V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 13

09/02
18:00

Thép Xanh Nam Định 1-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

FPT Play, TV360+9

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 23

10/02
03:00

 Villarreal 4-1 Espanyol

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 24

10/02
00:30

 Atalanta 2-1 Cremonese

ON FOOTBALL

10/02
02:45

 Roma 2-0 Cagliari

ON FOOTBALL

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 21

10/02
01:45

 Famalicao 3-1 AVS Futebol SAD

10/02
03:45

 Porto 1-1 Sporting Lisbon

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 20

09/02
21:00

 Kayserispor 1-2 Kocaelispor

10/02
00:00

 Fenerbahce 3-1 Genclerbirligi

 Gaziantep FK 2-1 Kasimpasa

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 31

10/02
03:00

 Sheffield Utd 1-2 Middlesbrough

VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 4

10/02
03:00

 Barracas Central 2-0 Gimnasia La Plata

10/02
05:15

 Lanus - Talleres

 Estudiantes La Plata - Deportivo Riestra

10/02
07:30

 Estudiantes Rio - Independiente Rivadavia