tottenham
|07/11/2026 22:00:00
|Manchester United - Aston Villa
|07/11/2026 22:00:00
|Nottingham Forest - Manchester City
|07/11/2026 22:00:00
|Sunderland - Chelsea
|Vòng 11
|21/11/2026 22:00:00
|Aston Villa - Sunderland
|21/11/2026 22:00:00
|Bournemouth - Nottingham Forest
|21/11/2026 22:00:00
|Brentford - Everton
|21/11/2026 22:00:00
|Chelsea - Leeds
|21/11/2026 22:00:00
|Coventry - Crystal Palace
|21/11/2026 22:00:00
|Hull City - Brighton
|21/11/2026 22:00:00
|Liverpool - Manchester United
|21/11/2026 22:00:00
|Manchester City - Fulham
|21/11/2026 22:00:00
|Newcastle - Arsenal
|21/11/2026 22:00:00
|Tottenham - Ipswich
|Vòng 12
|28/11/2026 22:00:00
|Arsenal - Manchester City
|28/11/2026 22:00:00
|Brighton - Newcastle
|28/11/2026 22:00:00
|Crystal Palace - Hull City
|28/11/2026 22:00:00
|Everton - Liverpool
|28/11/2026 22:00:00
|Fulham - Bournemouth
|28/11/2026 22:00:00
|Ipswich - Aston Villa
|28/11/2026 22:00:00
|Leeds - Coventry
|28/11/2026 22:00:00
|Manchester United - Brentford
|28/11/2026 22:00:00
|Nottingham Forest - Chelsea
|28/11/2026 22:00:00
|Sunderland - Tottenham
|Vòng 13
|03/12/2026 03:00:00
|Aston Villa - Everton
|03/12/2026 03:00:00
|Bournemouth - Brighton
|03/12/2026 03:00:00
|Brentford - Arsenal
|03/12/2026 03:00:00
|Chelsea - Crystal Palace
|03/12/2026 03:00:00
|Coventry - Ipswich
|03/12/2026 03:00:00
|Hull City - Nottingham Forest
|03/12/2026 03:00:00
|Liverpool - Sunderland
|03/12/2026 03:00:00
|Manchester City - Leeds
|03/12/2026 03:00:00
|Newcastle - Manchester United
|03/12/2026 03:00:00
|Tottenham - Fulham
|Vòng 14
|05/12/2026 22:00:00
|Aston Villa - Crystal Palace
|05/12/2026 22:00:00
|Bournemouth - Hull City
|05/12/2026 22:00:00
|Brentford - Manchester City
|05/12/2026 22:00:00
|Chelsea - Liverpool
|05/12/2026 22:00:00
|Everton - Fulham
|05/12/2026 22:00:00
|Leeds - Ipswich
|05/12/2026 22:00:00
|Manchester United - Coventry
|05/12/2026 22:00:00
|Newcastle - Sunderland
|05/12/2026 22:00:00
|Nottingham Forest - Brighton
|05/12/2026 22:00:00
|Tottenham - Arsenal
|Vòng 15
|12/12/2026 22:00:00
|Arsenal - Bournemouth
|12/12/2026 22:00:00
|Brighton - Everton
|12/12/2026 22:00:00
|Coventry - Aston Villa
|12/12/2026 22:00:00
|Crystal Palace - Manchester United
|12/12/2026 22:00:00
|Fulham - Brentford
|12/12/2026 22:00:00
|Hull City - Tottenham
|12/12/2026 22:00:00
|Ipswich - Newcastle
|12/12/2026 22:00:00
|Liverpool - Leeds
|12/12/2026 22:00:00
|Manchester City - Chelsea
|12/12/2026 22:00:00
|Sunderland - Nottingham Forest
|Vòng 16
|19/12/2026 22:00:00
|Arsenal - Manchester United
|19/12/2026 22:00:00
|Bournemouth - Coventry
|19/12/2026 22:00:00
|Brentford - Newcastle
