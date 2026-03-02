VCK Asian Cup nữ 2026 diễn ra từ ngày 1/3 đến 21/3/2026 tại ba thành phố Sydney, Perth và Gold Coast (Australia) – những địa điểm từng đăng cai World Cup nữ 2023.

Điều kiện thi đấu hiện đại hứa hẹn tạo nên giải đấu chất lượng cao với sự góp mặt của 12 đội mạnh nhất châu lục.

Lịch thi đấu của ĐT nữ Việt Nam

Theo thể thức, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết. Bảng C của tuyển nữ Việt Nam có sự hiện diện của Ấn Độ, Đài Bắc Trung Hoa và Nhật Bản.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ ra quân gặp Ấn Độ ngày 4/3, sau đó lần lượt chạm trán Đài Bắc Trung Hoa (7/3) và Nhật Bản (10/3) trên sân Perth Rectangular.

HLV Mai Đức Chung khẳng định toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đạt trạng thái thể lực và tinh thần tốt nhất. Mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng, đồng thời hướng đến cơ hội cạnh tranh vé dự World Cup nữ 2027.