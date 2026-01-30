📅 Lịch thi đấu vòng play-off Champions League 2025/26

STT Đội bóng Tỷ số Đội bóng Lượt đi Lượt về 1 Monaco PSG 17–18/2 24–25/2 2 Galatasaray Juventus 17–18/2 24–25/2 3 Benfica Real Madrid 17–18/2 24–25/2 4 Borussia Dortmund Atalanta 17–18/2 24–25/2 5 Qarabag Newcastle United 17–18/2 24–25/2 6 Club Brugge Atletico Madrid 17–18/2 24–25/2 7 Bodø/Glimt Inter Milan 17–18/2 24–25/2 8 Olympiacos Bayer Leverkusen 17–18/2 24–25/2

Kết quả bốc thăm vòng play-off Champions League 2025/26 đã chính thức xác định những cặp đấu đầy duyên nợ, trong đó tâm điểm không gì khác ngoài màn tái ngộ giữa Real Madrid và Benfica.

Chỉ ít ngày trước, hai đội vừa tạo nên một trong những trận cầu kịch tính nhất vòng phân hạng, khi Benfica của HLV Jose Mourinho đánh bại Real Madrid 4-2 để giành quyền đi tiếp.

Lá thăm định mệnh khiến họ buộc phải gặp lại nhau ngay ở cửa ngõ vào vòng 1/8, hứa hẹn thêm một màn đấu trí căng thẳng giữa Mourinho và đội bóng Hoàng gia.

8 cặp đấu vòng play-off Champions League 2025/26 - Ảnh: Sky Sports

Bên cạnh cặp đại chiến này, vòng play-off còn chứng kiến hàng loạt cuộc so tài hấp dẫn khác. Dortmund đối đầu Atalanta là màn chạm trán giữa hai đại diện có lối chơi giàu tốc độ và thể lực.

Juventus phải làm khách trước Galatasaray trong bầu không khí rực lửa tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi ĐKVĐ PSG và Monaco tạo nên trận “derby nước Pháp” đầy toan tính. Atletico Madrid gặp Club Brugge, Inter đối đầu Bodo Glimt, Leverkusen chạm trán Olympiacos và Newcastle thử thách Qarabag cũng đều là những cặp đấu khó lường.

Vòng play-off Champions League 2025/26 vì thế hứa hẹn kịch tính ngay từ những lượt trận đầu tiên, khi chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể trả giá bằng cả mùa giải châu Âu.

Vòng play-off diễn theo thể thức hai lượt trận đi và về. Lượt đi diễn ra trong hai ngày 17-18/2 và lượt về trong hai ngày 24-25/2.