|19/12/2026 22:00:00
|Brighton - Ipswich
|19/12/2026 22:00:00
|Chelsea - Aston Villa
|19/12/2026 22:00:00
|Leeds - Fulham
|19/12/2026 22:00:00
|Liverpool - Tottenham
|19/12/2026 22:00:00
|Manchester City - Hull City
|19/12/2026 22:00:00
|Nottingham Forest - Everton
|19/12/2026 22:00:00
|Sunderland - Crystal Palace
|Vòng 17
|26/12/2026 22:00:00
|Aston Villa - Leeds
|26/12/2026 22:00:00
|Coventry - Chelsea
|26/12/2026 22:00:00
|Crystal Palace - Arsenal
|26/12/2026 22:00:00
|Everton - Sunderland
|26/12/2026 22:00:00
|Fulham - Brighton
|26/12/2026 22:00:00
|Hull City - Liverpool
|26/12/2026 22:00:00
|Ipswich - Brentford
|26/12/2026 22:00:00
|Manchester United - Nottingham Forest
|26/12/2026 22:00:00
|Newcastle - Manchester City
|26/12/2026 22:00:00
|Tottenham - Bournemouth
|Vòng 18
|31/12/2026 03:00:00
|Aston Villa - Liverpool
|31/12/2026 03:00:00
|Coventry - Brentford
|31/12/2026 03:00:00
|Crystal Palace - Bournemouth
|31/12/2026 03:00:00
|Everton - Manchester City
|31/12/2026 03:00:00
|Fulham - Arsenal
|31/12/2026 03:00:00
|Hull City - Leeds
|31/12/2026 03:00:00
|Ipswich - Chelsea
|31/12/2026 03:00:00
|Manchester United - Sunderland
|31/12/2026 03:00:00
|Newcastle - Nottingham Forest
|31/12/2026 03:00:00
|Tottenham - Brighton
|Vòng 19
|02/01/2027 22:00:00
|Arsenal - Ipswich
|02/01/2027 22:00:00
|Bournemouth - Aston Villa
|02/01/2027 22:00:00
|Brentford - Crystal Palace
|02/01/2027 22:00:00
|Brighton - Manchester United
|02/01/2027 22:00:00
|Chelsea - Newcastle
|02/01/2027 22:00:00
|Leeds - Everton
|02/01/2027 22:00:00
|Liverpool - Coventry
|02/01/2027 22:00:00
|Manchester City - Tottenham
|02/01/2027 22:00:00
|Nottingham Forest - Fulham
|02/01/2027 22:00:00
|Sunderland - Hull City
|Vòng 20
|07/01/2027 03:00:00
|Arsenal - Brentford
|07/01/2027 03:00:00
|Brighton - Bournemouth
|07/01/2027 03:00:00
|Crystal Palace - Chelsea
|07/01/2027 03:00:00
|Everton - Aston Villa
|07/01/2027 03:00:00
|Fulham - Tottenham
|07/01/2027 03:00:00
|Ipswich - Coventry
|07/01/2027 03:00:00
|Leeds - Manchester City
|07/01/2027 03:00:00
|Manchester United - Newcastle
|07/01/2027 03:00:00
|Nottingham Forest - Hull City
|07/01/2027 03:00:00
|Sunderland - Liverpool
|Vòng 21
|16/01/2027 22:00:00
|Aston Villa - Manchester United
|16/01/2027 22:00:00
|Bournemouth - Ipswich
|16/01/2027 22:00:00
|Brentford - Brighton
|16/01/2027 22:00:00
|Chelsea - Sunderland
|16/01/2027 22:00:00
|Coventry - Everton
|16/01/2027 22:00:00
|Hull City - Arsenal
|16/01/2027 22:00:00
|Liverpool - Crystal Palace
|16/01/2027 22:00:00
|Manchester City - Nottingham Forest
|16/01/2027 22:00:00
|Newcastle - Fulham
|16/01/2027 22:00:00
|Tottenham - Leeds
