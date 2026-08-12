Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 hứa hẹn mang đến nhiều thử thách cho MU trong hành trình tìm lại vị thế của một đội bóng hàng đầu. Quỷ đỏ sẽ phải đối mặt với lịch đấu khắc nghiệt khi cạnh tranh cùng những đối thủ mạnh như Man City, Arsenal, Liverpool và Chelsea.

Điểm quan trọng với MU không chỉ nằm ở những trận đại chiến mà còn là khả năng duy trì sự ổn định trước các đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Những giai đoạn thi đấu dày đặc, đặc biệt vào cuối năm, sẽ là bài kiểm tra lớn về chiều sâu đội hình và khả năng xoay tua của HLV Michael Carrick.

Các cuộc đối đầu với nhóm “Big Six” có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu của MU, nhưng việc giành điểm tối đa trước những đối thủ tầm trung mới là yếu tố quyết định vị trí trên bảng xếp hạng.

Sau nhiều mùa giải chưa đạt kỳ vọng, MU cần tận dụng tốt từng giai đoạn thuận lợi trong lịch thi đấu để tạo đà bứt phá. Nếu duy trì được phong độ ổn định và hạn chế chấn thương, Quỷ đỏ hoàn toàn đủ sức cuộc đua vô địch Premier League và tiến sâu tại Champions League mùa giải 2026/27.