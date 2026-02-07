Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
|Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 26
(giờ Việt Nam)
|NGÀY - GIỜ
|trận đấu
|trực tiếp
|11/02/2026 02:30:00
|Everton - Bournemouth
|11/02/2026 02:30:00
|Tottenham - Newcastle
|11/02/2026 02:30:00
|Chelsea - Leeds
|11/02/2026 03:15:00
|West Ham - Manchester United
|12/02/2026 02:30:00
|Manchester City - Fulham
|12/02/2026 02:30:00
|Nottingham Forest - Wolves
|12/02/2026 02:30:00
|Aston Villa - Brighton
|12/02/2026 02:30:00
|Crystal Palace - Burnley
|12/02/2026 03:15:00
|Sunderland - Liverpool
|13/02/2026 03:00:00
|Brentford - Arsenal