|Vòng 22
|23/01/2027 22:00:00
|Arsenal - Newcastle
|23/01/2027 22:00:00
|Brighton - Manchester City
|23/01/2027 22:00:00
|Crystal Palace - Tottenham
|23/01/2027 22:00:00
|Everton - Brentford
|23/01/2027 22:00:00
|Fulham - Aston Villa
|23/01/2027 22:00:00
|Ipswich - Hull City
|23/01/2027 22:00:00
|Leeds - Chelsea
|23/01/2027 22:00:00
|Manchester United - Liverpool
|23/01/2027 22:00:00
|Nottingham Forest - Bournemouth
|23/01/2027 22:00:00
|Sunderland - Coventry
|Vòng 23
|30/01/2027 22:00:00
|Aston Villa - Ipswich
|30/01/2027 22:00:00
|Bournemouth - Fulham
|30/01/2027 22:00:00
|Brentford - Manchester United
|30/01/2027 22:00:00
|Chelsea - Nottingham Forest
|30/01/2027 22:00:00
|Coventry - Leeds
|30/01/2027 22:00:00
|Hull City - Crystal Palace
|30/01/2027 22:00:00
|Liverpool - Everton
|30/01/2027 22:00:00
|Manchester City - Arsenal
|30/01/2027 22:00:00
|Newcastle - Brighton
|30/01/2027 22:00:00
|Tottenham - Sunderland
|Vòng 24
|06/02/2027 22:00:00
|Arsenal - Liverpool
|06/02/2027 22:00:00
|Brighton - Hull City
|06/02/2027 22:00:00
|Crystal Palace - Coventry
|06/02/2027 22:00:00
|Everton - Newcastle
|06/02/2027 22:00:00
|Fulham - Manchester City
|06/02/2027 22:00:00
|Ipswich - Tottenham
|06/02/2027 22:00:00
|Leeds - Bournemouth
|06/02/2027 22:00:00
|Manchester United - Chelsea
|06/02/2027 22:00:00
|Nottingham Forest - Brentford
|06/02/2027 22:00:00
|Sunderland - Aston Villa
|Vòng 25
|11/02/2027 03:00:00
|Aston Villa - Bournemouth
|11/02/2027 03:00:00
|Coventry - Liverpool
|11/02/2027 03:00:00
|Crystal Palace - Brentford
|11/02/2027 03:00:00
|Everton - Leeds
|11/02/2027 03:00:00
|Fulham - Nottingham Forest
|11/02/2027 03:00:00
|Hull City - Sunderland
|11/02/2027 03:00:00
|Ipswich - Arsenal
|11/02/2027 03:00:00
|Manchester United - Brighton
|11/02/2027 03:00:00
|Newcastle - Chelsea
|11/02/2027 03:00:00
|Tottenham - Manchester City
|Vòng 26
|20/02/2027 22:00:00
|Arsenal - Fulham
|20/02/2027 22:00:00
|Bournemouth - Crystal Palace
|20/02/2027 22:00:00
|Brentford - Coventry
|20/02/2027 22:00:00
|Brighton - Tottenham
|20/02/2027 22:00:00
|Chelsea - Ipswich
|20/02/2027 22:00:00
|Leeds - Aston Villa
|20/02/2027 22:00:00
|Liverpool - Hull City
|20/02/2027 22:00:00
|Manchester City - Newcastle
|20/02/2027 22:00:00
|Nottingham Forest - Manchester United
|20/02/2027 22:00:00
|Sunderland - Everton
|Vòng 27
|27/02/2027 22:00:00
|Aston Villa - Chelsea
|27/02/2027 22:00:00
|Coventry - Bournemouth
|27/02/2027 22:00:00
|Crystal Palace - Sunderland
|27/02/2027 22:00:00
|Everton - Nottingham Forest
|27/02/2027 22:00:00
|Fulham - Leeds
|27/02/2027 22:00:00
|Hull City - Manchester City
|27/02/2027 22:00:00
