Ngày Lionel Messi tái xuất sau biến cố gia đình không thể trở thành màn trở lại trọn vẹn của Inter Miami. Dù được thi đấu trên sân nhà và hai lần vươn lên dẫn trước, đại diện MLS vẫn để Club León lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 tại Leagues Cup 2026.

Messi gạt nỗi buồn, ra sân chỉ bốn ngày sau khi cha anh ra đi mãi mãi - Ảnh: 433

Messi trở lại đội hình sau khi bay về Argentina chịu tang cha. Siêu sao 39 tuổi bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị và được tung vào sân đầu hiệp hai trong sự chờ đợi lớn từ người hâm mộ. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian có mặt trên sân, anh chưa thể tạo ra sự khác biệt khi bị hàng thủ Club Leon theo sát.

Inter Miami đã có màn trình diễn đầy nỗ lực khi Daniel Pinter và Yannick Bright lần lượt đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, hàng phòng ngự thiếu chắc chắn khiến đội bóng của Messi đánh mất lợi thế.

Club Leon tận dụng hiệu quả các cơ hội với cú đúp của Daniel Arcila cùng bàn thắng của Juan Pablo Dominguez để hoàn tất màn ngược dòng.

Messi thi đấu nỗ lực nhưng không thể giúp Inter Miami hưởng niềm vui - Ảnh: 433

Thất bại này khiến Inter Miami bị loại sớm ở Leagues Cup 2026 khi chỉ có 3 điểm sau 3 trận, ghi 7 bàn nhưng cũng để thủng lưới 7 lần.