|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VCK ASIAN CUP NỮ 2026 - VÒNG BẢNG
|
10/03
16:00
|
Việt Nam - Nhật Bản
|
TV360
|
10/03
16:00
|
Ấn Đọ - Đài Loan (TQ)
|
TV360
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG 1/8
|
11/03
00:45
|
Galatasaray - Liverpool
|
ON SPORTS NEWS
|
11/03
03:00
|
Atalanta - Bayern Munich
|
ON FOOTBALL
|
Atletico Madrid - Tottenham
|
ON SPORTS NEWS
|
Newcastle - Barcelona
|
TV 360
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 37
|
11/03
02:45
|
Leicester - Bristol City
|
Millwall - Derby
|
Portsmouth - Swansea
|
Sheffield Wed - Watford
|
Wrexham - Hull
|
11/03
03:00
|
Stoke - Ipswich
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 10
|
11/03
05:45
|
Independiente - Club Union
|
Tigre - Velez Sarsfield
|
11/03
08:00
|
Newells Old Boys - Platense
|
Sarmiento - Racing Club
|
VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 5
|
11/03
07:30
|
Mirassol - Santos
|
COPA LIBERTADORES 2025/26 – VÒNG LOẠI
|
11/03
07:30
|
Botafogo - Barcelona SC
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG 1/8
|
10/03
17:00
|
Machida Zelvia - Gangwon
|
10/03
19:15
|
Buriram Utd - Melbourne City
|
|
VCK ASIAN CUP NỮ 2026 - VÒNG BẢNG
|
09/03
16:00
|
Uzbekistan 4-0 Bangladesh
|
TV360
|
09/03
16:00
|
Triều Tiên 1-2 Trung Quốc
|
TV360
|
CÚP FA ANH 2025/26 – VÒNG 5
|
10/03
|
West Ham United 2-2 Brentford (pen 5-3)
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 28
|
10/03
|
Lazio 2-1 Sassuolo
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 27
|
10/03
|
Espanyol 1-1 Real Oviedo
|
SCTV 15
|
VĐQG NGA 2025/26 – VÒNG 20
|
09/03
|
Lokomotiv Moscow 2-2 Terek Grozny
|
09/03
|
Spartak Moscow 4-3 Akron Togliatti
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 25
|
09/03
|
Eyupspor 0-1 Kocaelispor
|
10/03
|
Kayserispor 1-3 Trabzonspor
|
Alanyaspor 0-0 Genclerbirligi
|
HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 29
|
10/03
|
Almeria 3-0 Cultural Leonesa
|
HẠNG 2 PHÁP 2025/26 – VÒNG 26
|
09/03
|
USL Dunkerque 1-1 Reims