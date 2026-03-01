|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 14
|
01/03
18:00
|
Hải Phòng - Thanh Hóa
|
FPT Play, TV360+11
|
01/03
18:00
|
Thép Xanh Nam Định - Ninh Bình
|
FPT Play, TV360+9
|
01/03
19:15
|
CA TP. Hồ Chí Minh - Becamex TP. Hồ Chí Minh
|
FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
|
01/03
19:15
|
Thể Công Viettel - Hà Nội FC
|
FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 28
|
01/03
|
Manchester Utd - Crystal Palace
|
FPT PLAY
|
Fulham - Tottenham
|
FPT PLAY
|
Brighton - Nottingham Forest
|
FPT PLAY
|
01/03
|
Arsenal - Chelsea
|
FPT PLAY
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 27
|
01/03
|
Cremonese - AC Milan
|
ON FOOTBALL
|
01/03
|
Sassuolo - Atalanta
|
ON FOOTBALL
|
02/03
|
Torino - Lazio
|
ON FOOTBALL
|
02/03
|
Roma - Juventus
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 26
|
01/03
|
Elche - Espanyol
|
SCTV 15
|
01/03
|
Valencia - Osasuna
|
SCTV 15
|
02/03
|
Real Betis - Sevilla
|
SCTV 15
|
02/03
|
Girona - Celta Vigo
|
SCTV 15
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 24
|
01/03
|
Stuttgart - Wolfsburg
|
TV360
|
01/03
|
Frankfurt - Freiburg
|
TV360
|
02/03
|
Hamburg SV - RB Leipzig
|
TV360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 24
|
01/03
|
Paris - Nice
|
ON SPORTS NEWS
|
01/03
|
Lorient - Auxerre
|
ON SPORTS
|
Metz - Brestois
|
ON SPORTS+
|
Lille - Nantes
|
ON SPORTS NEWS
|
02/03
|
Marseille - Lyon
|
ON SPORTS NEWS
|
|
Vòng 14 LPBank V.League 1 - 2025/26
|
28/02
18:00
|
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-1 Sông Lam Nghệ An
|
FPT Play, TV360+9
|
28/02
18:00
|
SHB Đà Nẵng 3-0 PVF-CAND
|
FPT Play, TV 360+11
|
28/02
19:15
|
Công An Hà Nội 3-1 Hoàng Anh Gia Lai
|
FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 28
|
28/02
19:30
|
Bournemouth 1-1 Sunderland
|
FPT Play
|
28/02
22:00
|
Burnley 3-4 Brentford
|
FPT Play
|
Liverpool 5-2 West Ham
|
FPT Play
|
Newcastle 2-3 Everton
|
FPT Play
|
01/03
00:30
|
Leeds 0-1 Manchester City
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 26
|
28/02
20:00
|
Rayo Vallecano 1-1 Ath.Bilbao
|
SCTV 15
|
28/02
22:15
|
Barcelona 4-1 Villarreal
|
SCTV 15
|
01/03
00:30
|
Mallorca 0-1 Sociedad
|
SCTV 22
|
01/03
03:00
|
Oviedo 0-1 Atletico Madrid
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 27
|
28/02
21:00
|
Como 3-1 Lecce
|
ON FOOTBALL
|
01/03
00:00
|
Verona 1-2 Napoli
|
ON FOOTBALL
|
01/03
02:45
|
Inter Milan 2-0 Genoa
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 24
|
28/02
21:30
|
Hoffenheim 0-1 St. Pauli
|
TV 360
|
Leverkusen 1-1 Mainz
|
TV 360
|
M’gladbach 0-1 Union Berlin
|
TV 360
|
Werder Bremen 2-0 Heidenheim
|
TV 360
|
01/03
00:30
|
Dortmund 2-3 Bayern Munich
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 24
|
28/02
23:00
|
Rennes 1-0 Toulouse
|
ON SPORTS NEWS
|
01/03
01:00
|
Monaco 2-0 Angers
|
ON SPORTS NEWS
|
01/03
03:05
|
Le Havre 0-1 PSG
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG Ả Rập Xê Út - SAUDI PRO LEAGUE 2025/26 – VÒNG 24
|
01/03
02:00
|
Al Feiha 1-3 Al Nassr