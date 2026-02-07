Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 26
(giờ Việt Nam)
NGÀY - GIỜ trận đấu trực tiếp
11/02/2026 02:30:00 Everton - Bournemouth
11/02/2026 02:30:00 Tottenham - Newcastle
11/02/2026 02:30:00 Chelsea - Leeds
11/02/2026 03:15:00 West Ham - Manchester United
12/02/2026 02:30:00 Manchester City - Fulham
12/02/2026 02:30:00 Nottingham Forest - Wolves
12/02/2026 02:30:00 Aston Villa - Brighton
12/02/2026 02:30:00 Crystal Palace - Burnley
12/02/2026 03:15:00 Sunderland - Liverpool
13/02/2026 03:00:00 Brentford - Arsenal