Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 14

01/03

18:00

Hải Phòng - Thanh Hóa

FPT Play, TV360+11

01/03

18:00

Thép Xanh Nam Định - Ninh Bình

FPT Play, TV360+9

01/03

19:15

CA TP. Hồ Chí Minh - Becamex TP. Hồ Chí Minh

FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

01/03

19:15

Thể Công Viettel - Hà Nội FC

FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 28

01/03
21:00

 Manchester Utd - Crystal Palace

FPT PLAY

 Fulham - Tottenham

FPT PLAY

 Brighton - Nottingham Forest

FPT PLAY

01/03
23:30

 Arsenal - Chelsea

FPT PLAY

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 27

01/03
18:30

 Cremonese - AC Milan

ON FOOTBALL

01/03
21:00

 Sassuolo - Atalanta

ON FOOTBALL

02/03
00:00

 Torino - Lazio

ON FOOTBALL

02/03
02:45

 Roma - Juventus

ON FOOTBALL

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 26

01/03
20:00

 Elche - Espanyol

SCTV 15

01/03
22:15

 Valencia - Osasuna

SCTV 15

02/03
00:30

 Real Betis - Sevilla

SCTV 15

02/03
03:00

 Girona - Celta Vigo

SCTV 15

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 24

01/03
21:30

 Stuttgart - Wolfsburg

TV360

01/03
23:30

 Frankfurt - Freiburg

TV360

02/03
01:30

 Hamburg SV - RB Leipzig

TV360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 24

01/03
21:00

 Paris - Nice

ON SPORTS NEWS

01/03
23:15

 Lorient - Auxerre

ON SPORTS

 Metz - Brestois

ON SPORTS+

 Lille - Nantes

ON SPORTS NEWS

02/03
02:45

 Marseille - Lyon

ON SPORTS NEWS

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

Vòng 14 LPBank V.League 1 - 2025/26

28/02

18:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-1 Sông Lam Nghệ An

FPT Play, TV360+9

28/02

18:00

SHB Đà Nẵng 3-0 PVF-CAND

FPT Play, TV 360+11

28/02

19:15

Công An Hà Nội 3-1 Hoàng Anh Gia Lai

FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 28

28/02

19:30

Bournemouth 1-1 Sunderland

FPT Play

28/02

22:00

Burnley 3-4 Brentford

FPT Play

Liverpool 5-2 West Ham

FPT Play

Newcastle 2-3 Everton

FPT Play

01/03

00:30

Leeds 0-1 Manchester City

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 26

28/02

20:00

Rayo Vallecano 1-1 Ath.Bilbao

SCTV 15

28/02

22:15

Barcelona 4-1 Villarreal

SCTV 15

01/03

00:30

Mallorca 0-1  Sociedad

SCTV 22

01/03

03:00

Oviedo 0-1 Atletico Madrid

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 27

28/02

21:00

Como 3-1 Lecce

ON FOOTBALL

01/03

00:00

Verona 1-2 Napoli

ON FOOTBALL

01/03

02:45

Inter Milan 2-0 Genoa

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 24

28/02

21:30

Hoffenheim 0-1 St. Pauli

TV 360

Leverkusen 1-1 Mainz

TV 360

M’gladbach 0-1 Union Berlin

TV 360

Werder Bremen 2-0 Heidenheim

TV 360

01/03

00:30

Dortmund 2-3 Bayern Munich

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 24

28/02

23:00

Rennes 1-0 Toulouse

ON SPORTS NEWS

01/03

01:00

Monaco 2-0 Angers

ON SPORTS NEWS

01/03

03:05

Le Havre 0-1 PSG

ON SPORTS NEWS

VĐQG Ả Rập Xê Út - SAUDI PRO LEAGUE 2025/26 – VÒNG 24

01/03

02:00

Al Feiha 1-3 Al Nassr