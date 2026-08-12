Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 hứa hẹn mang đến nhiều thử thách cho MU trong hành trình tìm lại vị thế của một đội bóng hàng đầu. Quỷ đỏ sẽ phải đối mặt với lịch đấu khắc nghiệt khi cạnh tranh cùng những đối thủ mạnh như Man City, Arsenal, Liverpool và Chelsea.

Điểm quan trọng với MU không chỉ nằm ở những trận đại chiến mà còn là khả năng duy trì sự ổn định trước các đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Những giai đoạn thi đấu dày đặc, đặc biệt vào cuối năm, sẽ là bài kiểm tra lớn về chiều sâu đội hình và khả năng xoay tua của HLV Michael Carrick.

Các cuộc đối đầu với nhóm “Big Six” có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu của MU, nhưng việc giành điểm tối đa trước những đối thủ tầm trung mới là yếu tố quyết định vị trí trên bảng xếp hạng.

Sau nhiều mùa giải chưa đạt kỳ vọng, MU cần tận dụng tốt từng giai đoạn thuận lợi trong lịch thi đấu để tạo đà bứt phá. Nếu duy trì được phong độ ổn định và hạn chế chấn thương, Quỷ đỏ hoàn toàn đủ sức cuộc đua vô địch Premier League và tiến sâu tại Champions League mùa giải 2026/27.

Lịch thi đấu của MU tại Ngoại hạng Anh 2026-2027
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP
22/08/2026 18:30:00 Hull City - Manchester United
Vòng 2  
30/08/2026 22:30:00 Manchester United - Ipswich
Vòng 3  
06/09/2026 20:00:00 Everton - Manchester United
Vòng 4  
13/09/2026 22:30:00 Manchester United - Manchester City
Vòng 5  
20/09/2026 22:30:00 Fulham - Manchester United
Vòng 6  
10/10/2026 21:00:00 Manchester United - Tottenham
Vòng 7  
17/10/2026 21:00:00 Leeds - Manchester United
Vòng 8  
24/10/2026 21:00:00 Manchester United - Bournemouth
Vòng 9  
31/10/2026 22:00:00 Chelsea - Manchester United
Vòng 10  
07/11/2026 22:00:00 Manchester United - Aston Villa
Vòng 11  
21/11/2026 22:00:00 Liverpool - Manchester United
Vòng 12  
28/11/2026 22:00:00 Manchester United - Brentford
Vòng 13  
03/12/2026 03:00:00 Newcastle - Manchester United
Vòng 14  
05/12/2026 22:00:00 Manchester United - Coventry
Vòng 15  
12/12/2026 22:00:00 Crystal Palace - Manchester United
Vòng 16  
19/12/2026 22:00:00 Arsenal - Manchester United
Vòng 17  
26/12/2026 22:00:00 Manchester United - Nottingham Forest
Vòng 18  
31/12/2026 03:00:00 Manchester United - Sunderland
Vòng 19  
02/01/2027 22:00:00 Brighton - Manchester United
Vòng 20  
07/01/2027 03:00:00 Manchester United - Newcastle
Vòng 21  
16/01/2027 22:00:00 Aston Villa - Manchester United
Vòng 22  
23/01/2027 22:00:00 Manchester United - Liverpool
Vòng 23  
30/01/2027 22:00:00 Brentford - Manchester United
Vòng 24  
06/02/2027 22:00:00 Manchester United - Chelsea
Vòng 25  
11/02/2027 03:00:00 Manchester United - Brighton
Vòng 26  
20/02/2027 22:00:00 Nottingham Forest - Manchester United
Vòng 27  
27/02/2027 22:00:00 Manchester United - Arsenal
Vòng 28  
04/03/2027 03:00:00 Sunderland - Manchester United
Vòng 29  
13/03/2027 22:00:00 Manchester United - Everton
Vòng 30  
20/03/2027 22:00:00 Manchester City - Manchester United
Vòng 31  
10/04/2027 21:00:00 Manchester United - Hull City
Vòng 32  
17/04/2027 21:00:00 Ipswich - Manchester United
Vòng 33  
24/04/2027 21:00:00 Manchester United - Crystal Palace
Vòng 34  
01/05/2027 21:00:00 Coventry - Manchester United
Vòng 35  
08/05/2027 21:00:00 Bournemouth - Manchester United
Vòng 36  
15/05/2027 21:00:00 Manchester United - Leeds
Vòng 37  
23/05/2027 21:00:00 Tottenham - Manchester United
Vòng 38  
30/05/2027 22:00:00 Manchester United - Fulham