|Ipswich - Brighton
|27/02/2027 22:00:00
|Manchester United - Arsenal
|27/02/2027 22:00:00
|Newcastle - Brentford
|27/02/2027 22:00:00
|Tottenham - Liverpool
|Vòng 28
|04/03/2027 03:00:00
|Arsenal - Crystal Palace
|04/03/2027 03:00:00
|Bournemouth - Tottenham
|04/03/2027 03:00:00
|Brentford - Ipswich
|04/03/2027 03:00:00
|Brighton - Fulham
|04/03/2027 03:00:00
|Chelsea - Coventry
|04/03/2027 03:00:00
|Leeds - Hull City
|04/03/2027 03:00:00
|Liverpool - Aston Villa
|04/03/2027 03:00:00
|Manchester City - Everton
|04/03/2027 03:00:00
|Nottingham Forest - Newcastle
|04/03/2027 03:00:00
|Sunderland - Manchester United
|Vòng 29
|13/03/2027 22:00:00
|Aston Villa - Hull City
|13/03/2027 22:00:00
|Bournemouth - Newcastle
|13/03/2027 22:00:00
|Chelsea - Arsenal
|13/03/2027 22:00:00
|Coventry - Manchester City
|13/03/2027 22:00:00
|Crystal Palace - Fulham
|13/03/2027 22:00:00
|Leeds - Brighton
|13/03/2027 22:00:00
|Liverpool - Ipswich
|13/03/2027 22:00:00
|Manchester United - Everton
|13/03/2027 22:00:00
|Sunderland - Brentford
|13/03/2027 22:00:00
|Tottenham - Nottingham Forest
|Vòng 30
|20/03/2027 22:00:00
|Arsenal - Sunderland
|20/03/2027 22:00:00
|Brentford - Bournemouth
|20/03/2027 22:00:00
|Brighton - Coventry
|20/03/2027 22:00:00
|Everton - Tottenham
|20/03/2027 22:00:00
|Fulham - Liverpool
|20/03/2027 22:00:00
|Hull City - Chelsea
|20/03/2027 22:00:00
|Ipswich - Crystal Palace
|20/03/2027 22:00:00
|Manchester City - Manchester United
|20/03/2027 22:00:00
|Newcastle - Leeds
|20/03/2027 22:00:00
|Nottingham Forest - Aston Villa
|Vòng 31
|10/04/2027 21:00:00
|Aston Villa - Brighton
|10/04/2027 21:00:00
|Bournemouth - Manchester City
|10/04/2027 21:00:00
|Chelsea - Fulham
|10/04/2027 21:00:00
|Coventry - Arsenal
|10/04/2027 21:00:00
|Crystal Palace - Everton
|10/04/2027 21:00:00
|Leeds - Nottingham Forest
|10/04/2027 21:00:00
|Liverpool - Newcastle
|10/04/2027 21:00:00
|Manchester United - Hull City
|10/04/2027 21:00:00
|Sunderland - Ipswich
|10/04/2027 21:00:00
|Tottenham - Brentford
|Vòng 32
|17/04/2027 21:00:00
|Arsenal - Aston Villa
|17/04/2027 21:00:00
|Brentford - Leeds
|17/04/2027 21:00:00
|Brighton - Chelsea
|17/04/2027 21:00:00
|Everton - Bournemouth
|17/04/2027 21:00:00
|Fulham - Sunderland
|17/04/2027 21:00:00
|Hull City - Coventry
|17/04/2027 21:00:00
|Ipswich - Manchester United
|17/04/2027 21:00:00
|Manchester City - Crystal Palace
|17/04/2027 21:00:00
|Newcastle - Tottenham
|17/04/2027 21:00:00
|Nottingham Forest - Liverpool
|Vòng 33
|24/04/2027 21:00:00
|Aston Villa - Coventry
|24/04/2027 21:00:00
|Bournemouth - Arsenal
|24/04/2027 21:00:00
|Brentford - Fulham
|24/04/2027 21:00:00
