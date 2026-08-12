Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 hứa hẹn mang đến nhiều thử thách cho MU trong hành trình tìm lại vị thế của một đội bóng hàng đầu. Quỷ đỏ sẽ phải đối mặt với lịch đấu khắc nghiệt khi cạnh tranh cùng những đối thủ mạnh như Man City, Arsenal, Liverpool và Chelsea.
Điểm quan trọng với MU không chỉ nằm ở những trận đại chiến mà còn là khả năng duy trì sự ổn định trước các đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Những giai đoạn thi đấu dày đặc, đặc biệt vào cuối năm, sẽ là bài kiểm tra lớn về chiều sâu đội hình và khả năng xoay tua của HLV Michael Carrick.
Các cuộc đối đầu với nhóm “Big Six” có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu của MU, nhưng việc giành điểm tối đa trước những đối thủ tầm trung mới là yếu tố quyết định vị trí trên bảng xếp hạng.
Sau nhiều mùa giải chưa đạt kỳ vọng, MU cần tận dụng tốt từng giai đoạn thuận lợi trong lịch thi đấu để tạo đà bứt phá. Nếu duy trì được phong độ ổn định và hạn chế chấn thương, Quỷ đỏ hoàn toàn đủ sức cuộc đua vô địch Premier League và tiến sâu tại Champions League mùa giải 2026/27.
|Lịch thi đấu của MU tại Ngoại hạng Anh 2026-2027
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|TRỰC TIẾP
|22/08/2026 18:30:00
|Hull City - Manchester United
|Vòng 2
|30/08/2026 22:30:00
|Manchester United - Ipswich
|Vòng 3
|06/09/2026 20:00:00
|Everton - Manchester United
|Vòng 4
|13/09/2026 22:30:00
|Manchester United - Manchester City
|Vòng 5
|20/09/2026 22:30:00
|Fulham - Manchester United
|Vòng 6
|10/10/2026 21:00:00
|Manchester United - Tottenham
|Vòng 7
|17/10/2026 21:00:00
|Leeds - Manchester United
|Vòng 8
|24/10/2026 21:00:00
|Manchester United - Bournemouth
|Vòng 9
|31/10/2026 22:00:00
|Chelsea - Manchester United
|Vòng 10
|07/11/2026 22:00:00
|Manchester United - Aston Villa
|Vòng 11
|21/11/2026 22:00:00
|Liverpool - Manchester United
|Vòng 12
|28/11/2026 22:00:00
|Manchester United - Brentford
|Vòng 13
|03/12/2026 03:00:00
|Newcastle - Manchester United
|Vòng 14
|05/12/2026 22:00:00
|Manchester United - Coventry
|Vòng 15
|12/12/2026 22:00:00
|Crystal Palace - Manchester United
|Vòng 16
|19/12/2026 22:00:00
|Arsenal - Manchester United
|Vòng 17
|26/12/2026 22:00:00
|Manchester United - Nottingham Forest
|Vòng 18
|31/12/2026 03:00:00
|Manchester United - Sunderland
|Vòng 19
|02/01/2027 22:00:00
|Brighton - Manchester United
|Vòng 20
|07/01/2027 03:00:00
|Manchester United - Newcastle
|Vòng 21
|16/01/2027 22:00:00
|Aston Villa - Manchester United
|Vòng 22
|23/01/2027 22:00:00
|Manchester United - Liverpool
|Vòng 23
|30/01/2027 22:00:00
|Brentford - Manchester United
|Vòng 24
|06/02/2027 22:00:00
|Manchester United - Chelsea
|Vòng 25
|11/02/2027 03:00:00
|Manchester United - Brighton
|Vòng 26
|20/02/2027 22:00:00
|Nottingham Forest - Manchester United
|Vòng 27
|27/02/2027 22:00:00
|Manchester United - Arsenal
|Vòng 28
|04/03/2027 03:00:00
|Sunderland - Manchester United
|Vòng 29
|13/03/2027 22:00:00
|Manchester United - Everton
|Vòng 30
|20/03/2027 22:00:00
|Manchester City - Manchester United
|Vòng 31
|10/04/2027 21:00:00
|Manchester United - Hull City
|Vòng 32
|17/04/2027 21:00:00
|Ipswich - Manchester United
|Vòng 33
|24/04/2027 21:00:00
|Manchester United - Crystal Palace
|Vòng 34
|01/05/2027 21:00:00
|Coventry - Manchester United
|Vòng 35
|08/05/2027 21:00:00
|Bournemouth - Manchester United
|Vòng 36
|15/05/2027 21:00:00
|Manchester United - Leeds
|Vòng 37
|23/05/2027 21:00:00
|Tottenham - Manchester United
|Vòng 38
|30/05/2027 22:00:00
|Manchester United - Fulham