|Chelsea - Manchester City
|24/04/2027 21:00:00
|Everton - Brighton
|24/04/2027 21:00:00
|Leeds - Liverpool
|24/04/2027 21:00:00
|Manchester United - Crystal Palace
|24/04/2027 21:00:00
|Newcastle - Ipswich
|24/04/2027 21:00:00
|Nottingham Forest - Sunderland
|24/04/2027 21:00:00
|Tottenham - Hull City
|Vòng 34
|01/05/2027 21:00:00
|Arsenal - Tottenham
|01/05/2027 21:00:00
|Brighton - Nottingham Forest
|01/05/2027 21:00:00
|Coventry - Manchester United
|01/05/2027 21:00:00
|Crystal Palace - Aston Villa
|01/05/2027 21:00:00
|Fulham - Everton
|01/05/2027 21:00:00
|Hull City - Bournemouth
|01/05/2027 21:00:00
|Ipswich - Leeds
|01/05/2027 21:00:00
|Liverpool - Chelsea
|01/05/2027 21:00:00
|Manchester City - Brentford
|01/05/2027 21:00:00
|Sunderland - Newcastle
|Vòng 35
|08/05/2027 21:00:00
|Bournemouth - Manchester United
|08/05/2027 21:00:00
|Brentford - Aston Villa
|08/05/2027 21:00:00
|Brighton - Sunderland
|08/05/2027 21:00:00
|Everton - Hull City
|08/05/2027 21:00:00
|Fulham - Ipswich
|08/05/2027 21:00:00
|Leeds - Arsenal
|08/05/2027 21:00:00
|Manchester City - Liverpool
|08/05/2027 21:00:00
|Newcastle - Coventry
|08/05/2027 21:00:00
|Nottingham Forest - Crystal Palace
|08/05/2027 21:00:00
|Tottenham - Chelsea
|Vòng 36
|15/05/2027 21:00:00
|Arsenal - Nottingham Forest
|15/05/2027 21:00:00
|Aston Villa - Newcastle
|15/05/2027 21:00:00
|Chelsea - Everton
|15/05/2027 21:00:00
|Coventry - Tottenham
|15/05/2027 21:00:00
|Crystal Palace - Brighton
|15/05/2027 21:00:00
|Hull City - Fulham
|15/05/2027 21:00:00
|Ipswich - Manchester City
|15/05/2027 21:00:00
|Liverpool - Brentford
|15/05/2027 21:00:00
|Manchester United - Leeds
|15/05/2027 21:00:00
|Sunderland - Bournemouth
|Vòng 37
|23/05/2027 21:00:00
|Bournemouth - Chelsea
|23/05/2027 21:00:00
|Brentford - Hull City
|23/05/2027 21:00:00
|Brighton - Liverpool
|23/05/2027 21:00:00
|Everton - Arsenal
|23/05/2027 21:00:00
|Fulham - Coventry
|23/05/2027 21:00:00
|Leeds - Sunderland
|23/05/2027 21:00:00
|Manchester City - Aston Villa
|23/05/2027 21:00:00
|Newcastle - Crystal Palace
|23/05/2027 21:00:00
|Nottingham Forest - Ipswich
|23/05/2027 21:00:00
|Tottenham - Manchester United
|Vòng 38
|30/05/2027 22:00:00
|Arsenal - Brighton
|30/05/2027 22:00:00
|Aston Villa - Tottenham
|30/05/2027 22:00:00
|Chelsea - Brentford
|30/05/2027 22:00:00
|Coventry - Nottingham Forest
|30/05/2027 22:00:00
|Crystal Palace - Leeds
|30/05/2027 22:00:00
|Hull City - Newcastle
|30/05/2027 22:00:00
|Ipswich - Everton
|30/05/2027 22:00:00
|Liverpool - Bournemouth
|30/05/2027 22:00:00
|Manchester United - Fulham
|30/05/2027 22:00:00
|Sunderland - Manchester City